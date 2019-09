Birchermüesli, Butter, Brot: Wer am Sonntag gemütlich in den Tag starten will, tut das am besten beim Brunch. In diesen Ostschweizer Restaurants und Cafés gibt's das Zmorgenbuffet. Haben Sie weitere Adressen? Schreiben Sie uns an online@tagblatt.ch.

Birchermüesli, Butter, Brot: Wer am Sonntag gemütlich in den Tag starten will, tut das am besten beim Brunch. In diesen Ostschweizer Restaurants und Cafés gibt's das Zmorgenbuffet. Haben Sie weitere Adressen? Schreiben Sie uns an online@tagblatt.ch.

Tipps für den Sonntag: In diesen Ostschweizer Restaurants und Cafés gibt's Brunch Birchermüesli, Butter, Brot: Wer am Sonntag gemütlich in den Tag starten will, tut das am besten beim Brunch. In diesen Ostschweizer Restaurants und Cafés gibt's das Zmorgenbuffet. Haben Sie weitere Adressen? Schreiben Sie uns an online@tagblatt.ch. Linda Müntener

Für alle App-Nutzer: «Klicken Sie auf Dieses Element anzeigen».

Die Auswahl ist gross. Über 50 Brunch-Adressen in der Ostschweiz haben die Redaktion und die Tagblatt-Leserinnen und Leser zusammengetragen. Grundsätzlich gilt: Eine Reservation im Voraus lohnt sich. Die Mehrheit der Brunch-Anbieter weist sogar auf der Webseite darauf hin. Bei beliebten Brunches wie Füger in Mörschwil sollte man sich sogar ein bis zwei Monate im Voraus anmelden. Spontan lässt es sich am besten in den Hotels brunchen – in kleineren Cafés braucht's ohne Reservation etwas Glück. So oder so: Für jeden Geschmack ist etwas dabei.



Die Klassischen

Der klassische Zmorge wird vielerots serviert. (Bild: sta)

Gipfel, Brot, Käse, Müesli: Vielmehr braucht es für einen Zmorge eigentlich nicht. Den klassischen Brunch findet man denn auch an zahlreichen Orten in der Ostschweiz. Sei es in Bäckereien und Konditoreien wie Huber in Widnau, Motzer in Thal, Hirt in Frauenfeld oder Dober in Flawil. Auch in diversen Hotels wie etwa dem Hotel Einstein und dem Hotel Dom in St.Gallen lässt es sich ausgiebig Zmorge essen – auch wenn man kein Zimmer gebucht hat.

Die Erlebnisreichen

Nach dem Zmorge in die Schaukäserei. (Bild: rbi)

Wem das blosse Essen und Trinken zu langweilig ist, der kann seinen Brunch mit einem Tagesausflug verbinden. Im Walter Zoo Gossau beispielsweise wird der Zmorge vor dem Zoobesuch im Zoorestaurant oder in der Tigerhöhle serviert. Und wer im Restaurant der Schaukäserei Appenzell Zmorge isst, kann danach gleich vor Ort beobachten, wie der Appenzeller Käse, der auf dem Teller liegt, hergestellt wird. Im Würth Haus Rorschach gibt's Kunst zum Zmorge: Nach dem Essen werden die Gäste durch die aktuelle Ausstellung geführt.

Die mit Aussicht

Das Drehrestaurant auf dem hohen Kasten. (Bild: cw)

Zum Älplerzmorge hoch hinaus: In den Bergrestaurants auf der Alp Sellamatt und dem Chäserrugg geniesst man bei Kaffee und Gipfeli einen Panoramaausblick. Brunch wird hier jedoch ausschliesslich während der Sommersaison angeboten. Das Drehrestaurant auf dem Hohen Kasten hat hingegen schon ab Ende März wieder geöffnet. Hier wird während der Frühlings-, Sommer- und Herbstferien täglich das Brunchbuffet aufgebaut.

Die am Wasser

Das Restaurant und Strandbad Buchorn in Arbon. (Bild: sta)

Sie sind lieber am See als in den Bergen? Kein Problem! Auch hier gibt es genügend Auswahl. Wer im Hotel Mozart in Rorschach bruncht, schlendert zum Verdauungsspaziergang der Seepromenade entlang. Auch vom Brüggli in Romanshorn und dem Schloss Seeburg in Kreuzlingen ist's nicht weit bis zum Wasser. Im Restaurant und Strandbad Buchhorn in Arbon sowie im Silo 5 in Bottighofen gibt's den Seeblick gleich zu Tisch.

Die Exklusiven

Eine edle Brunch-Adresse: die Oberwaid. (Bild: mc)

Durchschnittlich muss ein Gast fürs Brunchbuffet in der Ostschweiz zwischen 20 und 30 Franken zahlen. Es geht natürlich auch teurer. 65 Franken pro Person kostet der sonntägliche Zmorgen in der Oberwaid Mörschwil – dafür ist Prosecco à discrétion inklusive. Dieser wird auch am Buffet in der Lokremise in St.Gallen serviert. Kostenpunkt: 54 Franken pro Person. Ebenfalls in die obere Preiskategorie gehört der Sonntagsbrunch bei The Kunsthof in Uznach mit 49 Franken. Für diesen Preis muss der Gast nicht zwingend ans Buffet – die Bestellung wird auch an den Tisch gebracht.