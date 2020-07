Thurgauer Staatskanzlei will Wahlbetrug mit neuer Software verhindern Die Staatskanzlei bestellt ein neues Wahl- und Abstimmungssystem. Es muss unplausible Resultate erkennen können. Silvan Meile 27.07.2020, 05.00 Uhr

Insgesamt sieben Kisten voller Wahlzettel aus dem Wahlbüro Frauenfeld mussten neu ausgezählt werden.

Die Staatskanzlei schreibt die Anschaffung neuer Software aus.

Die Thurgauer Staatskanzlei rüstet auf. Sie schafft ein neues System zur Ermittlung der Ergebnisse von Wahlen und Abstimmungen an. Das ist einer Ausschreibung im Amtsblatt zu entnehmen.

Ein Aspekt, der dabei besonders ins Auge sticht: «Plausibilisierung der Ergebnisse». Das wäre nur ein nebensächlicher Hinweis, wäre es im Frühling in Frauenfeld bei den Wahlen des Kantonsparlaments nicht zu Unregelmässigkeiten gekommen. Aus anfänglichen Vorbehalten wurde ein veritabler Wahlbetrug.

Bisher nur manuell auf Auffälligkeiten überprüft

Die Ausschreibung eines neuen Systems geschehe unabhängig vom Wahlbetrug in Frauenfeld, sagt Marius Kobi, Leiter des Rechtsdienstes der Staatskanzlei. Diese Anschaffung sei bereits zuvor in die Wege geleitet worden.

In der Ausschreibung werde zwar verlangt, dass das System die Plausibilisierung von Zwischen- und Endergebnissen ermögliche. Diese Anforderung sei aber nur eine von vielen, die das neue System erfüllen müsse. Dennoch: Aufgrund des Wahlbetrugs rückt dieser Aspekt aktuell in den Fokus.

Marius Kobi, Leiter Rechtsdienst Staatskanzlei.

Bisher seien die von den Wahlbüros der Gemeinden an die Staatskanzlei gelieferten Resultate nicht computergestützt auf Auffälligkeiten überprüft worden, erklärt Kobi. Eine Kontrolle sei aber manuell erfolgt, was jedoch «gewisse Unschärfen» aufwies.

Kritik der GLP

Diesen Punkt bemängelten die Grünliberalen schon mehrfach. Die vom Frauenfelder GLP-Bezirkspräsidenten Andreas Schelling – parteiintern auch «Sherlock Schelling» genannt – zuerst entdeckten Unregelmässigkeiten hätten seiner Meinung nach beim Kanton als Aufsichtsstelle mit Hilfe einer computergestützten Plausibilitätskontrolle bereits am Wahlsonntag auffallen müssen.

Auch für Kobi ist heute klar: Die Staatskanzlei werde bei den nächsten Wahlen die Ergebnisse stärker plausibilisieren. Es sei deshalb davon auszugehen, dass der Kanton solche Unregelmässigkeiten wie das im Frühling aufgetretene Missverhältnis zwischen den unveränderten und veränderten Wahlzetteln der GLP in der Stadt Frauenfeld bereits am Abstimmungssonntag erkennen werde.

Es werde derzeit abgeklärt, an welcher Stelle welche Kontrollen durchgeführt würden. Das neue Hilfsmittel müsse jedenfalls in der Lage sein, die Zwischen- und Endergebnisse zu plausibilisieren, sagt Kobi. «Noch unklar ist, ob und in welchem Umfang zusätzlich eine externe Plausibilisierung vorgenommen wird.»

Zuerst die Gemeinden

In der Pflicht ist aber nicht nur der Kanton. Kobi verweist darauf, dass in erster Linie die Wahlbüros in den Gemeinden dafür verantwortlich sind, die Ergebnisse korrekt zu ermitteln. Dazu gehöre auch, dass sie die Ergebnisse kontrollieren und plausibilisieren. Das sehen auch verschiedenen Kantonsräte so.

Unter Federführung der GLP sind nun die Parteien im Grossen Rat daran, eine Motion vorzubereiten. Diese zielt auf Änderungen im Gesetz des kantonalen Stimm- und Wahlrechts. Unter anderem soll auch auf Gemeindeebene eine Plausibilitätsprüfung der Resultate standardisiert beziehungsweise gesetzlich verankert werden.

Das alte System ist schon rund 20 Jahre im Einsatz

Nicht nur die fehlende Plausibilitätskontrolle, auch das Alter zwingt die Staatskanzlei dazu, das bestehende System für die Durchführungen von Wahlen- und Abstimmungen auszumustern.

Seit rund 20 Jahren steht es gemäss Staatsschreiber Paul Roth bereits im Einsatz. So lange wird es das neue Hilfsmittel kaum schaffen. «Das neue System ist für einen Leistungszeitraum von Januar 2022 bis Dezember 2028 ausgeschrieben mit einer Option bis Dezember 2032», sagt Kobi.

Und die Möglichkeit von elektronischen Abstimmungen bleibt ein Thema. Daten aus einem E-Voting-System muss das neue Programm verarbeiten können. Eine entsprechende Schnittstelle gehört zu den Anforderungen.