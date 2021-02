Tiere Refugium für Reptilien und Fische: Auffangstation in Rothenhausen kümmert sich um Tiere Biggi Keller und ihr Verein AquaTerra-Herz kümmern sich ehrenamtlich um heimatlose Reptilien und Fische. Fast sieben Tage pro Woche ist das Team in Rothenhausen im Einsatz. Daniela Huijser 09.02.2021, 11.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Biggi Keller ist Gründerin der Fisch- und Reptilienauffangstation in Rothenhausen. Bild: Andrea Stalder (Rothenhausen, 4. Februar 2021)

1245 Fische, 281 Teichtiere, 201 Reptilien. Beeindruckende Zahlen, die der Verein AquaTerra-Herz für das Jahr 2020 veröffentlicht. Beeindruckend sind auch die Menschen, die sich um all diese Tiere kümmern. Neben Freiwilligen und Fachpersonen, die stundenweise im Einsatz sind, ist dies ganz besonders Biggi Keller. Eine Frau, die ganz in der Fürsorge und Pflege ihrer kriechenden, krabbelnden und schwimmenden Schützlinge aufgeht.

Im älteren, verwinkelten Wohnhaus mitten in Rothenhausen bei Bussnang steht im Eingangsbereich ein Aquarium neben dem anderen. Grosse Becken, die mehrere hundert Liter Wasser fassen, aber auch viele kleinere. Darin schwimmen Guppys, Mollys, Barsche, Welse, Prachtschmerlen und viele andere Arten – alles Tiere, die bei Keller abgegeben wurden. Eine Türe weiter im langgezogenen Kellerraum reiht sich Terrarium an Terrarium. Bartagamen, Geckos, Kornnattern und stattliche Boas liegen mehrheitlich ruhig dösend unter den Wärmelampen.

Voller Einsatz für heimatlose Tiere

Während die Tiere ihren Grössen entsprechend geräumig leben, ist es für die freiwilligen Pfleger ziemlich eng. Denn überall dort, wo kein Terrarium steht, stapeln sich Futterbehälter und Putzmittel. Letztere werden oft eingesetzt: Das gründliche Reinigen und Desinfizieren aller Tierbehausungen gehören zum täglichen Job vom AquaTerra-Herz Team. Sie setzen sich fast sieben Tage pro Woche für die vielen Tiere ein; für Biggi Keller ist dies möglich dank ihrer Tochter Cynthia und Vereinspräsident Alex Ferreira. Die beiden arbeiten zwar auch viel für den Verein, sind aber voll berufstätig damit alles finanziell tragbar ist.

Während Biggi Keller die Terrarien zeigt, weiss sie von jedem Tier eine Geschichte zu erzählen. Geschichten, die meist traurig sind. Nicht etwa, weil die Reptilien schlecht gehalten wurden. Das sei eher selten der Fall. Vielmehr tun sich die Vorbesitzer meist schwer, wenn sie sich von ihrer Echse oder Schlange trennen.

Biggi Keller, Gründerin des Vereins AquaTerra-Herz. Bild: Andrea Stalder

«Kürzlich stand ein zwei Meter grosser Mann bei mir in der Stube und weinte. Er musste seine Pythons abgeben, weil er für mehrere Jahre ins Ausland versetzt wurde.»

Traurig war es auch, als Biggi und ihre Tochter nach einem Todesfall 23 Reptilien abholen mussten. «Die Verstorbene war allein zuständig für die Tiere und ihr Ehemann war völlig überfordert.»

Fundiertes Fachwissen weitergeben

Biggi Keller hat nicht nur ein Herz für Tiere, sie schätzt auch den Kontakt mit Menschen. Stundenlang ist sie manchmal am Telefon, um Reptilien- oder Aquarienbesitzer zu beraten. «Leider werden oft Tiere gekauft, ohne dass man sich zuvor gründlich informiert», stellt sie fest. Wer ein Problem mit seinem Gecko oder seinem Frosch hat, findet bei Keller Hilfe. Sie, die ursprünglich als Verkäuferin von edler Damenwäsche gearbeitet hatte und viele Jahre als freiwillige Tierrettungs-Fahrerin im Einsatz war, ist längst ein wandelndes Lexikon in Sachen Reptilien und Fische.

