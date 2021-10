Toggenburg: BAZL reagiert auf Widerstand zur Mini-Drohnen-Zone

TOGGENBURG «Das heisst nicht, dass niemand mehr über den Säntis fliegen kann» – Bundesamt für Zivilluftfahrt reagiert auf Widerstand zur militärischen Mini-Drohnen-Zone Beim Bundesamt versteht man die Aufregung im Toggenburg nicht. Für den Kanton St.Gallen geht es vor allem um die Sicherheit der Luftfahrt: Er hat sich noch nicht zur Vernehmlassung geäussert. Christoph Zweili Jetzt kommentieren 01.10.2021, 14.20 Uhr

Ab 2022 will die Armee Mini-Drohnen auch für Bodentruppen einsetzen. Bild: VBS/André Scheidegger

Die Gleitschirmflieger sind konsterniert und sehen ihren Hotspot am Alpstein bedroht. Die Toggenburger Gemeindepräsidenten von Nesslau und Wildhaus Alt St.Johann ärgern sich öffentlich, dass sie nicht in die Vernehmlassung einbezogen werden. Beide Gemeinden wären ebenso wie die ausserrhodische Gemeinde Hundwil von der Drohnen-Flugzone betroffen, die das Militär hier ab 2022 errichten will.