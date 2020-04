Abgesperrt und im Innern eingerüstet: Sanierung der Wattwiler Kirche ist gestartet In der katholischen Kirche in Wattwil haben die Bauarbeiten begonnen. Sie bleibt für einige Monate geschlossen. 21.04.2020, 14.23 Uhr

Die Bauarbeiten sind im Zeitplan und pünktlich gestartet. Bild: PD

(pd/lis) Termingerecht, am 20. April konnte in der katholischen Kirche in Wattwil mit den Bauarbeiten begonnen werden. Der Kirchenverwaltungsrat Wattwil 8KVR) schreibt, dass die gut 50 Jahre alte Kirche einer notwendigen Sanierung unterzogen wird. Zudem wird eine Tageskapelle eingebaut, um künftig Feiern im kleineren Rahmen zu ermöglichen.