Abschied Hermann Baumgartner, abgetretener Kirchberger SVP-Gemeinderat: «Gemeindepolitik ist keine Parteipolitik» Ueli Hui (FDP) und Hermann Baumgartner (SVP) haben als Gemeinderäte viele Jahre die Stossrichtung der Gemeinde Kirchberg mitbestimmt. Ende 2020 sind beide zurückgetreten. Beat Lanzendorfer 12.01.2021, 11.18 Uhr

Ueli Hui (FDP), links, gehörte während 15 Jahre dem Kirchberger Gemeinderat an, Hermann Baumgartner war sogar noch zwei Jahre länger dabei. Ende 2020 haben beide aufgehört. Bild: Beat Lanzendorfer

Mit dem Wunsch, sich gemeinsam mit dem Journalisten zu treffen, möchten Ueli Hui und Hermann Baumgartner unterstreichen, dass auf kommunaler Ebene die Parteipolitik zweitrangig ist. Im Laufe des Gesprächs zeigte sich immer wieder, dass sie in gewissen Punkten durchaus andere Denkweisen haben, am Ende fanden sie aber immer einen gemeinsamen Nenner.

Das sei auch während der Gemeinderatssitzungen so gewesen. «Klar hat es unterschiedliche Meinungen gegeben, wir konnten uns am Ende aber immer in die Augen schauen», sagt Baumgartner. Und weiter: «Gemeindepolitik ist keine Parteipolitik.»

Im September 2003 als Nachfolger des damals zurückgetretenen Franz Koller (CVP) in die Exekutive gewählt, war er zum Zeitpunkt seines Rücktritts der dienstälteste Gemeinderat. Ueli Hui gesellte sich 16 Monate später hinzu und war ab 1. Januar 2005 Teil des Kirchberger Gemeinderates.

Als Zugezogener Gemeinderat geworden

Hermann Baumgartner Bild: Beat Lanzendorfer

«Ich war mit meiner Familie 1988 mit der Absicht in die Gemeinde gekommen, unser restliches Leben hier zu verbringen. Die Natur und der ländliche Charakter haben den Ausschlag gegeben. Der Gesellschaft hier fühlte ich mich verpflichtet, deshalb wollte ich zum einen etwas zurückgeben, zum anderen die Zukunft der Gemeinde mitgestalten», erklärt Baumgartner, weshalb er sich für den Gemeinderat zur Verfügung stellte.

Die Antwort von Hui fällt kurz und bündig aus: «In diesem Amt kann man nur wachsen.» Das sei tatsächlich so gewesen und zudem durfte er in seiner Amtszeit Menschen kennen lernen, denen er wohl nie über den Weg gelaufen wäre, obwohl seine Familie seit bald hundert Jahren hier ansässig ist. Hui sagt weiter:

Ueli Hui Bild: Beat Lanzendorfer

«Die Vielfalt in unserer Gemeinde ist bereichernd und wenn man selber im Gemeinderat ist, bekommt man aus anderer Sicht mit, wie das System läuft.»

In ihrer Amtszeit wichtige Projekte umgesetzt

Als Landwirt und Präsident der Ökokommission liegen Ueli Hui die Artenvielfalt und der Erhalt der Landwirtschaft speziell am Herzen. Er erwähnt die Naturschutzgebiete im Bräägg sowie jene im Turpenriet und Riedenboden, welche in seiner Amtszeit erstellt oder erweitert wurden.

«Mit Bruno Schättin als Mitglied der Ökokommission stand mir ein wichtiger Naturschützer zur Seite», sagt Hui. Baumgartner – er gehörte der Baukommission an – bleiben viele gelungene Gebäude, vor allem aber auch Bauvorhaben in Erinnerung, welche aus einer tollen Kombination aus Alt und Neu realisiert werden konnten.

Weitere erwähnenswerte Projekte seien die Bazenheider Umfahrungsstrasse, die Fernwärme in Bazenheid und jene in Kirchberg, welche bald realisiert werde sowie die diversen Schulhaus- und Kindergartenneubauten. Die Ansiedlungen im Bazenheider Industriegebiet hätten zudem Arbeitsplätze generiert.

Kein Frust und auch keinen Ärger

Gab es auch Ereignisse, welche Ärger oder gar Frust verursachten? «Keineswegs», sagt Baumgartner. «Ich kann mich an Geschäfte erinnern, die nicht im ersten Anlauf ‹geklappt› haben. Aber es hat immer etwas Gutes, zweimal zu überlegen. Von Frust kann dabei aber keine Rede sein.»

Er habe die ganzen Jahre versucht, sich über jedes Geschäft eine eigene Meinung zu bilden. Anschliessend war es seine Absicht, diese im Ratszimmer durchzusetzen. Manchmal erfolgreich, manchmal nicht.

Sehr oft seien im gemeinsamen Gespräch Ansichten diskutiert worden, an die einer allein nicht gedacht hätte. Letztlich seien zusammen oft bessere Entscheide zu Stande gekommen.

Zeit war sinnvoll investiert

Sowohl Hui als auch Baumgartner möchten die jährlich 200 bis 300 Stunden, die sie der Öffentlichkeit als Gemeinderäte zur Verfügung stellten, nicht missen. Dazu Hui:

«Ich kann jedem empfehlen, einmal ein öffentliches Amt auszuführen, ich bereue keine Sekunde.»

Beiden zurückgetretenen Gemeinderäten bleiben die vielen schönen Anlässe in Erinnerung, welche sie mit der Bevölkerung feiern durften. Und Baumgartner weiter:

«Bezüglich der Ratstätigkeit bereitet es mir Freude, dass wir die Verschuldung der Gemeinde abbauen konnten.»

Beiden ist aber bewusst, dass die Gemeinde vor grossen Herausforderungen steht. Hätten in der Vergangenheit die Konjunktur zu guten Ergebnissen geführt, sei diese durch die Coronakrise gebremst worden. Die Abgetretenen sind aber überzeugt, dass der Gemeinderat in neuer Zusammensetzung die anstehenden Aufgaben souverän lösen werde.

Der 62-jährige Baumgartner ist als IT-Leiter beruflich noch eingespannt. «Ich gehe im zweiten Halbjahr aber in Pension und erfreue mich dann an den grossen Freiheiten, die dieser Lebensabschnitt mit sich bringt.» Ueli Hui hingegen hat sich aus dem Berufsleben verabschiedet, ist aber dennoch viel unterwegs.

Der 65-Jährige hält sich am liebsten im eigenen Wald auf oder schaut auf den sich in seinem Besitz befindlichen Alpen zum Rechten. Und dann würde der leidenschaftliche Pianist mit der Wiler Rentnerband gerne einmal auf Tournee gehen, sobald dies wieder möglich ist.