Rhyner tritt als Kommandant der FW Wattwil/Lichtensteig zurück

Abschied «Er ist eben ein richtiger Kerl»: Heiri Rhyner tritt als Kommandant der Feuerwehr Wattwil/Lichtensteig zurück Am Freitagabend wurde Heiri Rhyner mit Blaulicht und Sirene als Feuerwehr-Kommandant von seinen Kameradinnen und Kameraden verabschiedet. Er befehligte die Feuerwehr Wattwil/Lichtensteig während knapp zwölf Jahren. Urs M. Hemm 12.11.2022, 14.00 Uhr

Heiri Rhyner (links) und sein Nachfolger als Kommandant der Feuerwehr Wattwil/Lichtensteig Michael Ehrbar. Bild: Urs M. Hemm

Nein, es war kein Feuerteufel, der am Freitagabend in Wattwil, Lichtensteig und Krinau sein Unwesen trieb. Die rund einduzend Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Wattwil/Lichtensteig und benachbarter Feuerwehren, die mit Blaulicht und Martinshorn durch die Dörfer fuhren, erwiesen ihrem Kommandanten Heiri Rhyner die Ehre, der nach knapp zwölf Jahren sein Amt an den derzeitigen Vize-Kommandanten Michael Ehrbar weitergibt.

Aus der warmen Stube

Rund 80 Feuerwehrleute der Feuerwehr Wattwil/Lichtensteig, Delegationen befreundeter Feuerwehren sowie etwa 30 geladene Gäste warteten beim Feuerwehrdepot im Flooz, um Heiri Rhyner und dessen Frau Monika zu empfangen. Diese wurden von René Perret, ebenfalls Vize-Kommandant, aus ihrem warmen Zuhause abgeholt und zum Stützpunkt der Feuerwehr gebracht.

Der Lichtensteiger Stadtpräsident Mathias Müller (links) fand nur lobende Worte für Heiri Rhyner. Bild: Urs M. Hemm

Dort blieb für Heiri Rhyner gerade noch Zeit sich umzuziehen, bevor es auf Abschiedstour ging.

Lobende Worte zum Abschied

An jedem Ort hatte Rhyner eine Aufgabe zu lösen, wie zum Beispiel eine Personenrettung. Dazu gab es in Wattwil lobende Abschiedsworte von Gemeindepräsident Alois Gunzenrainer, in Lichtensteig von Stadtpräsident Mathias Müller, von Dominique Krapf, dem technischer Leiter des Feuerwehrverbands Toggenburg beim Depot sowie von Jakob Wickli, dem Vor-Vorgänger von Heiri Rhyner als Feuerwehrkommandant in Krinau.

Einhellig betonten die Redner Rhyners Kompetenz und Loyalität, nicht zuletzt seine Direktheit und Zuverlässigkeit. «Wenn Heiri etwas sagte, konnten man sich darauf verlassen, dass es auch gemacht wurde. Er ist eben ein richtiger Kerl», sagte etwa Mathias Müller.

Die Feuerwehr fährt mit Blaulicht und Martinshorn in Lichtensteig ein. Bild: Urs M. Hemm

Heiri Rhyner selbst zeigte sich bewegt ob der zahlreichen Gäste und des ganzen Aufwandes, den seine Kameradinnen und Kameraden für seinen Abschied betrieben hätten. «Ich bin dankbar dafür, dass ich dieses Amt all die Jahre habe ausüben dürfen und in der Zeit mit so vielen kompetenten und vor allem engagierten Leuten zusammenarbeiten durfte.»