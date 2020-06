Abbremsen nicht bemerkt: Betrunkener verursacht in Bütschwil eine Auffahrkollision Weil er das Abbremsen des vor ihm fahrenden Lenkers nicht bemerkte, fuhr ein alkoholisierter Fahrer auf der Wilerstrasse in Bütschwil ins Heck des Vorderautos. 09.06.2020, 10.30 Uhr

Der Lenker dieses Autos war alkoholisiert unterwegs. In Bütschwil kam es zu einer Auffahrkollision. Bild: Kapo SG

(kapo/rus) Am Montagabend kam es in Bütschwil kurz vor 18.30 Uhr zu einer Auffahrkollision. Ein 34-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto von Lütisburg kommend auf der Wilerstrasse in Richtung Wattwil. Auf Höhe der Liegenschaft Nummer vier bemerkte er zu spät, dass das vor ihm fahrende Auto eines 21-Jährigen verkehrsbedingt abbremste. Folglich prallte sein Auto in das Heck vor ihm stehenden Fahrzeugs, wie die Kantonspolizei St.Gallen berichtet.

Eine Polizeipatrouille stellte anschliessend fest, dass der Unfallverursacher alkoholisiert unterwegs war. Eine durchgeführte Atemalkoholmessung gab einen positiven Wert an. An den beiden Autos entstand Sachschaden in der Höhe von über 10'000 Franken.