«Mein Wissen habe ich aus Gesprächen mit erfahrenen Haltern und mit bekannten Fachpersonen. Ich träume davon, Schulungen für Tierpfleger zu geben.»

Träumen tut sie auch von einem grossen, übersichtlichen Haus oder Raum, wohin sie die Auffangstation zügeln und neu organisieren könnte. «Hier sind wir am Limit des Möglichen. Wir haben mittlerweile nicht nur viele Tiere – 2020 waren es fast doppelt so viele wie 2019 –, wir haben auch einen riesigen Fundus an Zubehör.» Denn gewöhnlich gibt jemand sein Tier gleich mit dem Terrarium oder Aquarium ab. Dazu gehören auch teure Einrichtungen wie Äste und Steine. All dies verkauft das Team zu Gunsten des Vereins.

Der Verein AquaTerra-Herz nimmt Fische, Teichtiere und Reptilien auf. Bild: Andrea Stalder

Ursprünglich dachte Biggi Keller nicht, dass sie mit ihrer Tochter dereinst über 80 Aquarien und Terrarien in ihrem Zuhause aufstellen würden. Die beiden Frauen besassen vor sechs Jahren zwei Bartagamen und vier Katzen. Doch nach der Gründung des Vereins AquaTerra-Herz – mit Cynthia und ihrem damaligen Partner Alex – der eigentlich nur zur Unterstützung der Halter gedacht war, wurden sie immer häufiger gebeten, Reptilien und Fische zu übernehmen.

Anerkannte Auffang- und Ferienstation

2016 sagte sich die tierliebende kleine Familie: «Wenn wir etwas machen, dann richtig», und beantragten die offizielle Tierheim-Anmeldung. Ein Jahr später folgte die Anerkennung des Thurgauer Veterinäramtes als Auffang- und Ferienstation für Fische und Reptilien. Seither ist der Verein auf rund 100 Mitglieder gewachsen. Doch deren Jahresbeiträge decken längst nicht die Kosten der Station.

«Wir bezahlen jeden Monat 500 Franken für Strom und 500 Franken für Futter. Hinzu kommen noch die Putzmittel, die Beleuchtung wie auch Medikamente und Laboruntersuchungen», zählt Keller die Ausgaben auf. Einnahmen kommen von der Vermittlung einzelner Tiere, dem Materialverkauf wie auch von Ferienbetreuungen. Die macht das Team nicht nur in der Station, sondern auch in Privathäusern. Die tierliebende Unternehmerin sagt:

«Wir übernehmen die Aquarienpflege wie auch die Betreuung von Hunden oder Katzen.»

Ein weiteres Standbein ist die Teichräumung. «Sechsmal rückten wir letztes Jahr aus, um Teichtiere zu retten. Meist ging es um einen Hausverkauf, in dessen Folge die neuen Besitzer kein Biotop mehr wollten und den Teich vom Gärtner zuschütten liessen. So würden die Wasserbewohner alle sterben», sagt sie kopfschüttelnd. Das Wohl der Tiere steht bei ihrer gesamten ehrenamtlichen Tätigkeit immer im Mittelpunkt.

Deshalb verkauft sie auch kein Reptil einfach so. «Ich will wissen, wie jemand eine Schlange handhabt oder eine Echse füttert. Wer noch nie ein solches Tier besass, der muss bei uns mithelfen, um alles Wichtige zu lernen. Denn in diesem Rahmen kann man lernen, wie sich zum Beispiel eine Schlange anfühlt, die sich plötzlich um den Arm windet.» Während Biggi Keller dies schildert, blickt sie prüfend zu den Echsen, die in der hellen Quarantänestation im ersten Stock untergebracht sind.

Ein Madagaskar Taggecko liegt im Terrarium. Bild: Andrea Stalder

Alle wirken munter, bis auf die leuchtend grünen Madagaskar Taggeckos mit den knallroten Punkten auf dem Rücken – die ruhen regungslos im Terrarium. Zeit für Biggi Keller, mal kurz Pause zu machen und das Telefon zur Seite zu legen, das schon seit längerem vibriert. Nach einem stärkenden Kaffee wird sie zurückrufen und mit dem Kollegen ein wenig über Geckos fachsimpeln. «Mein Leben dreht sich um Tiere», sagt sie lächelnd und strahlt dabei.