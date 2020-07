13 Bands an sechs Tagen: Am Montag startet in Ebnat-Kappel ein Musikfestival – doch Corona sorgt für eine leichte Ungewissheit Nächste Woche findet beim «Schuppe» in Ebnat-Kappel das Make Some Noise Festival statt. Obschon die Zusage der Gemeinde ihre Zusage erteilt hat, das Gesundheitsamt St.Gallen die Lage als stabil beurteilt, hoffen die Veranstalter, dass alles klappt. Natascha Gmür 23.07.2020, 17.00 Uhr

Die Reggae Band Jar tritt am Samstag, 1.August, um 20 Uhr auf.

Bild: PD

Die Veranstaltungsbranche hat seit Ende Februar einen schweren Stand. Veranstaltungen wurden reihenweise abgesagt oder verschoben. Ab dem kommenden Montag ist jedoch Schluss damit.

Für insgesamt sechs Tage sorgen 13 verschiedene Bands im «Schuppe» Ebnat-Kappel für Unterhaltung. Organisiert wird das Festival von Perfectlight-Veranstaltungs­technik-Inhaber Roger und seiner Frau Esther Amacker. Die Idee dazu kam ihnen bereits, als die vielen Veranstaltungen abgesagt wurden. Am Freitag vor zwei Wochen kam die Zusage der Gemeinde, dass das Festival stattfinden kann.

Das Make Some Noise Festival findet im «Schuppe»in Ebnat-Kappel statt. Bild: Natascha Gmür

Bands sind froh um jeden Auftritt

So begannen sie, das Projekt aus dem Boden zu stampfen und starteten einen Aufruf, bei welchem die Bands natürlich sofort begeistert dabei gewesen sind. Die Musiker seien froh um jeden Auftritt, der noch stattfindet und schickten zeitnah Audio-Demos an die Veranstalter.

Roger und Esther konnten aus den zugeschickten Demos ein bunt gemischtes Programm zusammenstellen. Jeden Abend spielen Acts aus unterschiedlichen Musikrichtungen, sodass für jeden etwas dabei ist. Die Genres reichen von Funk’n’Soul, Jazz, Folk, Blues und Country über Rock sowie Reggae bis hin zu Ländler und Jodelmusik. Selbst an den Nachwuchs hat man bei der Auswahl der Acts gedacht. Am Mittwochnachmittag findet mit «Pumpelpiz» ein Kinderkonzert statt. Roger Amacker sagt:

«Jetzt ist eine gute Zeit, etwas zu veranstalten, da viele Leute zu Hause bleiben und sich in den Schulferien nicht im Ausland aufhalten.»

Die Hoffnung, dass 300 Personen pro Abend zugelassen sind, besteht bis jetzt. Bei jeder neuen Meldung des Bundesrats oder des Kantons werden die Veranstalter jedoch hellhörig. «In einigen Kantonen gilt für Veranstaltungen und Clubs bereits wieder die 100-Personen-Grenze bis zum 31. Dezember», weiss Roger Amacker. «Das Festival hängt also noch ein bisschen in der Luft», ergänzt Esther Amacker.

Diese Zeitung hat bei der Stellvertreterin des Generalsekretariats vom Gesundheitsdepartement des Kantons St.Gallen, Fabienne Frei, angefragt, ob in naher Zukunft eine weitere Beschränkung erfolgen wird. Die Fallzahlen im Kanton St.Gallen seien aktuell stabil.

«Aus diesem Grund sehen wir zurzeit keinen Grund, die Personenbeschränkung bei Anlässen anzupassen».

Das Duo Mundharp spielt am Dienstag, 28.Juli, um 20 Uhr. PD

Die Rückmeldung der Anwohner ist bislang positiv ausgefallen. Auch sei jetzt eine gute Zeit, etwas zu veranstalten, da viele Leute zu Hause bleiben würden und sich in den Schulferien nicht im Ausland aufhalten, sagt Roger Amacker. In der Planung gebe es keine grossen Hürden wegen des Virus, meinen die Veranstalter. Natürlich sei es eine neue Situation, aber sie seien bestens darauf vorbereitet.

Personalisierte Tickets für Contact-Tracing

Die personalisierten Tickets werden über die Firma Eventfrog verkauft, und die angegebene Telefonnummer wird anschliessend überprüft. So könne man Fehler wie bei vergangenen Vorfällen in Clubs vermeiden. In einem Club in Zürich haben rund ein Drittel der Partygänger eine falsche Handynummer angegeben, wodurch das Contact-Tracing massiv erschwert wurde. Auch wird durchs Einscannen des Tickets beim Make-Some-­Noise-Festival die Zeit erfasst, um zu bestimmten, wer zu welcher Zeit vor Ort war.

Die Band Organic Stuff eröffnet am Montag, 27.Juli, um 20 Uhr, das Festival mit Funk ’n’ Soul Musik. PD

Mit dem Vorverkauf wollen die Organisatoren Warteschlangen vorbeugen, denn die Registration vor Ort wird einiges mehr an Zeit in Anspruch nehmen. Die Veranstaltungstechnik übernimmt Roger Amacker zusammen mit einem kleinen Team, während Esther Amacker mit einigen Helfern für Bar- und Foodbereich sowie für die Bandbetreuung zuständig ist. Fürs leibliche Wohl der Festivalbesucher sorgt ein Imbisswagen, welcher vom Restaurant Rössli, Hüsliberg, Ebnat-Kappel, betrieben wird. Eine grosse und zwei kleinere Bars sollen verhindern, dass sich Warteschlangen bilden.

Line-Up Make Some Noise Festival Montag, 27.Juli

Organic Stuff 20:00 Uhr



Dienstag, 28.Juli

Mundharp 20:00 Uhr

Aendael 21:00 Uhr



Mittwoch, 29.Juli

Pumpelpiz Kinderkonzert 16:00 Uhr

Jodelchörli Hüsliberg 20:00 Uhr

Ländlertrio 20:00 Uhr



Donnerstag, 30.Juli

Becky & The Gents 20:00 Uhr



Freitag, 31.Juli

Day Session Harper Seven 11:00-14:00 Uhr

Thirteen 18:00 Uhr

Lapse Of Time 20:00 Uhr

Dr.Gnom 22:00 Uhr



Samstag, 1.August

Ben Curtiss Feat. Harper Seven 18:00 Uhr

Jar 20:00 Uhr

George 22:00 Uhr