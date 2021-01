ostschweiz «Die Fluchtwege sind oftmals durch Schneeberge versperrt»: Wildtiere werden wegen der Schneemassen vermehrt von Zügen erfasst SBB und Appenzeller Bahnen haben in den vergangenen, schneereichen Tagen eine Zunahme an Unfällen mit Wildtieren verzeichnet – und freuen sich deshalb über den Wetterwechsel. Alain Rutishauser 28.01.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Schnee kann eine Gefahr für die Tierwelt darstellen. Seit dem grossen Schneefall sind ungewöhnlich viele Wildtiere, vor allem Füchse, vor Züge geraten. Bild: Tanja Brückner / EyeEm

Der Regen sagt den Ostschweizer Schneemassen den Kampf an. Das freut die Wildtiere, die unter der winterlichen Szenerie gelitten haben. «Besonders für Schalenwild, wie Reh, Hirsch oder Steinbock, ist der viele Schnee mit hohen Energieverlusten verbunden, da sie bei der Fortbewegung tief im Schnee einsinken», sagt Arno Puorger vom Amt für Natur, Jagd und Fischerei des Kantons St.Gallen. Zusätzlich erschwere die hohe Schneedecke die Futtersuche für viele Greifvögel.

Für einige Wildtiere wurden die Schneeberge sogar zur Todesfalle. So hat die SBB im Ostschweizer Schienennetz eine Zunahme an Unfällen mit Wildtieren festgestellt. Auch bei den Appenzeller Bahnen sind seit dem grossen Schneefall vermehrt Tiere vor die Züge geraten. Weshalb?

«Herannahender Zug ist durch den Schnee erst spät hörbar»

Die Zahlen des Kantons St.Gallen zeigen, dass vorwiegend Fuchs und Reh vor den Zug geraten, gefolgt vom Dachs. «Vorfälle mit dem Dachs passieren allerdings hauptsächlich im Frühling, da er im Winter kaum aktiv ist», sagt Puorger. Grund für diese Verteilung dürfte in erster Linie sein, dass dies allgemein die häufigsten Tierarten unter den grösseren Säugetieren seien. «Und die Bahngleise verlaufen häufig mitten durch ihre Lebensräume», sagt Puorger vom Amt für Natur, Jagd und Fischerei.

Martin Meier, Mediensprecher der SBB. Bild: PD

Im Regelfall können die Tiere vor einem fahrenden Zug flüchten, hier kommen allerdings die Tücken des Schnees ins Spiel: «Einerseits ist ein herannahender Zug durch den Schnee erst spät hörbar, anderseits werden die Fluchtwege oftmals durch Schneeberge versperrt», sagt Martin Meier, Mediensprecher der SBB. Erika Egger von den Appenzeller Bahnen fügt an: «Vermutlich suchen die Tiere den einigermassen schneefreien Bereich der Gleise als Zufluchtsort auf.»

Neben Füchsen geraten durch die Schneemassen auch Rehe vermehrt vor den Zug. Bild: Imago

Tier wird geborgen und dem Wildhüter übergeben

Die SBB hat sogenannte Interventionseinheiten an mehreren Standorten in der Ostschweiz, die bei Unfällen mit Wildtieren, aber auch bei Personenunfällen, aufgeboten werden. «Diese Mitarbeitenden werden umgehend für die Bergung der Tierkadaver aufgeboten», sagt Meier. Dies geschehe jeweils schnellstmöglich, um das Leid des Tieres zu minimieren, falls dieses noch lebe. Nach der Bergung werde das Tier dem zuständigen Wildhüter übergeben. Meier: «Die Züge werden danach aus dem Verkehr genommen und in der Servicestelle gereinigt.» Jährlich rücken die Interventionseinheiten in über 1'000 Notfällen aus, um einen sicheren Bahnbetrieb zu gewährleisten. Für die Nachbetreuung bei belastenden Ereignissen steht den Lokführern ausserdem ein Careteam zur Verfügung.

Als die Ostschweiz Ende vergangener Woche erneut in einen Schneemantel gehüllt wurde, kam es auch zu weiteren Unfällen mit Wildtieren. «Wir hoffen, dass sich mit dem Schmelzen des Schnees solche Vorfälle wieder reduzieren», sagt Erika Egger, Mediensprecherin der Appenzeller Bahnen. Der Regen könnte dem einen oder anderen pelzigen Waldbewohner das Leben retten.