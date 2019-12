Thurgauer Regierung muss Regulierungsbremse prüfen

Christian Kamm. Urs Jaudas

Am Kanton der kurzen Wege ist der Lack ab. In eingespielter Politroutine hat sich die Thurgauer Regierung als Hüterin der vergleichsweise kleinsten Kantonsverwaltung der Schweiz für ihre Bürgernähe regelmässig auf die Schultern geklopft. Und jetzt das: Eine (wenn auch knappe) Mehrheit des Grossen Rats schlägt in Sachen Bürokratie Alarm und will eine Regulierungsbremse zumindest prüfen.

Hat sich da Fundamentales verschoben? An konkreten Zahlen lässt sich dieser überraschende Schritt vorerst nicht festmachen. Vielmehr kann die Exekutive sogar darauf verweisen, dass die Anzahl der kantonalen Erlasse in den vergangenen Jahren gesunken ist. Doch die Zahlen spiegeln in diesem Fall nicht die ganze Wahrheit.

Raumplanung, Denkmalschutz oder Thurkorrektion: Einiges spricht dafür, dass im Zusammenwirken von Kantonsverwaltung, Interessengruppen und Gemeinden eine neue Befindlichkeit Einzug gehalten hat. Geprägt von gegenseitigem Unverständnis, Missverständnissen und Kommunikationsdefiziten. Man spricht oft nicht mehr die gleiche Sprache. Prinzipienreiter treffen auf Pragmatiker und umgekehrt. Wenn jetzt auch Wirtschaft und Gewerbe immer lauter zu murren beginnen, sollte das die Kantonsregierung nicht auf die leichte Schuler nehmen.