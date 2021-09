Gastronomie In diesen neun Ostschweizer Restaurants gibt es die besten Cordon bleus Knusprige Panade, würziger Käse: Das Cordon bleu ist hierzulande ein beliebter Klassiker. Doch wo ist das gefüllte Schnitzel besonders empfehlenswert? Jolanda Riedener Jetzt kommentieren 18.09.2021, 13.00 Uhr

Die entscheidende Zutat im Cordon bleu ist der Käse. Bild: Michael Nittnaus

Es gilt als Klassiker der währschaften Küche: Das Cordon bleu. Doch worauf kommt es überhaupt an beim mit Schinken und Käse gefüllten, panierten Schnitzel? Mit dieser Frage setzen sich zwei Cordon-bleu-Liebhaber intensiv auseinander. Sie heissen beide Oliver und haben zusammen Oli's Cordon-bleu-Guide geschaffen, wo sie regelmässig über ihre Testessen in der ganzen Schweiz berichten und Cordon bleus bewerten.

«Der Käse ist das A und O», sagt Oli am Telefon. Dieser müsse vor allem würzig und geschmackvoll sein. Wichtig ist den Testessern auch die Panade: «Selbstgemacht ist sie meist knuspriger». Beim Fleisch ist gute Qualität unabdingbar «egal ob vom Kalb oder Schwein». Der Schinken hingegen falle nicht so stark ins Gewicht. Bewertet werde die Grösse des Fleischs zwar nicht, aber: «Wir mögen es gross». Grosse Cordon bleus seien aber viel anspruchsvoller herzustellen.

Wir haben nachfolgend Tipps für zehn Restaurants, die bekannt sind für ein gutes Cordon bleu – ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Kennen auch Sie ein Lokal, das ebenfalls für besonders feine Cordon bleus bekannt ist? Schreiben Sie einen Kommentar.

Rheinstrasse 2, 8500 Frauenfeld TG

Souschef Andi Margaranovic (links) und Wirt Christoph Michel in der Küche des «Scharfen Ecks». Bild: Andrea Stalder (20. Juli 2017)

Das Restaurant zum scharfen Eck befindet sich im Zentrum von Frauenfeld. Hier ist das Cordon bleu gemäss Oli's Guide zu empfehlen: Es wird mit 8 von 10 Punkten bewertet. Das Schweins-Cordon-bleu ist mit Schinken, Käse und Kräuterbutter gefüllt. Dazu werden Pommes frites und Gemüse oder eine Beilage nach Wunsch gereicht. Im Lokal wird durchgehend warme Küche serviert. Es verfügt über eine Terrasse und bietet ein umfassendes Take-away-Angebot an.

Ruhetag: Sonntag.

Schützenstrasse 11, 9100 Herisau AR

Vreni Brülisauer wirtete im Restaurant Schafräti, bis mit Konrad und Brigitte Dietrich-Brülisauer die nächste Generation den Betrieb übernahm. Bild: rb

Der Begriff «Schafräti» kommt aus dem Appenzeller Dialekt und bedeutet Küchenkasten. Das Restaurant im typisch urchigen Appenzellerhaus ist in der Region bekannt für Cordon bleus, schreiben die Gastgeber auf ihrer Website. Das Cordon bleu gibt es als grosse Variante (29 Franken) oder in kleiner Grösse (25 Franken), sowie mit Kalb statt Schweinefleisch für 32.50 Franken. Das Restaurant ist bekannt für seine grossen Portionen, das Steak wiegt ein halbes Kilo.

Ruhetage: Mittwoch ganztags, dienstags ab 14 Uhr und sonntags ab 12 Uhr geschlossen.

Fischingerstrasse 2, 8370 Sirnach TG

In einem Haus mit Geschichte befindet sich das Restaurant Engel in Sirnach. Bild: Nana do Carmo (20. Oktober 2011)

Die Geschichte des denkmalgeschützten Riegelbaus geht bis ins 15. Jahrhundert zurück, damals war das Gasthaus Engel eine Pilgerherberge. Das ausgewiesene Gilde-Restaurant und die Küche von Fabian Hartmann werden ausserdem mit dem Goldenen Fisch ausgezeichnet. Hartmann führt das Restaurant zusammen mit der Gastgeberin Claudia Turisser. Unter anderem eine Umfrage von «Gault-Millau» empfiehlt das Cordon bleu in diesem Lokal besonders. Für 35 Franken gibt es das 250 Gramm Schweins-Cordon-bleu, gefüllt mit Schinken und Bergkäse. Als Beilage werden Pommes frites und Gemüse gereicht. Es ist das einzige Cordon bleu auf der Karte, ansonsten ist das Gasthaus für seine Fischgerichte bekannt.

Ruhetage: Sonntag und Montag.

Ballen 3, 9315 Winden TG

Das Restaurant Landbau befindet sich in Winden. Bild: Manuel Nagel (27. Juli 2021)

Der «Landbau» liegt etwas abgelegen an der thurgauisch-st.gallischen Kantonsgrenze. Man erreicht das Lokal in 20 Minuten zu Fuss vom Bahnhof Häggenschwil-Winden. Es gibt eine grosse Auswahl an Cordon-bleu-Variationen, etwa mit Speck und Zwiebeln, Ananas und Schinken oder Chili und Basilikumpesto. Man entscheidet sich jeweils zwischen Poulet-, Schwein- oder Kalbfleisch. Je nachdem wie die Wahl ausfällt, kostet das Cordon bleu zwischen 24.50 und 40.50 Franken inklusive Beilage. Letztere besteht entweder aus Pommes frites, Rösticroquetten, Teigwaren, Spätzli oder Rösti.

