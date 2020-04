A oder B statt Ja oder Nein: Viele ungültige Stimmen in Flawil In Flawil füllten gleich mehrere Stimmbürgerinnen und Stimmbürger den Stimmzettel falsch aus. 19.04.2020, 16.26 Uhr

Bei der Auszählung fanden Stimmenzähler in Flawil viele ungültige Stimmzettel. Symbolbild: Ralph Ribi

(gem/rus) Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Gemeinde Flawil haben sowohl der Jahresrechnung 2019 als auch der Verwendung des Rechnungsüberschusses deutlich zugestimmt. Die Rechnung, die einen Ertragsüberschuss von 5,75 Millionen Franken ausweist, erreichte eine Zustimmung von über 95 Prozent. Im Budget war von einem Gewinn von 8200 Franken ausgegangen worden. Nur 86 Personen sprachen sich gegen die Genehmigung aus.

Auch der Gewinnverwendung haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger deutlich zugestimmt. Der Ja-Stimmen-Anteil betrug über 83 Prozent. Damit können drei Millionen Franken des Gewinns für die Vorfinanzierung des Neubaus Turnhalle und Musikschulzentrum Feld verwendet werden. Die restlihcen 2,75 Millionen Franken werden in die Ausgleichsreserve gelegt. «Der Gemeinderat beabsichtigt, den zur Einlage in die Ausgleichsreserve vorgeschlagenen Betrag in den kommenden Jahren zur Senkung des Steuerfusses einzusetzen», schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung vom Sonntag.

Auffallend hoch war gemäss der Gemeinde bei der Abstimmungsfrage zur Gewinnverwendung die Anzahl der ungültigen Stimmen. Viele Stimmberechtigte hätten die Frage mit «A» oder «B» statt mit einem «Ja» oder einem «Nein» beantwortet, schreibt die Gemeinde. Die Stimmbeteiligung betrug in Flawil 30,9 Prozent.