20 Jahre hat ein Toggenburger Pilgerreisen organisiert: Jetzt hört er auf – nach 2000 Kilometern Andy Diethelm hat die letzte Pilgerreise organisiert und geleitet. Warum es einen Toggenburger während 20 Jahren immer wieder auf Pilgerwege zog. Cecilia Hess-Lombriser 12.11.2020, 05.00 Uhr

Während 20 Jahren durchwanderten die Pilger verschiedene Landschaften und Orte. Bild: PD

Mitte Oktober sind 22 Teilnehmende, vorwiegend Toggenburgerinnen und Toggenburger, vom Marienweg in Kärnten nach Hause gekommen. Es war die achte und letzte Etappe des Pilgerweges von Lichtensteig bis zum Wörthersee gewesen.

Älteste Teilnehmerin ist 76 Jahre

Vor 20 Jahren begann die Reihe der jährlichen Pilgerreisen mit der ersten Etappe auf dem Jakobsweg von Lichtensteig nach Schwyz. 40 Teilnehmende, darunter zehn Kinder, nahmen daran teil. Sieben Personen waren seither jedes Jahr dabei, die älteste von ihnen ist nun 76 Jahre alt. Andy Diethelm, der fast immer zusammen mit seiner Frau Monica dabei war, übernahm die Organisation und die Leitung der Pilgerreisen, nachdem Hildegard Aepli, damals Pastoralassistentin in Lichtensteig, eine andere Stelle angenommen hatte. Sie hatte die Pilgerreisen auf Wunsch von Pfarreiangehörigen ins Leben gerufen.

Andy Diethelm: «Gefreut hat uns, dass wir überall freundlich empfangen wurden.» Bild: Cecilia Hess-Lombriser

Alle Wege rekognosziert und Hotels inspiziert

Es lag auf der Hand: Andy Diethelm kannte sich als Inhaber eines Reisebüros mit der Planung von Reisen aus und sagte sofort zu, als er für die Organisation der weiteren Pilgeretappen angefragt wurde. Und so begann er das, was er bis zuletzt gewissenhaft durchgezogen hat. Im Frühling rekognoszierte er jeweils die Wanderrouten und nahm die gewählten Hotels unter die Lupe. «Wir waren jeweils zu viert und die Tage waren ein Teil unserer Ferien», erzählt er. Die Teilnehmenden bekamen dann schriftliche Informationen mit dem Programm, den Angaben zu den Wanderzeiten und zu den Hotels. Dieses Jahr hiess es darin etwa:

«Unsere Wanderung zeigt uns das wunderschöne Untere Gailtal. Der Weg führt entlang dem Fluss, der Gail, durch Wälder und Felder. Wir durchstreifen viele intakte Auenlandschaften, Moore, Feuchtgebiete und Magerwiesen.»

Wenn sich Andy Diethelm an diese Landschaften erinnert, glänzen seine Augen. «Wir hatten herrliches Wetter und wir sind in all den Jahren durch Landschaften und Orte gekommen, die wir sonst nie gesehen hätten. Pilgern ist anders, als eine Wanderung in die Berge zu unternehmen.»

Santiago de Compostela musste sein

Andy Diethelm war in seiner Jugend Jungwachtleiter und seit jeher ein Kartenleser. «Wir sind all die Jahre nach der Karte gewandert. Und immer wenn ich sie aufschlug, kam jemand und wollte auch einen Blick darauf werfen. Zusammenhänge sind sichtbar und die Übersicht ist besser gegeben als mit einer App auf dem Handy», ist seine Erfahrung. Die Lichtensteiger Pilgerreisen begannen ursprünglich auf dem Jakobsweg durch die Schweiz. Mit den Jahren nahm die Begeisterung bei den Kindern ab. Als Motivation versprach Diethelm, wenn sie die Pilgerwanderung bis Lausanne mitmachten, dann würde er im folgenden Jahr einen Car nach Spanien organisieren.

