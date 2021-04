100 Tage im Amt Bodenständig und eine Spur normaler: Warum sich Jon Fadri Huder in Ebnat-Kappel als angekommen fühlt Jon Fadri Huder verliess das Engadin, um Anfang Jahr das Gemeindepräsidium in Ebnat-Kappel zu übernehmen. Das Wagnis habe sich ausbezahlt, zieht er nach rund 100 Tagen ein erstes Fazit. Sabine Camedda 15.04.2021, 05.00 Uhr

Der Ebnat-Kappler Gemeindepräsident Jon Fadri Huder holt sich mit alten Werbeplakaten von Ebnat-Kappler Unternehmen Farbtupfer in sein Büro. Bild: Sabine Camedda

Sie wollten Gemeindepräsident sein in einem Ort, in dem Sie niemanden kennen. Wie kommen Sie mit dem Kennenlernen von Menschen voran?

Jon Fadri Huder: Es ist schade, dass es in den vergangenen Monaten keine Veranstaltungen gab, an denen ich Menschen getroffen habe. Das fehlt mir sehr. Trotzdem hatte ich sehr viele Begegnungen und es liegen einige Themen auf meinem Tisch, die bearbeitet werden müssen. Diese 100 Tage sind auf jeden Fall schnell vorbeigegangen.

Die Situation erschwert den Kontakt zu Menschen, dennoch muss der Gemeindepräsident bekannt sein und auch in einem gewissen Sinn die Gemeinde repräsentieren. Wie gehen Sie trotz Corona an diese Aufgabe heran?

Ich achte darauf, dass ich mich im Dorf bewege. Ich werde auf der Strasse immer wieder angesprochen. Dass ich manchmal gefragt werde, wann ich meine Tätigkeit aufnehme, zeigt mir, dass meine Arbeit in der Öffentlichkeit aber noch nicht sehr stark wahrgenommen wird. Ich habe Kontakt mit Personen, die eine Frage oder ein Begehren haben und die in mein Büro kommen. Aber mit den Bürgern, die im Moment keinen Bezug zur Gemeinde haben, fehlt der Kontakt im Moment gänzlich.

Die Bürgerversammlung wäre genau ein Ort, um Menschen real zu sehen. Diese fand aber nicht statt.

Die Bürgerversammlung ist der Anlass, an dem man den Gemeindepräsidenten in seiner offiziellen Tätigkeit kennen lernt. Doch ebenso wichtig ist es, den Gemeindepräsidenten nicht nur in seiner Funktion zu sehen, sondern auch als Privatperson.

Es wäre aber möglich gewesen, die Bürgerversammlung mit einigen Einschränkungen durchzuführen. Wieso haben Sie und der Gemeinderat die Versammlung trotzdem abgesagt?

Als wir den Entscheid gefällt haben, hatten wir verschiedene Möglichkeiten. Wenn wir die Bürgerversammlung durchgeführt hätten, hätten wir wegen der Einschränkungen und wegen Bedenken der Bürger möglicherweise Menschen ausgeschlossen, die hätten teilnehmen und mitwirken wollen. Diesbezüglich unterscheidet sich die Bürgerversammlung von einem anderen Anlass, bei dem die Teilnahme keine politischen Auswirkungen und somit weniger Gewicht hat. Das war letztlich unser Beweggrund, die Bürgerversammlung abzusagen.

Am 13. Juni kommen gleich zwei Geschäfte an die Urne: die Rechnung 2020 und das Referendum zum Strassenreglement. Beide sind nicht Ihre Kinder. Wie überzeugen Sie die Stimmbürger trotzdem für ein Ja?

Wir haben die Botschaft für die Abstimmung zum Strassenreglement verfasst, in welcher wir die Haltung des Gemeinderats ausführlich darlegen. Diese wird mit den Abstimmungsunterlagen verschickt und ist die Basis für die Meinungsbildung. Wegen der Fristen mussten wir uns schnell in dieses Geschäft einarbeiten. Das war intensiv, denn die neuen Gemeinderäte und ich mussten uns erst mal damit auseinandersetzen.

Die Referenten führen das Thema Schneeräumung ins Feld. Gibt es noch andere strittige Punkte?

Die Schneeräumung löst bei einigen Bürgerinnen und Bürger Bedenken aus. Das hat sicherlich zum Referendum geführt.

Das andere Geschäft ist die Rechnung 2020. Ebnat-Kappel steht finanziell gut da, wie beruhigend ist das für Sie als Gemeindepräsident?

Der Geschäftsabschluss 2020 ist in der Tat sehr erfreulich. Der Bau der Schulanlage Wier und des Pflegeheims haben aber Konsequenzen für die Zukunft. Ich bin gespannt, wie sich diese Abschreibungen in nächster Zeit auswirken werden.

Kann der Gemeinderat noch eigene Projekte anzetteln? Oder sind die Ausgaben wegen der beiden Grossprojekte für einige Zeit festgefahren?

Ich kann mich da noch nicht abschliessend festlegen. Wir setzen uns damit im Rahmen der Finanzplanung und der Investitionsplanung während der Budgetierung auseinander. Es stimmt, zwei grosse Projekte sind erledigt, aber es stehen weitere Kernaufgaben der Gemeinde an. Darunter fällt beispielsweise auch der Liegenschaftsunterhalt des Gemeindehauses.

Wie kommen die Bauarbeiten beim Pflegeheim voran?

