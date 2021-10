Aufkleber von Tierschlachtung an Garagentor in Gossau

«Es ist nicht in Ordnung, Privateigentum zu bekleben»: Gossauer nervt sich über Aufkleber gegen Tierschlachtung auf dem Garagentor und auf dem Briefkasten

Flyer und Aufkleber gegen Massentierhaltung und Tierschlachtung landen in Gossauer Briefkästen. Wie jemand in einer Facebook-Gruppe schreibt, wurden ihm sogar Aufkleber am Garagentor angebracht. Der Tierschutzverein St.Gallen distanziert sich klar von dieser Aktion und Vorgehensweise.