Ruhetage: Montag und Dienstag

Schlossstrasse 1, 9526 Zuckenriet SG

Im rustikalen Gasthof bekommt man auch ein Fisch-Cordon-bleu. Bild: Mareycke Frehner (23. Januar 2018)

Die Gastgeber «Adlers», Rosemarie und Marcel Mettler, nennen Cordon bleu ihre Hausspezialität. Sie bezeichnen ihr Lokal als «Bijou im St.Gallerland», es liegt zwischen Zuzwil und Bischofszell. 15 verschiedene Cordon bleus stehen auf der Karte, darunter auch eine überraschende Fischvariante aus Pangasiusfilet mit Gemüsefüllung.

Der Klassiker und das Vegi-Cordon-bleu kosten 19.50, das extra grosse 28 Franken. Wer statt Schweine- lieber Kalbfleisch isst, zahlt zehn Franken mehr. Die Beilagen bestellt man separat. Der Cordon-bleu-Guide vergibt 4,5 von 5 Punkten, vor allem Füllung und Geschmack werden gut bewertet. Gruppen ab 12 Personen bietet sich Platz in einem der vier Sääle, über die der «Adler» verfügt.

Ruhetag: Mittwoch

Kirchstrasse 60, 9400 Rorschach SG

Marianne Achberger führt das Restaurant Toggenburg in Rorschach. Bild: Arcangelo Balsamo

Die urchige Quartierbeiz in Rorschach wird von allen «Töggi» genannt. Gekocht wird bürgerlich, es gibt jeweils ein Mittagsmenu und immer wieder Angebote wie Metzgete, Wild- oder eben Cordon-bleu-Wochen. Marianne Achberger führt die Beiz seit 2012. Oli's Cordon-bleu-Guide bewertete das Gericht mit 7 von 10 Punkten – vor allem die Füllung und die Pommes frites heben die Restauranttester besonders hervor. 24.80 kostet das Cordon bleu inklusive Beilage. «Ein milder Appenzellerkäse macht sich in unserer Mundhöhle breit, begleitet von einem würzigen Schinken. Auch das Paniermehl muss sich nicht verstecken. Vermutlich selbstgemacht», schreiben sie in ihrer Bewertung.

Ruhetage: Sonntag und Montag

Zürcherstrasse 267, 9014 St.Gallen SG

Das Restaurant an der Zürcherstrasse hat sich mit Cordon bleus einen Namen gemacht. Bild: Jolanda Riedener (15. September, 2021)

Im Restaurant zur Brugg umfasst die Cordon-bleu-Speisekarte ganze vier Seiten. Die Hauskreation wird mit Speck, Pilzen, Zwiebeln und Appenzellerkäse gefüllt. Neben dem Klassiker ab 20.50 Franken gibt es neun weitere Geschmacksrichtungen. Alle Varianten sind mit Poulet oder Schweinefleisch erhältlich. Als Beilage gibt es Pommes frites, Country Potatoes, Gemüse, Rösti oder Salat.

«Für den grossen Appetit» gibt es das Cordon bleu in XXL-Grössen à zirka 630 Gramm. Aber auch Vegetarierinnen und Vegetarier kommen auf ihre Kosten: Sie wählen zwischen vier verschiedenen Füllungen von «Lyon» mit Spargeln bis «Mexico» mit Chili.

Ruhetag: Montag. Mittags werden nur Gäste mit Reservation empfangen.

Zeughausgasse 2, 9000 St.Gallen SG

Hoch gelobt werden die Cordon bleus, die in «Zeughaus» serviert werden. Bild: Jolanda Riedener (15. September 2021)

Früher wirteten Charlotte Hostettler und Jürgen Mühlert im Restaurant Alpeglöggli an der Schmidgasse in St.Gallen. Schon damals waren sie für ihr Cordon bleu bekannt. Seit 2018 servieren sie es nun an einem anderen Ort, aber ebenfalls im Herzen der Altstadt, an der Schiedmauer. Acht verschiedene Varianten gibt es im Restaurant Zeughaus. Zum Beispiel mit Pferde-Mostbröckli, Rohschinken, Gorgonzola oder Aprikosen nach Walliser Art. Alle kosten 28.50. Wer statt Schweinefleisch lieber Kalbfleisch möchte, muss vorbestellen. Als Beilagen gibt es Pommes frites, Pasta oder Spätzli.

Ruhetag: Samstag und Sonntag

Rosenbergstrasse 48, 9000 St.Gallen SG

Das «Perron Nord» trägt eine eigene Handschrift. Bild: Ralph Ribi (20. Mai 2021)

«Einmal das Fredi» bestellt man im «Perron Nord» – beinahe Kultstatus hat das Cordon bleu à la Fredi im kleinen Lokal an der Rosenbergstrasse. Für 31.50 Franken bekommt man das Schweins-Cordon-bleu mit Beilage nach Wahl oder für 42.50 Franken vom Kalb. Besonderes Markenzeichen ist viel Senf, der sich zwischen den schmackhaften Käse und Schinken setzt. Die eher kleine aber stilechte Beiz ist liebevoll eingerichtet und verfügt über eine Jukebox. Auch vegetarische Gerichte stehen auf der Karte.

Ruhetage: Sonntag und Montag