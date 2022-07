Das Nesslauer Schulbusteam hat Abschied genommen

Rösli und Hermann Zwingli waren während 25 Jahren für den Schulbusbetrieb in der Gemeinde Nesslau zuständig. Mit dem letzten Schultag endet die Zeit, in der sie die Kindergartenkinder sowie die Schülerinnen und Schüler in die Schulhäuser und zurück an den Wohnort transportierten.

Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 08.07.2022, 05.00 Uhr