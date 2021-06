Abbruch Genossenschaft Markthalle Toggenburg plant den Neubau eines Lagergebäudes Die Genossenschaft Markthalle Toggenburg plant Investitionen und will ein neues Lagergebäude erstellen. Dies mit dem Ziel, die Abläufe zu verbessern und Synergien mit der Mosterei Wattwil sowie der Milchsammelstelle zu nutzen. Adi Lippuner 07.06.2021, 19.50 Uhr

Das baufällige Haus mit Scheune im Hintergrund soll zurückgebaut und durch einen Neubau ersetzt werden. Bild: Markthalle Toggenburg

Auch dieses Jahr muss die Hauptversammlung der Genossenschaft Markthalle Toggenburg auf dem Korrespondenzweg erfolgen. Dem Jahresbericht ist zu entnehmen, dass das baufällige Haus mit Scheune, welches am Rande des Areals steht, durch einen Neubau ersetzt werden soll. Das geplante Lagergebäude soll, sofern die Genossenschafter den dafür nötigen Kredit von 350'000 Franken genehmigen, längs der südlichen Grundstückgrenze zur Firma Högg AG erstellt werden. Es sind, wie Präsident Reto Meile festhält, genügend Reserven vorhanden, um das Vorhaben mit eigenen Mitteln finanzieren zu können.

Mit diesem Entscheid hält sich der Verwaltungsrat die Option offen, zu einem späteren Zeitpunkt am Platz des baufälligen Gebäudes doch noch ein Bürogebäude erstellen zu können. Aktuell sollen mit dem neuen Lagergebäude Abläufe verbessert und Synergien mit der Mosterei Wattwil und der Milchsammelstelle genutzt werden.

Wechsel im Vorstand

Mit Ernst Zwingli, Neu St.Johann, tritt ein Vorstandsmitglied zurück, das von Beginn an treibende Kraft hinter dem Projekt Markthalle war. «Mit immensem persönlichem Engagement hat er seit der Gründung der Interessengemeinschaft im Jahr 2002 an vorderster Front mitgewirkt, nahm als Finanzchef Einsitz im Verwaltungsrat und war Mitglied der Baukommission», ist im Jahresbericht zu lesen.

Neu soll Elisabeth Scherrer, Ebnat-Kappel, in den Verwaltungsrat gewählt werden. Sie bringt Erfahrungen in den Ressorts Finanzen, Bau Liegenschaft und Verwaltung mit. Bis zum Wechsel in ein Dienstleistungsunternehmen für Bildungsinstitutionen, Gemeinden und Non-Profit-Organisationen war sie als Journalistin tätig und schrieb, unter anderem, zahlreiche Fachartikel für landwirtschaftliche Medien.