1. August Remo Forrer singt, die XXL-Fahne hängt, sieben Churfirsten glühen: Das soll der Nationalfeiertag im Toggenburg bringen In gut einer Woche ist das Land in Feierstimmung. Auch im Thur- und Neckertal sind am 31. Juli und am 1. August mehrere Feiern zu Ehren der Schweiz angesagt. Hier eine Auswahl der grösseren Anlässe. Simon Dudle Aktualisiert 24.07.2022, 12.16 Uhr

Hält sie? Oder reisst sie? Das wird auch dieses Jahr wieder zu beantworten sein. Bild: Urs Bucher

Der 1. August lebt von Gemütlichkeit, Geselligkeit – und einer Bundesfeier samt Schweizerpsalm. Die Ansprache eines prominenten Redners darf nicht fehlen.

Doch von dieser urtypischen Form der Bundesfeier ist man im Toggenburg mancherorts abgekehrt. Freilich gibt es sie noch, die klassischen Feiern. So zum Beispiel in Bazenheid, wo die Fasnachtsclique Guugenwörger bereits am Abend des 31. Juli auf dem Sportplatz Ifang für Unterhaltung verantwortlich sein wird. Ebenfalls bereits am 31. Juli wird in der Gemeinde Neckertal in Dicken gefeiert, wo Vreni Wild ihre letzte 1.-August-Rede als Gemeindepräsidentin halten wird.

Remo Forrer beim Nachbarn

In Ebnat-Kappel trifft man sich am Vormittag und Mittag des 1. August. Und zwar im Schuppen beim Bahnhof, wo um 11.30 Uhr Sarah Bünter ans Rednerpult tritt. Sie ist vom Initiativkomitee Service Citoyen und referiert zum Thema «Das beste Rezept für den Zusammenhalt in der Schweiz». Eine Stunde später finden Sportlerehrungen der Gemeinde statt, und die beiden Heimweh-Ebnater Thomas Sutter und Jack Frei rocken um 13 Uhr die Bühne.

Auf dem goldigen Boden in Lichtensteig wird – ebenfalls am 1. August untertags – explizit auf Feuerwerk und Festansprache verzichtet. Das gemütliche Beisammensein steht zwischen 10 Uhr und 16 Uhr im Zentrum.

Remo Forrer am Nationalfeiertag in Oberhelfenschwil auf. Bild: PD

Den Promi-Faktor bringt Voice-of-Switzerland-Sieger Remo Forrer in den Toggenburger Bundesfeiertag. Nachdem er vor Jahresfrist am 1. August in seiner Heimatgemeinde Hemberg aufgetreten war, ist er dieses Mal in Oberhelfenschwil zu sehen. Beim Restaurant Frohe Aussicht wird Forrer zusammen mit seinem Gitarristen ab 19.15 Uhr auftreten.

Ganz gemäss Tradition wird in Hemberg und in Wildhaus am Abend des 1. August gefeiert. In der Gemeinde Nesslau gibt es zwei Feiern, jeweils am Abend: am 31. Juli auf dem Schulhausplatz Ennetbühl, am 1. August auf dem grossen Parkplatz Wolzenalp im Magazin von Bruno Kuratli.

Hält die Fahne dieses Jahr?

Immer mehr zur Tradition wird die grosse Schweizer Fahne in der Säntisnordwand. Seit 2015 wird, wenn die Wetterverhältnisse es zulassen, die XXL-Fahne jeweils am 31. Juli von Spezialisten ausgerollt und sorgt am Nationalfeiertag jeweils für einen Besucheransturm auf die Schwägalp. Die Zahlen der bei der Firma Heimgartner in Wil hergestellten Fahne sind imposant: 6400 Quadratmeter ist sie gross, mehr als 700 Kilogramm schwer, von drei Näherinnen in rund 600 Arbeitsstunden wurde sie hergestellt.

Da die Fahne wegen ungünstiger Witterungsverhältnisse schon mehrfach gerissen ist, stellt sich mittlerweile vor dem 1. August jeweils die Frage: Reisst sie? Oder hält sie?

Auf allen Churfirsten soll es brennen

Auf jedem Churfirst soll am 1. August ab 22 Uhr ein Höhenfeuer brennen. Wanderer sind dieser Tage angehalten, Holzscheite auf die sieben Churfirsten zu tragen. Entsprechende Holzdepots befinden sich an den Wanderwegen vor den Aufstiegen. Ob diese Feuer auch wirklich brennen werden, hängt auch davon ab, ob es trocken oder nass ist. Sowohl die anhaltende Schönwetterperiode als auch ein zu nasser Nationalfeiertag könnten dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung machen.

Es wäre nicht das erste Mal, dass auf jedem Churfirst ein Feuer brennt. Schon 2020 war dies der Fall. Damals wurde 150 Jahre SAC Toggenburg gefeiert. Da die Aktion gut ankam, wird sie nun wiederholt.

Bleibt noch die Frage: Wie wird in der Toggenburger Zentrumsgemeinde Wattwil der offizielle 1. August gefeiert? Bis anhin war es diesbezüglich ruhig, und die Gemeinde hat nichts kommuniziert. Auch auf Nachfrage war am Freitag keine Information erhältlich.