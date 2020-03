Thurgauer Regierungskandidaten kreuzen vor der Wahl zum letzten Mal die Klingen Die Thurgauer Regierungskandidaten debattieren am TZ-Podium über Corona-Virus, Rollentausch und Konkordanz. Christian Kamm 05.03.2020, 18.30 Uhr

Die sieben Regierungsratskandidaten stellten sich am TZ-Podium den Fragen von Moderator Mario Testa. Bild: Andrea Stalder

Das Corona-Virus verändert vieles – auch das TZ-Podium zur Thurgauer Regierungsratswahl. Nicht nur mussten sich die Besucher auf Geheiss des Krisenstabs registrieren, auch wurden sämtliche neuen Begrüssungsrituale durchgespielt – bis hin zum Ellbögeln mit der Regierungsrätin. Und auch auf dem Podium selber war Corona Thema. Regierungsrätin Carmen Haag (CVP) bekannte, dass sie immer noch den Reflex des Händeschüttelns habe (und dem übrigens auch an diesem Abend nachlebte).

«Man kann nicht genug handeln»

Den Gegenpol bildete Urs Martin (SVP), der beklagte, dass die Situation in der Schweiz immer noch unterschätzt werde. «Man kann nicht genug handeln.» Eine Eskalation wie in Norditalien müsse bei uns verhindert werden. Regierungsrätin Cornelia Komposch (SP), verantwortlich für Justiz und Sicherheit, ist in diesen Zeiten besonders gefordert. Sie sprach von einer besonderen Lage. Zum Glück sei im Thurgau noch niemand positiv getestet worden, «aber acht Personen befinden sich in Quarantäne». Die Verunsicherung in der Bevölkerung sei gross und die Situation eine Herausforderung für den Kanton, der in engem Kontakt mit dem Bund stehe.

Dem einen oder anderen einen «Gingg» verpasst

Aber es gibt auch ein politisches Leben ausserhalb des Virus, das Moderator und TZ-Redaktor Mario Testa in der Folge abwechslungsreich abklopfte. Angefangen beim Rollentausch Parlament-Regierung, der für den einen oder anderen neuen Kandidaten eine Herausforderung darstellen könnte. Für sie wäre dieser Tausch «ein Spaziergang», sagte Karin Bétrisey (GP). Sie haben den Schritt mit der Einbindung in die Geschäftsleitung eines Unternehmens schon gemacht, «mit Verantwortung für viele Leute». Und sie sei sich gewohnt, mehrheitsfähige Lösungen zu suchen.

Dito Ueli Fisch (GLP): Er habe in der Wirtschaft gelernt, unangenehme Entscheide gegenüber Mitarbeitern zu vertreten:

«Ich würde den Wechsel schaffen.»

Er habe in seinen zwölf Jahren im Grossen Rat dem einen oder anderen einen «Gingg» verpasst, bekannte Martin. In der Thurgauer Regierung werde das Kollegialitätsprinzip gelebt. «Und ich will das weiter pflegen.»

Kampagne selber bezahlt

Zu reden gab in diesem Zusammenhang auch das gemeinsame Wahlplakate der bisherigen Regierungsrätinnen und Regierungsräte. Fisch brandmarkte dieses Vorgehen als «Kuschel-Konkordanz». Ausser dem Thurgau gebe es keinen Kanton, in dem sich die Bisherigen gemeinsam präsentierten, «plus der liebe Urs Martin». «Lieber Urs Martin?», antwortete der Angesprochene: «Es gibt doch keinen Unlieberen als mich.» Er freue sich, dass die vier Bisherigen ihn trotzdem wollten. Haag rechtfertigte das Vorgehen als gemeinsamen Entscheid. «Es war ein hartes Ringen, das schlussendlich ein Ja ergab», präzisierte Komposch. Die Regierungsparteien hätten die Konkordanz hoch gewichtet, sagte Volkswirtschaftsdirektor Walter Schönholzer (FDP). Und: «Die Kampagne wird von uns selber finanziert.»

«Ich stehe am Morgen gerne auf»

Sämtliche bisherigen Regierungsräte zeigten sich hoch motiviert, die Projekte in ihren Departementen weiter voranzubringen. Stellvertretend Monika Knill (SVP): «Ich stehe am Morgen gerne auf und freue mich auf das, was kommt.» Auf mögliche Departementswechsel angesprochen, liessen sie sich nicht in die Karten schauen. «Es kommt auf die Transfersumme an», scherzte Knill, die als Dienstälteste zuerst auswählen kann. Als Neuer nehme man, was übrig bleibe, sagte umgekehrt Martin. «Ich kämpfe darum, überhaupt ein Departement zu erhalten.» Für Fisch spielt das Departement keine Rolle. «Finanzen und Soziales wäre aber sehr spannend.»

Bétrisey favorisiert von ihrer Ausbildung her Bau und Umwelt. Und warf Haag vor, die heisse Kartoffel Weilerzonen nicht rechtzeitig angepackt zu haben. Das Dossier sei höchst anspruchsvoll und emotional, wehrte sich Haag. Man habe frühzeitig Gespräche mit dem Bund geführt und stehe in sehr engem Austausch. Der wahre Skandal im Fall Hefenhofen sei gewesen, «dass ein renitenter Bürger allen Behörden jahrelang auf der Nase herumtanzen konnte», schaute Schönholzer auf seinen missglückten Start im Regierungsgebäude zurück:

«Mit mir selber hat das nicht so viel zu tun.»

Die wegen des Erweiterungsbaus des Kunstmuseums in der Kartause unter Druck geratene Monika Knill hofft auf einen Grundsatzentscheid noch vor den Sommerferien – auch zum Historischen Museum.