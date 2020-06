Live Die Kantonsratssession im Ticker: Neue Regierung und neues Parlament starten in die Junisession ++ Heute wird Panaschierkönig Bruno Cozzio (CVP) zum höchsten St.Galler gewählt Nach den Erneuerungswahlen nehmen heute die neue St.Galler Regierung und der neu zusammengesetzte Kantonsrat ihre politische Arbeit auf. Christoph Zweili 02.06.2020, 13.34 Uhr

14:25 Uhr

Es erfolgt die Berichterstattung der Staatswirtschaftlichen Kommission unter dem Vorsitz von Kantonsrat Felix Bischofberger, der inzwischen aus dem Rat ausgeschieden ist. Die Kommission stellt bei den Baubewilligungen fest, dass viele Dienststellen involviert sind. Sie will insgesamt «raschere Entscheide». Unter anderem soll besser aufgezeigt werden, wo es sich um «Empfehlungen» handelt und wo um «rechtlich-verbindliche Vorgaben». Mit den Gesuchstellern sollen «vermehrt einvernehmliche Lösungen» gesucht werden.

14:12 Uhr

Regina Kühne

Es folgt die Wahl des Kantonsratspräsidenten. Kantonsrat Daniel Baumgartner, noch Ratspräsident für ein paar Minuten, blickt auf sein Amtsjahr zurück, das zuletzt wesentlich vom Covid-19-Virus und der Aufräumsession in der Halle 2.1 geprägt war: «Es war mir eine Ehre, Ihnen und dem Kanton St.Gallen zu dienen!», sagt Baumgartner - dies in Anlehnung an seinen berühmtesten Namensvetter Daniel Koch, verantwortlich seitens des Bundes für die Covid-Pandemie.

13:40 Uhr

Jetzt wird der Schlüssel für die Verteilung der Funktionen im engeren Präsidium des Kantonsrates der Amtsdauer 2020/2024 diskutiert: Die SP will den Grünen mindestens einen Sitz als Stimmenzähler in diesen vier Jahren zugestehen, die CVP schliesst sich an: Gemäss Präsidium sollen 6 der 12 Stimmenzähler-Sitze an die SVP gehen. Für SVP-Sprecher Michael Götte macht es keinen Sinn, den «überraschenden Vorschlag» jetzt im Plenum nochmals zu diskutieren. SVP-Präsident Walter Gartmann regt sich über den angeblichen Richtungswechsel von CVP-Präsident Andreas Widmer auf: «Es geht nicht an, gleich am ersten Sessionstag nach der Wahl das Reglement zu ändern!»

Ein belustigendes Prozedere: Weil die endgültige Sitzordnung in der Halle noch nicht erreicht ist, müssen die Kantonsräte sektorenweise aufstehen, um abzustimmen - dies unter den Argusaugen von drei Stimmenzählerinnen. Dann wird das Prozedere für die Nein-Stimmen wiederholt - das Ergebnis: Der Rat heisst den Vorschlag der SP mit 60 Ja- zu 57 Nein-Stimmen gut.

13:39 Uhr

Regierungsrat Beat Tinner (FDP) während der Vereidigung. Benjamin Manser

Inzwischen sind Regierung, Staatssekretär Benedikt van Spyk, und der Kantonsrat für die kommende Legislatur vereidigt.

Impressionen aus der Junisession im der Olma-Halle 2.1

Regierungsrätin Laura Bucher (SP), während dem ersten Tag der Junisession des St. Galler Kantonsrates. Maria Pappa (SP) und Peter Jans (SP) richten sich für den ersten Tag der Junisession des St. Galler Kantonsrates ein. Die meisten Kantonsräte sind bereit. Kantonsräte bereiten sich auf den ersten Tag der Junisession des St. Galler Kantonsrates vor. Claudia Graf (FDP) und Christian Lippuner (FDP) werden von ihren Parteikollegen Raphael Frei und Jigme Shitsetsang in den Kantonsratsbetrieb eingeführt. Kantonsrätinnen und Kantonsräte auf dem Weg zum ersten Tag der Junisession des St. Galler Kantonsrates. Kantonsrätinnen und Kantonsräte auf dem Weg zum ersten Tag der Junisession des St. Galler Kantonsrates. Neo-Regierungsrätin Susanne Hartmann (CVP) wird bereits interviewt. Auch Beat Tinner (FDP), neu auf der Regierungsbank, steht bereits im Fokus der Medien. Auch Laura Bucher (SP,) sitzt neu auf der Regierungsbank. Kantonsrätin Sonja Lüthi (GLP) während dem ersten Tag der Junisession des St. Galler Kantonsrates. Der Kantonsrat Michael Sarbach (Grüne), während dem ersten Tag der Junisession des St. Galler Kantonsrates.

13:38 Uhr

Im 120-köpfigen St.Galler Kantonsrat ist die SVP mit 35 Mandaten die stärkste Fraktion. Die CVP, die 27 Mandate hält, bildet mit den 2 EVP-Mitgliedern eine gemeinsame Fraktion (29). Die FDP hält 22 Mandate, die SP 19. Mit den Gewinnen bei den Grünen gibt es eine fünfte, neunköpfige Fraktion. Die GLP hält 6 Sitze.

13:36 Uhr

Auf der Regierungsbank im Ratsprovisorium in der Olma-Halle nehmen heute erstmals Susanne Hartmann (CVP) als Bauchefin, Laura Bucher (SP) als Vorsteherin des Departements des Innern und der neue Volkswirtschaftsdirektor Beat Tinner (FDP) Platz. Die parteipolitische Zusammensetzung bleibt damit unverändert: 2 CVP, 2 FDP, 2 SP, 1 SVP. Mit der 35-jährigen Juristin Laura Bucher sind die Frauen wieder zu zweit in der Regierung vertreten.

13:16 Uhr

Die Ratsglocke läutet: Kantonsratspräsident Baumgartner begrüsst zur Junisession.

13:15 Uhr

13:13 Uhr

Guten Tag! – wir begrüssen Sie zur Nachmittagssitzung des St.Galler Kantonsrates: Die Junisession ist die zweite, die in den Olma-Hallen stattfindet. Die wichtigsten Geschäfte heute sind die Wahl des neuen Kantonsratspräsidenten sowie die Wahlen des Spital-Verwaltungsrates und des Unirates. Zu diskutieren dürfte auch die Tierleid-Initiative geben.