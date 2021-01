Tod von kleinkind «Ein tragischer Einzelfall»: So beschreibt Kantonsärztin Danuta Zemp den Tod des mit Corona infizierten Kindes am Ostschweizer Kinderspital in St.Gallen Über die Weihnachtstage ist am Ostschweizer Kinderspital ein positiv auf das Coronavirus getestetes Kind gestorben. Inwiefern das Virus für den Tod verantwortlich ist, sei noch nicht restlos geklärt, wie die Kantonsärztin Danuta Zemp an der Medienkonferenz der Regierung vom Dienstagnachmittag sagt. Rossella Blattmann, Miguel Lo Bartolo Aktualisiert 05.01.2021, 16.41 Uhr

Ein mit dem Coronavirus infiziertes Kind ist am Ostschweizer Kinderspital gestorben. Ob das Virus auch die Todesursache war, bleibt unklar. Bild: Getty

Eine traurige Nachricht aus der Ostschweiz hat sich zum Jahresbeginn im ganzen Land verbreitet: Am Ostschweizer Kinderspital in St.Gallen ist ein Kleinkind gestorben, das positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Ob das Virus auch die Todesursache ist, ist weiterhin unklar.

Roger Lauener, Chefarzt Pädiatrie am Ostschweizer Kinderspital in St.Gallen. Bild: PD

Roger Lauener, Chefarzt Pädiatrie des Ostschweizer Kinderspitals (Kispi) in St.Gallen, hatte den Vorfall am Neujahrstag im «Blick» bestätigt.

Roger Lauener teilt am Montag auf Anfrage dieser Zeitung mit:

«Beim verstorbenen Kind wurde im Abstrich Sars-CoV-2 nachgewiesen. Zusätzlich wurde im Verlauf ein weiterer Krankheitserreger gefunden. Welcher Keim wie sehr zum tragischen Verlauf beigetragen hat, ist aktuell unklar.»

Von 853 Covid-Tests, die am Ostschweizer Kinderspital bisher gemacht wurden, waren laut Lauener 50 positiv (Stand 24.12.2020). Er sagt:

«Alle diese Kinder, bis auf das nun tragischerweise verstorbene, hatten einen milden Krankheitsverlauf.»

Ins Spital aufgenommen und dort überwacht würden insbesondere Säuglinge und Kleinkinder mit Fieber. Der Grund dafür sei nicht Covid-19, sondern die Gefahr, die von anderen Infektionserregern ausgehe. Lauener ergänzt: «In diesem Alter ist nämlich die Unterscheidung zwischen einer meist harmlosen viralen und einer potenziell gefährlichen bakteriellen Infektion oft erst im Verlauf möglich.»

Es sei dem Ostschweizer Kinderspital ausserordentlich wichtig, im Interesse aller Kinder und der Öffentlichkeit zu verstehen, wie es zum tragischen Verlauf gekommen sei. Weitere Abklärungen seien deshalb im Gange, so Lauener.

Kantonsärztin klärt über Tod des Kleinkindes im St.Galler Kinderspital auf

An der Medienkonferenz der St.Galler Regierung vom Dienstagnachmittag kam die Kantonsärztin Danuta Zemp denn auch auf den tragischen Todesfall des kleinen Kindes im Ostschweizer Kinderspital zu sprechen. Die Todesursache sei nach wie vor nicht restlos geklärt, wie sie sagt. Die Untersuchungen würden noch laufen und die Ergebnisse «im Laufe der Woche» eintreffen. Zemp konkretisiert:

Kantonsärztin Danuta Zemp. Bild: Ralph Ribi

«Die Todesursache ist vor allem darum ungeklärt, weil neben der Covid-Infektion ein weiterer Erreger festgestellt werden konnte, der noch genauer untersucht werden muss.»

Derzeit gehe man von einem tragischen Einzelfall aus, «der uns sehr betroffen gemacht hat», so die Kantonsärztin. Auf die Empfehlungen habe dieser Fall indes noch keinen Einfluss.

Zunahme schwerer Entzündungsreaktionen

Laut «Tages-Anzeiger» haben die Schweizer Kinderspitäler in der zweiten Welle eine Zunahme schwerer Entzündungsreaktionen wegen Covid-Infektionen, kurz Pims (Paediatric Multisystem Inflammatory Syndrome) genannt, verzeichnet. Diese seien insgesamt sehr selten, hätten inzwischen aber schweizweit rund 60 Kinder betroffen. Die Kinderspitäler hätten darum nationale Richtlinien zur Behandlung von Pims erarbeitet, die am 30. Dezember veröffentlicht worden seien.

Lauener teilt mit, dass es sich beim aktuellen Fall nicht um ein sogenanntes Pims handle. Er schreibt: «Das Pims ist eine Entzündungsreaktion, die in der Regel erst einige Wochen nach einer Infektion mit dem Coronavirus auftritt.»

Toter Säugling im Aargau mit Vorerkrankung

Zum Jahreswechsel ist auch ein 29-Jähriger aus dem Kanton Zürich, der positiv auf Covid-19 getestet worden war, gestorben. Aufgrund des ärztlichen Befundes könne jedoch ausgeschlossen werden, dass Covid-19 die Todesursache war, sagte Patrick Borer, Mediensprecher der Zürcher Gesundheitsdirektion, gegenüber dem Onlineportal «20 Minuten».

Bereits Ende Mai verstarb im Kinderspital in Zürich ein mit Covid-19 infizierter Säugling aus dem Kanton Aargau. Wie die Aargauer Zeitung berichtete, litt das Baby auch an einer schweren neurologischen Krankheit. Inwiefern der Tod in Zusammenhang mit dem Coronavirus steht, bleibt ungeklärt.