Weiterer 24-Stunden-Shop in Wattwil eröffnet: Bedürfnis vorhanden

24-Stunden-Shop «Ein Shop in dieser Art scheint ein Bedürfnis zu sein»: Das sagt der Betreiber eines Ladens, der rund um die Uhr offen hat Vor einer Woche gingen am Bahnhof Wattwil die Türen des Toggenburgshops auf, der rund um die Uhr geöffnet hat. Ein halbes Jahr zuvor wurde in Lichtensteig ebenfalls ein 24-Stunden-Laden realisiert. Für den Toggenburgshop aus Wattwil ist Lichtensteig keine Konkurrenz, weil er ein anderes Konzept aufweist. Zita Meienhofer Jetzt kommentieren 09.10.2021, 05.00 Uhr

Anfang Oktober ist in Wattwil der erste 24-Stunden-Shop eröffnet worden. Bild: PD

Seit einer Woche können am Bahnhof in Wattwil rund um die Uhr Artikel für den Alltag eingekauft werden. Der Toggenburgshop macht es möglich. Gemäss Ivan Louis, der mit Adrian Brügger und Roger Wichser diesen Shop realisiert hat, sei das Geschäft sehr gut angelaufen. Dies, obwohl sie zurückhaltend gewesen seien mit der Werbung für diesen Shop, da wichtige Komponenten erst in letzter Minute geliefert und installiert werden konnten, erklärt Ivan Louis. Er sagt:

«Die Resonanzen sind durchaus positiv, ein Shop in dieser Art scheint ein Bedürfnis zu sein.»

Diese Kundin zeigte sich in einem Bericht von TVO begeistert über das Konzept des 24-Stunden-Shops. Bild: TVO

Erstaunt ist er, dass vor allem auch ältere Leute, die in der Nachbarschaft wohnen, bereits im Shop eingekauft haben. Obwohl sie sich mit der Technik vor allem beim Bezahlsystem nicht gut auskennen, habe das sehr gut funktioniert.

Aus dem Onlineportal wurde ein 24-Stunden-Shop

Ivan Louis und Adrian Brügger waren es, die auf Initiative von Mathias Müller zu Beginn des Corona-Lockdowns im März 2020 das Onlineportal Toggenburgshop aufgeschaltet hatten. Dort konnten Produzenten aus dem Toggenburg ihre Waren anbieten, die später an die Kundschaft ausgeliefert wurden. Sie selber schreiben: «Der Onlineshop war eine Erfolgsgeschichte. Innerhalb von wenigen Tagen registrierten sich rund 80 Toggenburger Produzentinnen und Produzenten. Verkauft wurden rund 1800 verschiedene Produkte über den Toggenburgshop. Freiwillige Helferinnen und Helfer lieferten bis zu 50 Bestellungen täglich aus im ganzen Toggenburg und Wil.» Das Modell funktionierte demnach sehr gut – bis zum Ende des Lockdowns. Dann wollten die Kundinnen und Kunden wieder selber in die Läden gehen, der Shop konnte nicht mehr kostendeckend betrieben werden.

Ivan Louis ist einer der Köpfe des Toggenburgshops. Bild: PD

Die Idee eines Shops mit regionalen Produkten liess Louis und Brügger, die beide nicht aus der Lebensmittel- und Verkaufsbranche stammen, nicht mehr los. Im Frühsommer 2020, in der Badi Wattwil, warf Roger Wichser den Vorschlag eines 24-Stunden-Shops in die Runde.

Lichtensteig und Wattwil haben nicht das gleiche Konzept

Ivan Louis und Adrian Brügger sind beide im digitalen Bereich zu Hause. Gemeinsam betreiben sie eine Agentur, die kleine und mittlere Unternehmen bei der Ausarbeitung und Realisierung ihrer Digitalstrategie unterstützt. Louis und Brügger waren es denn auch, die das Kassen- und Bezahlsystem realisierten. Dies gemeinsam mit dem 24-Stunden-Shop in Lichtensteig, der im April eröffnet wurde.

Ein Blick in das Innere des Shops. Bild: TVO

Besteht eine Zusammenarbeit mit dem Shop in Lichtensteig? «Ja und nein», sagt Ivan Louis. «Bei der Kassenlösung arbeiten wir zusammen, das Konzept der beiden Shops ist jedoch sehr verschieden.» Er erachtet den Laden in Lichtensteig deshalb auch nicht als Konkurrenz und begründet: «Der Laden in Lichtensteig hat eine andere Ausrichtung.» Während in Wattwil Artikel für den Alltag verkauft werden, sind im Shop in Lichtensteig vor allem Spezialitäten erhältlich – besonders eine grosse Biervielfalt. In beiden Shops ist die Bäckerei Thurbeck von Roger Wichser vertreten.

Ein Shop braucht eine Aufbauzeit Am 1. April 2021 wurde der 24-Stunden-Shop in Lichtensteig eröffnet. Verkauft werden vor allem Produkte der drei Inhaber von Mini.Bierladen, Chääswelt Toggenburg und Immerfein. Christof Gasser von der Chääswelt Toggenburg zeigt sich zufrieden mit dem ersten halben Jahr. «Ein Shop braucht eine Aufbauzeit», sagt er. Das Feedback der Kundschaft sei jedoch gut und die Toggenburger Spezialitäten würden vor allem von Touristinnen und Touristen sehr geschätzt. (zi)

90 Prozent der Produkte stammen aus dem Toggenburg. Bild: TVO

Weitere Standorte werden geprüft, wenn der Laden in Wattwil positioniert ist

Für den 24-Stunden-Shop in Wattwil wird kein Verkaufspersonal benötigt. Doch ganz ohne Personal geht es nicht. Während Brügger und Louis das Administrative übernehmen, kümmert sich Roger Wichser mit dem Team der Thurbeck GmbH um die Sortimentsgestaltung und die täglich anfallenden Aufgaben. Dass nun eine gewisse Frequenz auch bei einem nicht bedienten Laden nötig ist, ist Ivan Louis bekannt. Nur, eine Zahl kann er noch nicht nennen. Ob der Toggenburgshop an weiteren Standorten Fuss fassen möchte, kann Ivan Louis nicht abschliessend beantworten:

«Vorerst muss der Laden in Wattwil laufen, dann kann es möglich sein, dass wir weitere Standorte prüfen.»