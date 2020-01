Tief Lolita fegt mit Sturm- und Orkanböen über die Ostschweiz +++ Ricken nach Sperre wieder offen +++ Zahlreiche Skilifte in der Region stehen still 

Jetzt wird es kalt: Weisses Wochenende in der Stadt St.Gallen – die Bodenseeregion geht leer aus

Am Wochenende zieht eine Kaltfront über die Ostschweiz. Am Samstag fällt der Schnee bis in die Stadt St.Gallen. Schneesportfreunde allerdings müssen wohl nach wie vor in höher gelegene Gebiete ausweichen.