So geschah es. Zwei Etappen absolvierten die Pilger in Spanien zu Fuss. Die Letzte bis nach Santiago de Compostela, das Ziel Tausender von Pilgern auf dem Jakobsweg. Andy Diethelm sagt:

«Für uns war es nie das Ziel, den ganzen Jakobsweg zu absolvieren.»

Je weiter weg, desto mehr Zeit hätten sie einplanen müssen, und das niemand von den Teilnehmenden gewollt. «Die meisten Pilgerreisen dauerten vier Tage und so mussten die Erwerbstätigen nur zwei Arbeitstage investieren. Jetzt, auf der allerletzten Reise, haben wir uns eine Woche Zeit genommen. Zwei Tage für die Hin- und Rückreise und fünf Tage wandern», sagt der Organisator.

Walter Strassmann als spiritueller Begleiter

2000 Kilometer sind in 20 Jahren zusammengekommen, in 80 verschiedenen Hotels, zu Beginn in der Schweiz noch in Massenunterkünften, haben die Pilger übernachtet. Auch Klöster mit besonderen Geschichten waren darunter. Überhaupt: Geschichten sind viele zusammengekommen. Die Teilnehmenden brachten ihre Geschichten mit, unterwegs gab es Erfahrungen und Überraschungen. Andy Diethelm sagt:

«Das Wandern stand stets im Vordergrund, aber es gab immer zusätzliche Erlebnisse.»

Es gab Schlammwege, Umwege wegen Sturmholz im Wald, Bäche wurden barfuss durchquert. Auch ein Seelsorger war immer dabei. Zwölf Jahre wanderte Pater Walter Strassmann mit. Er ist seit fünf Jahren Wallfahrtspriester auf St. Iddaburg. Er gestaltete jeweils am Morgen eine Besinnung und die Worte aus der Heiligen Schrift begleiteten die Pilger auf ihrer Tagesetappe. Täglich wanderte die Gruppe auch eine halbe Stunde schweigend. «Obwohl die Teilnehmenden in verschiedenen Kirchen beheimatet sind, stimmte diese wertvolle Begleitung für alle», hat Andy Diethelm festgestellt.

Für einige Teilnehmenden war die Pilgerreise im Herbst sogar der Höhepunkt des Jahres. «Manche würden gerne weitermachen, doch das würde bedeuten, dass die Wanderungen nochmals ein paar Jahre dauern würden, denn wir müssten einen neuen Pilgerweg starten», begründet Diethelm den Entscheid, jetzt einen Punkt zu setzen.

Startpunkt war immer Lichtensteig

Wetterfeste Kleider, gute Trekkingschuhe und ein Picknick aus dem Tagesrucksack für den Mittag war die Ausrüstung der Pilger. Anderes Gepäck durften sie in das Auto laden, das die Gruppe jeweils begleitete. Das bedeutete Sicherheit, und im schlimmsten Fall durfte jemand die Strecke bis zum nächsten Hotel fahren. «Gefreut hat uns, dass wir überall freundlich empfangen wurden. Wir hatten teilweise sehr einfach Unterkünfte, aber es war immer sauber», erinnert sich Andy Diethelm. Die Gespräche mit den Gastgebern und die Dankbarkeit der Teilnehmenden haben ihm viel gegeben.

Die Pilgergruppe, die bei der letzten Etappe von Kötschach nach Velden mit Andy Diethelm unterwegs war. Bild: PD

Er selber schaut ebenfalls mit Dankbarkeit auf die 20 Jahre zurück. 850 Kilometer lang war die allerletzte Pilgerreise von Lichtensteig durchs Allgäu, Tirol, Südtirol und Kärnten bis Velden am Wörthersee. Im Gasthof Bacherlwirt übernachteten die Pilger in der letzten Nacht vor der Heimreise mit der Bahn. Acht Jahre war die Gruppe auf diesem Weg unterwegs. Davor war es der Weg von Lichtensteig bis Nürnberg gewesen. Auch da waren innert sechs Jahren 650 Kilometer zusammen gekommen. Schritt für Schritt. Andy Diethlem wird weiterhin wandernd unterwegs sein, aber seine Schritte im privaten Rahmen machen.