Der Bau ist gestartet, die Baustelle ist aus meiner Sicht sehr gut organisiert. Das ist im Moment, wo der Aushub gemacht wird, wichtig, denn die Baustelle steht neben der Schule und in einem Wohngebiet. Das hat bis jetzt zu keinen Beanstandungen geführt, trotz des Mehrverkehrs und des Lärms. Das zeigt, dass die Bauleitung und die beteiligten Firmen gute Arbeit leisten.

Dann steht, Stand heute, einem Bezug im Herbst 2023 nichts im Wege?

Ja, wenn der Bau weiterhin ohne Überraschungen weitergeht. Ich bin zuversichtlich, dass der Terminplan eingehalten werden kann.

Machen Sie sich Sorgen wegen der Belegung, weil ältere Personen wegen der Coronasituation möglichst nicht ins Pflegeheim ziehen möchten?

Es ist verständlich, dass ältere Menschen Respekt vor der Situation haben und möglichst lange zu Hause bleiben wollen. Aber ich denke, das Impfen entspannt die Lage. In unseren Heimen ist die Coronalage unter Kontrolle. Ein neues Pflegeheim mit seiner Infrastruktur hat wohl eine andere Attraktivität als das jetzige Heim mit den zwei Standorten und dem Provisorium. Ich denke, dass wir die Heimplätze belegen können.

Die Gemeinde möchte die Gebäude des bisherigen Pflegeheims, die Häuser A und B, verkaufen. Wie zuversichtlich sind Sie, dass dies gelingen wird?

Das wird eine grosse Herausforderung sein. Wir müssen ausserdem das Provisorium, das derzeit beim Wohnheim Speer steht, an einen anderen Standort weitergeben. Einzelne Gespräche wurden diesbezüglich schon geführt.

Vor der Wahl sagten Sie, die Gemeinde Ebnat-Kappel muss attraktiv sein für Zuzüger, sowohl für die Einwohner als auch für das Gewerbe. Wie schätzen Sie die Attraktivität derzeit ein?

Diese Attraktivität ist für das Gewerbe eingeschränkt, weil bei jeder Nachfrage die Raumplanung zum Thema wird. Unsere grösste Herausforderung wird daher sein, Gewerbeland für eine weitere Entwicklung im Angebot zu haben. Dazu bedarf es vielen planerischen Massnahmen wie die Anpassung der Richtplanung oder auch die Auszonung geeigneter Flächen. Es ist wichtig, diese Aufgabe möglichst schnell umzusetzen.

Der Kanton hat in seinem Richtplan das Wachstum der einzelnen Gemeinden geplant. Steht dabei in Ebnat-Kappel eher Wohnen oder Gewerbe im Vordergrund?

Es gibt gewisse Erwartungen beim Bevölkerungswachstum, die sind aber moderat. Für uns ist das Gewerbe aber auch sehr wichtig. Daher müssen wir dafür sorgen, dass sich die bestehenden Betriebe am Ort weiterentwickeln können.

Mit dem Areal Koch soll ein weiteres Gebiet für Wohnüberbauungen geschaffen werden. Wie ist der Stand bei diesem Projekt?

Wir sind damit beim Kanton vorstellig worden, um die nächsten Schritte einleiten zu können. Daneben haben wir auch nochmals das Gespräch mit den Initianten gesucht, welche nach wie vor an der Realisierung interessiert sind. Das Projekt wäre als Leuchtturm für Ebnat-Kappel sehr verlockend und ich hoffe, dass es, wie geplant, umgesetzt werden kann.

Wäre die Nachfrage von potenziellen Neuzuzügern da?

Das kann ich nicht abschätzen, denn es ist ein privates Projekt. Die Initianten haben, wie bereits gesagt, nach wie vor Interesse an der Umsetzung und sind überzeugt, dass diese Wohnungen besetzt werden können.

Regional sind derzeit das Spital Wattwil und die Gesundheitsversorgung im Tal ein grosses Thema. Was möchte der Gemeinderat für die Ebnat-Kappler?

Die Diskussion über das Spital wurde in den vergangenen Jahren geführt. Der Wunsch nach einer Gesundheitsversorgung ist da. Es hat aber alles ein Preisschild und das ist die Krux an der ganzen Situation. Der Gemeinderat ist überzeugt, dass der Entscheid gefallen ist. Jetzt noch etwas zu drehen, ist schwierig.

Aber eine wohnortnahe Notfallversorgung ist zentral?

Das ist schon so. Es muss garantiert sein, dass man schnellstmöglich richtig behandelt wird, wenn etwas passiert. In welcher Struktur das möglich ist, kann man unterschiedlich sehen.

Sie kamen vor rund drei Monaten aus dem Engadin ins Toggenburg. Welche Unterschiede sehen Sie bei diesen Tälern und der Bevölkerung?

Das Regionale hat im Toggenburg weniger Gewicht, die Eigenständigkeit der Gemeinde ist grösser. Die Menschen sind hier vom Charakter her eine Spur normaler.

Wie verstehen Sie das?

Die Ebnat-Kappler sind bodenständiger und es herrscht ein anderes Gesprächsklima. Auch wenn man unterschiedlicher Ansicht ist, wird respektvoll miteinander diskutiert. Es ist vielleicht weniger emotional, aber das passt zum Toggenburg.

Wo leben Sie lieber?

Ich fühle mich sehr wohl in Ebnat-Kappel. Der Austausch mit der Bevölkerung, die Zusammenarbeit auf der Verwaltung und mit dem Gemeinderat sind von sehr viel Respekt und einer guten Kultur geprägt. Ich bereue meinen Entscheid daher keine Minute. Es war ein Wagnis, das sich jetzt auszahlt. Es passt rundum.