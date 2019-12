Thurgauer Staatskalender: Viel Ärger über wenig Einsparung

Der Staatskalender ist das Who is Who der Kantonsverwaltung. Alle Ämter und Funktionsträger der Verwaltung sind hier mit Kontaktangaben verzeichnet, ebenso das Parlament und die Behörden von Gemeinden, Schulen und Kirchen. Die aktuelle Version 2018/19 des Staatskalenders hat 279 Seiten. Sie wird als letzte gedruckte Ausgabe in die Geschichte eingehen. (ck)