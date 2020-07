40 Jahre lang unterrichtete Brigitte Grob Textiles Gestalten in Wattwil - wehmütig geht sie nun in Pension

Brigitte Grob unterrichtete insgesamt 43 Jahre lang hauptsächlich Textiles Gestalten. Sie legte stets Wert auf Kreativität, und auf Gleichberechtigung.

Natascha Gmür 09.07.2020, 05.00 Uhr

Brigitte Grob vor der Garderobe, in welcher die Schüler ihre selbst gestaltete Kleidung anprobieren können. Natascha Gmür

Die Türe des Schulzimmers öffnet sich und der Hauswart tritt ein. «Ich gebe gerade ein Interview», ruft Brigitte Grob ihm lachend zu und ergänzt: «Er ging auch mal zu mir in die Handzgi». Es komme inzwischen öfters vor, dass bereits die Kinder ihrer ehemaligen Schülerinnen und Schüler ihren Unterricht besuchen.

Brigitte Grob unterrichtete 43 Jahre lang hauptsächlich Textiles Gestalten, hat jedoch Ausbildungen in Hauswirtschaft, Bildnerischem- und Technischem Gestalten. Die ersten drei Jahre nach dem Handarbeitslehrerinnen-Semi unterrichtete sie «ännet em Ricke», bis es sie der Liebe wegen nach Wattwil zog.

Im Schulhaus Wis war Brigitte Grob in einem Teilpensum zwölf Jahre lang als Lehrerin für Textiles Gestalten tätig. Der Ehe entsprangen zwei Söhne und das Ehepaar teilte sich die Erwerbstätigkeit und die Hausarbeit. Anschliessend unterrichtete sie während acht Jahren Textiles Gestalten in der Hochsteig und parallel Hauswirtschaft im Schulhaus Risi. Als die drei Schuleinheiten gegründet wurden, fand Brigitte Grob im Schulhaus Grüenau ihren Platz, wo sie 20 Jahre lang textiles Gestalten unterrichtete.

Koedukation als Pilotprojekt

Das prägendste Ereignis in ihrer beruflichen Laufbahn sei wohl die Koedukation Anfangs der 1980er-Jahre gewesen, meint Brigitte Grob. Sie selbst sei als Mädchen nicht in Geometrie unterrichtet worden und musste später für die Kanti- und Semiprüfung die Geometrie von Grund auf erlernen. «Gleiche Rechte und Ausbildung für Mädchen und Knaben bedeutet, später frei in der Berufswahl zu sein», findet sie. Brigitte Grob war in der Lehrplankommission tätig und präsentierte das Pilotprojekt im Kanton St.Gallen. Natürlich sei das Projekt nicht bei allen Berufskollegen auf offene Ohren gestossen und viele waren skeptisch.

Koedukation in der Schweiz In der Schweiz fand 1896, beim «Ersten schweizerischen Kongress für die Interessen der Frau» in Genf erstmals eine öffentliche Diskussion über die Erziehung und Bildung der Geschlechter statt. Es vergehen mehrere Jahrzehnte, bis 1981 die Gleichstellung von Mann und Frau in der Bundesverfassung verankert wird, was sich auch auf die Gleichheit im Bildungssystem auswirkt.

Auch heute liegt Brigitte Grob das Thema der gleichen Rechte und Ausbildung am Herzen. So überzeugt sie vereinzelt skeptische Schüler damit, dass es viele erfolgreiche Köche oder Modedesigner gibt. «Ausserdem waren Berufe in der Textilbranche ursprünglich Männerberufe», ergänzt sie.

Kreativität in einer Ausnahmesituation

Rund um ihre Schülerinnen und Schüler ist Brigitte Grob nahe am Zeitgeist, was ihr sehr gefällt. «Man ist nahe am Leben und sieht die Veränderungen der Gesellschaft.» Als die Schüler wegen der Coronakrise den Unterricht nicht mehr besuchen konnten, erstellte Brigitte Grob Päckchen mit Garn, Nadeln und anderen Materialien, sodass die Schülerinnen und Schüler zuhause kreativ sein konnten. Viele Kinder möchten zuhause gerne gestalten, es fehle jedoch an Nähmaschinen und anderen Bastelutensilien.

«Seid mutig und gestaltet drauflos.»

Diese Aufforderung hat sie den Kindern und Jugendlichen am Schluss der schriftlichen Anleitung angefügt.

Sie habe immer versucht, den Schülerinnen und Schülern die Freude am individuellen Gestalten näher zu bringen und mutig zu sein. «Während des Lockdowns ist mir aufgefallen, dass die Leute kreativer wurden», sagt sie. In einer Zeit, in welcher man nicht überall und immer konsumieren kann was man möchte, findet man zu etwas zurück, was Sinn macht und hilft. Die Leute hätten die Angst vor dem Virus mit Hilfe von Kreativität abgebaut und überwunden.

Wertschätzung für die Schülerinnen und Schüler

Brigitte Grob läuft zum Regal und kommt mit einem dicken Album zurück. Zwischen 20 und 30 solcher Bücher besitzt sie. Seit Beginn ihrer Berufskarriere hat sie jedes Werk ihrer Schützlinge fotografiert und eingeordnet. «So gebe ich ihnen Wertschätzung», erklärt sie. Da die Arbeiten so individuell sind, seien die Kinder besonders stolz darauf. Früher lernte man pedantisch Techniken und Individualität hatte dort keinen Platz. «Ich lege den Schwerpunkt nicht auf die Technik, sondern aufs Gestalten», erklärt Brigitte Grob.

Alles muss Platz haben, nicht nur der Kopf Seit Jahren bemerkt Brigitte Grob einen schleichenden Abbau der kreativen Schulfächer. Als Jugendliche hatte sie in einem Schuljahr pro Woche vier Lektionen Textiles Gestalten. Heute hätten Schülerinnen und Schüler ein halbes Jahr Textiles und ein halbes Jahr Technisches Gestalten à drei Lektionen pro Woche.

In diesem Abbau sieht Brigitte Grob einen Widerspruch, da die Hirnforschung besagt, dass Lernen durch Begreifen kognitive Fähigkeiten fördert.

«Ich versuche den Eltern immer wieder zu erklären, wie wichtig Lernen durch Begreifen ist.»

Kinder, die in anderen Fächern schwach sind, entdecken im Gestalten ihre Fähigkeiten. Ohne diese Fächer können solche Fähigkeiten und Stärken jedoch nicht mehr zur Geltung kommen. «Man sollte kein Geld bei der Schulbildung sparen», ist Brigitte Grob überzeugt. Dafür, dass die Bildung ganzheitlich bleibt, kämpfe sie schon ihr Leben lang, sagt sie.

Zukunftspläne nach der Berufstätigkeit

«Ich bin wehmütig und habe mich nicht nach der Pensionierung gesehnt», sagt sie nun am Ende ihres letzten Schuljahres. Trotzdem freut sie sich, Zeit zu haben, sich ein eigenes Projekt zu suchen. «Als Lehrerin ist man immer mit einem Bein in der Schule», weiss sie. Weiter freue sie sich darauf, Zeit zu haben für die Familie, das Wandern, Kochen, für den Garten und um Europa zu erkunden. Letzte Woche sagte eine Schülerin zu Brigitte Grob: «Weshalb werden sie pensioniert? Sie können es doch noch immer sehr gut.»Das freue sie natürlich sehr, meint Brigitte Grob gerührt, denn die Kinder merken, dass sie die Freude am Beruf nie verloren habe.