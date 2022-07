Wandern: 16. Nachtwanderung durch Goldingen nach Wattwil

Wanderung Begleitet von zirpenden Grillen: 16. Wandernacht der Schweizer Wanderwege führt durch Goldingen nach Wattwil 37 Wanderinnen und Wanderer haben am Samstag die 16. Wandernacht der Schweizer Wanderwege bestritten. Christiana Sutter Jetzt kommentieren 18.07.2022, 05.00 Uhr

Die Wanderinnen und Wanderer nehmen den Aufstieg zur Burg Iberg in Wattwil in Angriff. Bild: Christiana Sutter

Es ist noch heiss an diesem Samstagnachmittag. Wanderleiterin Anita Schmid aus Wattwil begrüsst in Goldingen 37 Wanderinnen und Wanderer, die sich zur 16. Wandernacht der Schweizer Wanderwege angemeldet haben. Die von den St. Galler Wanderwegen organisierte Nachtwanderung ist eine der 89 Nachtwanderungen, die dieses Jahr zur Auswahl standen.

Zusammen mit ihrem Partner und «Schlussmann» Franz Schäfli informiert sie die Nachtwanderer über den Weg und was sie auf dieser 15.6 km langen und rund viereinhalb stündigen Wanderung erwarten dürfen. «Trinken ist ganz wichtig», sagt sie zu Beginn. Wobei es unterwegs genügend Möglichkeiten hat, die Trinkflaschen immer wieder zu füllen. Auch eine Kopfbedeckung, Sonnencrème sind ein wichtiges Utensil bei Wanderungen an heissen Tagen. «Unterwegs werden wir auch das eine und andere Mal eine Pause einlegen», informiert sie weiter.

Auch Familie aus Rumänien wandert mit

In der Wandergruppe hat es neben regelmässigen Wandernden viele Gäste aus benachbarten Kantonen. Einer davon ist Fredi Hürlimann aus dem Ausserrhodischen Wald. Es ist bereits seine neunte Teilnahme an einer Nachtwanderung der Schweizer Wanderwege. «Alleine würde ich nicht in die Nacht hinein wandern, in einer Gruppe ist es angenehmer», sagt der erfahrene Wanderer. «Eine Nachtwanderung hat seinen speziellen Reiz, man sieht nicht mehr soviel nimmt die Umgebung jedoch ganz anders wahr.»

Auf der Wanderung dabei war auch eine Familie aus Oradea in Rumänien. Sie besuchen eine befreundete ungarische Familie, die seit Januar in Wetzikon lebt. Der Vater der rumänischen Familie ist in seiner Heimat Ranger in den Karpaten. Er sagt, dass sie zu Hause oft wandern gehen. In Englisch schwärmt er: «Die Weite der grünen Wiesen gefällt mir besonders, das haben wir nicht.»

Interesse am Wandern hat zugenommen Nicht nur während der beiden Coronajahre war Wandern bei vielen Menschen auf der To-do-Liste. Der Wanderboom ist statistisch belegt: Zwischen 2013 und 2019 hat der Anteil der Wandernden in der Schweizer Bevölkerung um 12 Prozentpunkte zugenommen. Dass das Interesse spürbar grösser ist, sagt auch Patricia Cornali, Medienverantwortliche der Schweizer Wanderwege SWW. Die Anfragen von Wanderinnen und Wanderern betreffend Routen, Wanderwegen, Signalisation, Hinweise über Schäden sowie Berichterstattungen und Anfragen durch die Medien sind gestiegen. Festzustellen ist auch eine Steigerung der Interessen über die digitalen Medien. (csu)

Nach rund zweieinhalb Stunden Wanderung werden die Schatten länger. Die Hitze des Tages weicht einem angenehm lauen Abend und die Berge tauchen in ein rotes Meer am Himmel ein. Ein letzter Rast steht im Büelestöbli in der vorderen Laad an. Mit Bratwurst und Cervelat stärken sich die Nachtwanderer vor den letzten Kilometern.

Gestärkt geht es weiter. Auf dem Weg nach Wattwil hört man Grillen zirpen, Vögel zwitschern und begleitet von den neugierige Blicken der Kühe am Wegesrand. Dann, nach knapp einer Stunde der letzte Aufstieg zur Burg Iberg in Wattwil. Zu dieser Tageszeit ist sie bereits geschlossen. Das kann der guten Stimmung der Nachtwanderer nichts anhaben. Nach ein paar Fotos zur Erinnerung an eine schöne Wandernacht verabschiedet sich Anita Schmid von der Gruppe mit den Worten. «Ihr wart eine angenehme und sportliche Gruppe, wir sind früher als geplant am Ziel angekommen.»

Idee der Nachtwanderung kam im Jahre 2006

Wandern bei Tag kennt man. In der Nacht ist die Landschaft hingegen neu zu entdecken. Was bei Tage gewöhnlich erscheint, wird im Dunkeln zu einem Abenteuer. Man sieht weniger, dafür riecht, spürt und hört man mehr. Die Idee zum nächtlichen Wandern entstand 2006 in den Büros der Schweizer Wanderwege. Dieses Jahr standen schweizweit 89 Angebote zur Auswahl. Das ist Rekord bei der 16. Austragung. Die Angebote unterscheiden sich jeweils in Dauer, Schwierigkeitsgrad und Rahmenprogramm.

