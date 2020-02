24 Stunden-Service für den Bundesrat – Die Theatergruppe Dreien spielt die Komödie «I weiss vo nüt!» Die Theatergruppe Dreien überzeugt erneut mit der Komödie «Ich weiss vo nüüt!». Fränzi Göggel 18.02.2020, 05.00 Uhr

Valentin Hälfer, der zweite Staatsanwalt, probiert sich als Koch und im Service. Bild: Fränzi Göggel

Die Komödie ist den Laienschauspielern der Theatergruppe Dreien auf den Leib geschneidert. Regisseur Jürg Dreier verstand es einmal mehr, das Maximum aus den Akteuren herauszukitzeln und ihr Schauspieltalent den passenden Rollen zuzuordnen. Patrick Keller als 1. Staatsanwalt Leo Lustenberger, Urs Gähwiler als 2. Staatsanwalt Valentin Hälfer und Silvan Isenring als Bundesrat Oskar Frey brillierten in Körpersprache und Mimik. Mit spontanem Szenenapplaus und Zwischenrufen zeigte das Publikum Gefallen am herrlich komischen Auftreten der Theatergruppe. Daniela Strassmann vom Coiffure Hoorstübli in Stein schminkte und frisierte die Darsteller, Souffleuse Angela Strassmann blieb diskret unhörbar.