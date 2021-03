St.Galler Spitäler Tiefrot und keine Besserung in Sicht – Die St.Galler Spitäler fahren hohe Verluste ein 70 Millionen letztes Jahr, 42 Millionen dieses Jahr: Die St.Galler Spitäler schreiben hohe Verluste – nicht nur wegen Corona. Das hat sich am Dienstag an der Präsentation der Spitalverbunde deutlich gezeigt: Die finanziellen Aussichten waren schon lange vor Corona schlecht. Dies war denn auch der Auslöser für die im Dezember beschlossene Schliessung von vier Landspitälern im Kanton. Regula Weik 03.03.2021, 19.30 Uhr

Was seit einigen Wochen gemunkelt wird, ist eingetroffen: Die St.Galler Spitäler fahren 2020 ein Defizit von über 100 Millionen ein. Effektiv. Dass sie schliesslich «nur» einen Verlust von 70 Millionen ausgewiesen, ist nicht ihr Verdienst. Sie erhalten vom Kanton 34,4 Millionen Franken für die Ausfälle während des Lockdowns im Frühling. 41 Tage – so lange hatten die Schweizer Spitäler und Kliniken damals keine Wahleingriffe vornehmen dürfen. Auf Geheiss des Bundesrats. Er hatte ihnen verboten, nicht zwingende Behandlungen, Untersuchungen und Therapien vorzunehmen. Trotz dieser Entschädigung: Der Verlust der neun öffentlichen Spitäler fällt doppelt so hoch aus wie budgetiert. Ist die Coronahilfe zu schmörzelig? Oder stecken andere Probleme hinter den massiven Verlusten der Spitäler?

So einhellig und schlank die Coronaentschädigung für die Spitäler vor zwei Wochen im Kantonsparlament durchging, so klar war schon damals: Es wird nicht dabei bleiben. Es werden weitere Unterstützungspakete nötig werden. Denn noch ist völlig offen, welche Löcher die zweite Welle reissen wird. Felix Sennhauser, Verwaltungsratspräsident der St.Galler Spitalverbunde, hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass die Entschädigung nicht ausreichen wird, um die erlittenen Ausfälle aufzufangen.

«Wir reden dabei nur von der ersten Welle.»

Auch die zweite Welle werde «Bremsspuren» hinterlassen. Deren Ausmass lasse sich derzeit noch nicht abschätzen. Und ebenso offen sei, wie lange die Pandemie die Spitäler noch belasten werde.

«Die Prognosen waren schon vor Corona schlecht»

Doch Sennhauser sieht nicht nur schwarz. Er sagt: «Die Spitäler kamen mit der zweiten, weit schlimmeren Welle besser zu Rande als mit der ersten. Sie hatten mehr unternehmerische Freiheit als im Frühling, als die Politik ihnen restriktive Auflagen machte.» Daniel Germann, CEO des Kantonsspitals St.Gallen, stimmt dem bei:

«Wenn wir unsere Coronaausfälle vom Frühling voll kompensiert erhalten hätten, wären wir fast im Budget.»

Das Kantonsspital hatte mit 10 Millionen Verlust gerechnet, Ende Jahr fehlten mehr als doppelt so viele in der Kasse.

Die CEOs der vier Spitalverbunde sind sich einig: Ihre Spitäler waren in den Wintermonaten «zwar sehr belastet, aber nicht überbelastet». Und das, obwohl die Zahl der Covid-Patienten, die auf Spital- oder Intensivpflege angewiesen waren, weitaus höher war als im Frühling. Und wie schätzen sie die Belastung des Personals ein? Sie sei hoch und fordernd. Doch Stefan Lichtensteiger, CEO der Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland, sagt auch: «Die fast leeren Häuser im Frühling, als wir die Mitarbeitenden teils nach Hause schicken mussten, waren für das Personal fast schwieriger auszuhalten, als die zweite Welle.»

Lichtensteiger steht jener Spitalregion vor, die mit knapp 25 Millionen den grössten Verlust einfährt. Darin enthalten ist eine «Sonderabschreibung» von 9 Millionen für aufgelaufene Bauprojektkosten für das Spital Altstätten. Dessen einst geplante Erneuerung und Erweiterung ist allerdings Vergangenheit. Das Spital Altstätten wird geschlossen. So beschloss es das Kantonsparlament, und ein Referendum, welches die Fortführung der Bauprojekte gefordert hätte, kam nicht zustande – anders als im Toggenburg. Leider, so Lichtensteiger, müsse auch für das laufende Jahr noch immer ein zweistelliger Millionenverlust budgetiert werden.

«Ein deutliches Signal, dass strategische Massnahmen dringend notwendig sind, um die Existenz der Spitäler in Zukunft zu sichern.»

Verwaltungsratspräsident Sennhauser hatte wiederholt darauf hingewiesen, dass die inzwischen beschlossenen Spitalschliessungen zu spät kommen.

«Die Prognosen waren schon lange vor Corona schlecht. Wir haben ein strukturelles Problem. Es wurden in den Regionen zu lange Angebote aufrechterhalten, die gar nicht mehr nachgefragt waren.»

2019 waren erstmals alle vier Spitalverbunde in die roten Zahlen abgerutscht. 2020 ist das Ebitda in drei Regionen – Ausnahme ist das Kantonsspital – negativ. Das heisst nichts Anders, als dass für den laufenden Betrieb Eigenkapital gebraucht wird. Die vorgegebene Eigenkapitalquote erfüllt heute und mittelfristig einzig noch das Kantonsspital. Die Spitalregionen Linth sowie Fürstenland Toggenburg hätten 2022 kein Eigenkapital mehr und seien dann eigentlich bankrott, so der Verwaltungsratspräsident.

Wie hoch fällt neue Finanzspritze für Spitäler aus?

Bereits im Dezember beschloss das Kantonsparlament Finanzspritzen von insgesamt 88 Millionen für die Spitalregionen Fürstenland Toggenburg und Rheintal Werdenberg Sarganserland. Zudem wurden die Kontokorrentlimiten laufend erhöht, um die Liquidität der Spitäler zu sichern. Heute stehen sie beim Kanton mit 600 Millionen in der Kreide. Ist eine Rekapitalisierung der Spitäler notwendig, um deren Eigenkapitalbasis zu verbessern und deren Betrieb zu sichern? «Das ist noch eine offene Frage», sagt Sennhauser. Die Gespräche mit dem Finanzdepartement laufen.

«Wir gehen von einem zweistelligen Millionenbetrag aus.»

Die St.Galler Spitäler sind ein Milliardenunternehmen. Für 2021 ist ein Umsatz von 1,3 Milliarden budgetiert – und ein Defizit von 42 Millionen.