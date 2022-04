Mangelndes Selbstbewusstsein im Thurgauer Grossen Rat

THURGAUER PARLAMENTSSAAL Der Thurgauer Grosse Rat leidet an falscher Bescheidenheit Parlamente auf der ganzen Welt sind nach dem gleichen Muster angeordnet. Nur der Grosse Rat des Kantons Thurgau nicht. Das ist ein Fehler. David Angst 02.04.2022, 05.05 Uhr

Rücken gegen Rücken. Der Grosse Rat Thurgau im Weinfelder Rathaus. Donato Caspari

Einen eigenen Saal, das bräuchten sie nicht, findet eine Mehrheit im Grossen Rat. Eine entsprechende Motion von 35 Mitgliedern wurde abgelehnt. Dabei wäre es nur schon wegen der Sitzordnung dringend nötig gewesen, etwas zu verändern.

Parlamente auf der ganzen Welt sind nach ähnlichem Muster angeordnet: Ihre Sessel stehen in einem Halbkreis, Hufeisen oder Kreis. So können sich alle Mitglieder einem gemeinsamen Mittelpunkt zuwenden, und die politischen Gegner sehen einander an.

Es gibt eine Ausnahme: Der Grosse Rat des Kantons Thurgau. Dort sitzen die Mitglieder wie in einem Festzelt an langen Tischreihen, das Gesicht dem Fraktionskollegen vis-à-vis zugewandt. Die Vertreterinnen und Vertreter anderer Parteien beachtet man kaum. Man kehrt ihnen gar den Rücken zu. Ein Grund dafür ist, dass die beiden gemieteten Säle in Frauenfeld und in Weinfelden nicht mit dem passenden Mobiliar ausgestattet sind. Sie sind Tagungsort der lokalen Parlamente, und der Grosse Rat ist dort nur zu Gast.

Die besagte Motion wollte das ändern, aber der Regierungsrat und die Mehrheit des Parlaments sind dagegen. Sie befürchten, das Volk würde einem solchen Projekt ohnehin nicht zustimmen. Dieses wolle keine «Paläste», argumentieren sie. Das ist falsche Bescheidenheit. Das Parlament ist nach dem Volk das höchste Gremium im Staat.

In vielen demokratischen Staaten tagen die Parlamente in prunkvollen Bauten. Dies hat nichts mit Überheblichkeit zu tun, sondern ist ein Symbol der legitimierten Souveränität. Die Thurgauer Kantonsräte bewilligen zwar fast 2,5 Millionen Franken für einen Kuhstall, in dem es 52 Kühe bequem haben sollen, einen eigenen Saal gestehen sie sich selbst jedoch nicht zu. Es scheint, als habe Thomas Bornhauser seinerzeit zwar die Verfassung revidiert, es aber versäumt, dem Grossen Rat auch das Bewusstsein zu vermitteln, was es heisst, ein Parlament zu sein.

Einen Rat mit weniger Mitgliedern will man nicht. Ein elektronisches Abstimmungssystem will man nicht. Und einen eigenen Ratssaal schon gar nicht. Und so werden die Mitglieder des Grossen Rats wohl weitere 190 Jahre lang einander den Rücken zuwenden. Und das als weltweites Alleinstellungsmerkmal feiern. Schade.