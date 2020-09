Thurgauer alt SVP-Nationalrat Spuhler: Bei Annahme der Begrenzungsinitiative kommt Schweiz «massiv unter die Räder» Der Unternehmer und alt SVP-Nationalrat Peter Spuhler warnt vor einer Annahme der SVP-Begrenzungsinitiative und einer Kündigung der Bilateralen Verträge mit der EU. 09.09.2020, 07.26 Uhr

Peter Spuhler, Patron von Stadler Rail und alt SVP-Nationalrat, ist gegen die Begrenzungsinitiative seiner Partei. Urs Bucher

(dpo) Die SVP will mit der Begrenzungsinitiative die Personenfreizügigkeit kündigen. Wegen der sogenannten «Guillotine-Klausel» würden dabei auch die sechs anderen Abkommen mit der EU - die Bilateralen I - hinfällig. Vor diesem Szenario warnt der Stadler-Patron Peter Spuhler. Die Schweiz käme dabei «massiv unter die Räder», wie der alt SVP-Nationalrat in einem Interview mit dem «Blick» am Mittwoch sagt.