Jubiläum Kontinuität, Spielfreude und Disziplin: Die Musikgesellschaft Dicken feiert ihr hundertjähriges Bestehen Das letzte Septemberwochenende steht im Zeichen der Feierlichkeiten zum Jubiläum der MG Dicken. Höhepunkt wird die Fahnenweihe am Samstag sein.

Präsident Daniel Wagner (links) und Valentin Büchler, langjährigstes Mitglied der Musikgesellschaft Dicken, sind überzeugt, dass die Formation einen wichtigen Beitrag zur Dorfgemeinschaft leistet und dadurch grossen Rückhalt geniesst. Bild: Urs M. Hemm

Die Gemeinschaft, aber auch die Leidenschaft zur Blasmusik brachten Valentin Büchler anfang der 60er-Jahre zur Musikgesellschaft Dicken. «Seit 1962 spielte ich als Jungbläser Horn. Mitglied war ich damals noch nicht. Erst im Jahr 1967, mit Erreichen des 18. Lebensjahres, durften wir damals offiziell beitreten», erinnert sich der 71-Jährige.

Gleichzeitig mit dem Eintritt in den Verein musste sich Valentin Büchler aber von seinem Horn verabschieden. «Es war kein Wunschkonzert. Neumitglieder mussten jeweils die Instrumente spielen, die gerade in der Formation untervertreten waren oder gänzlich fehlten. Also hiess es: Büchler, du spielst Posaune.»

Seither ist er dem Instrument immer treu geblieben und spielt es auch noch nach 60 Jahre noch immer mit grosser Leidenschaft und Verbundenheit zum Verein. Daniel Wagner, Präsident der Musikgesellschaft Dicken, sagt:

«Die Male, an denen Valentin in all den Jahren eine Probe oder ein Konzert ausliess, lassen sich an einer Hand abzählen.»

So auch jetzt, wenn für die 150-Jahr-Jubiläumsfeier der Musikgesellschaft Dicken die Vorbereitungen in vollem Gang sind. Die Feierlichkeiten zum Geburtstag finden am Wochenende vom 23., 24. und 25. September in der Mehrzweckhalle in Dicken statt.

Grösse als Erfolgsrezept

Was den Verein über all die Jahre geprägt hat, sei der gute Zusammenhalt innerhalb des Vereins über die Altersgrenzen hinaus. Bei uns sind vom 20- bis zum über 80-Jährigen alle Altersgruppen vertreten, die sich gemeinsam für den Verein einsetzen und stetig daran arbeiten, den Verein auch weiterzubringen und sein Fortbestehen zu sichern, sagt Daniel Wagner. Obwohl er als Präsident die Verantwortung trage, könne er anfallende Arbeiten nötigenfalls vertrauensvoll auf verschiedene Schulter verteilen. Dies im Wissen darum, dass diese mit bestem Gewissen erledigt werden.

Seit 150 Jahren belebt die Musikgesellschaft Dicken das Vereinsleben des Dorfes. Bild: PD

Dass dies so funktioniere, führt Daniel Wagner unter anderem auf die überschaubare Grösse des Vereins zurück. «Wir sind zurzeit 18 Aktivmitglieder, die alle am selben Strang ziehen und was die Ausrichtung des Vereins angeht, auch auf der gleichen Wellenlänge sind», sagt er. Sollte es dennoch einmal Differenzen geben, seien diese im offenen Gespräch meist schnell wieder ausgeräumt. Wagner sagt:

«Je grösser der Verein, umso träger ist er in seinen Entscheidungen.»

Im Umstand, dass nicht immer alle gleicher Meinung sind, sieht Valentin Büchler gar als Erfolgsrezept der Musikgesellschaft. «Man muss unterschiedliche Ideen und Meinungen ausdiskutieren können, um am Ende die beste Lösung zu finden.» Manch Vorschlag mag am Anfang vielleicht unrealistisch erscheinen. Betrachtet man ihn aber aus verschiedenen Perspektiven, könne sich durchaus etwas Sinnvollen daraus ergeben, hinter dem alle stehen könnten.

Spielfreude und Disziplin

Zu wenig Diskussionen führte die Entscheidung, ab 1974 offiziell Frauen in die Musikgesellschaft aufzunehmen. «Bei den älteren Mitgliedern mag dies damals vielleicht auf gewissen Widerstand gestossen sein. Für uns Junge war es aber eine ganz normale Entwicklung», erinnert sich Valentin Büchler. Er persönlich habe es nur positiv empfunden. Büchler sagt:

«Mit den Frauen hat auch das Saxofon Einzug in die Musikgesellschaft gehalten, was den Klang der Musik viel schöner und voller und am Ende runder machte.»

Im Verein selbst habe die Mitgliedschaft der Frauen aber zu keinen nennbaren Veränderungen geführt. Die Tatsache, dass sich damals das Repertoire eher ein wenig weg von Polka- und Marschmusik hin zu modernen Musikstilen bewegte, führt Büchler eher auf den Zeitgeist ganz allgemein als auf den Einfluss der weiblichen Vereinsmitglieder zurück.

Einerseits die Kontinuität im Verein – auch während der Kriegsjahre 1914 bis 1918 und 1939 bis 1945 – konnte der Vereinsbetrieb, auch wenn nur in reduziertem Masse, aufrechterhalten werden, andererseits auch immer Neues zu wagen, stärkten Valentin Büchlers Treue zum Verein.

«Klar, mit den Jahren fällt mir das Auswendiglernen und Üben der Stücke nicht mehr so leicht. Zudem hat meine Sehkraft ein wenig nachgelassen. Dennoch bin ich noch immer mit einer gewissen Disziplin und Spielfreude dabei», sagt er.

Disziplin und Spielfreude waren auch wohl ausschlaggebend für den Erfolg der Dickler am Eidgenössischen Musikfest 1991 in Lugano, als sich die Musikgesellschaft Dicken der vierten Gesamtrang erspielen konnte. «Neben vielen anderen schönen Momenten ist Lugano sicher der Höhepunkt in meinem Vereinsleben», sagt Valentin Büchler.

Grosses Jubiläumsfest geplant

Dennoch: Auch die Musikgesellschaft muss ums tägliche Überleben kämpfen. «Noch können wir die Mitgliederzahlen einigermassen konstant halten. Die Rekrutierung des Nachwuchses wird aber immer schwieriger», sagt Daniel Wagner. Die Gründe dafür seien vielfältig. Neben der grossen Anzahl anderer Freizeitbeschäftigungen sieht aber Wagner den Hauptgrund darin, dass man bei einem Musikverein nicht nur sporadisch und nach Lust mitmachen könne, sondern dass alleine ständiges Üben und wöchentliche gemeinsame Proben zum Erfolg führen würden.

Wozu das führt, präsentiert die Musikgesellschaft Dicken an ihren Jubiläumsfeierlichkeiten, die am Samstag, 24. September, ihren Höhepunkt mit der Weihe der neuen Vereinsfahne erreichen. «Vielleicht können wir mit einem gelungenen Anlass nicht nur der Dorfgemeinschaft eine Freude bereiten, sondern auch das Interesse möglicher Neumitglieder wecken», hofft Daniel Wagner.

Alle Infos zum Jubiläum unter: www.mgdicken.ch.