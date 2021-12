Thurgau Ticker Leerstehendes Haus in Egnach abgebrannt: Polizei sucht Zeugen +++ Kein Samichlaus für Diessenhofer Kinder +++ Pedro Lenz reist zu seinen Thurgauer Wurzeln Aylin Erol Aktualisiert 06.12.2021, 07.00 Uhr

Montag, 06. Dezember, 11:20 Uhr

Mehrere zehntausend Franken Sachschaden nach Vollbrand in Egnach

Beim Brand des leerstehenden Hauses in Egnach wurde niemand verletzt, die Ursache bleibt aber noch ungeklärt. Bild: kapo tg

Am Montag kurz nach 4 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass ein Haus an der Bahnhofstrasse in Flammen stehe. Die Feuerwehren Egnach und Arbon kamen mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand des leerstehenden Hauses löschen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich allerdings auf mehrere zehntausend Franken. Wieso der Brand im leerstehenden Haus ausgebrochen ist, wird durch den Brandermittlungsdienst und den Kriminaltechnischen Dienst der Kantonspolizei Thurgau abgeklärt. Die Polizei sucht deshalb nun Zeugen. Wer im Zusammenhang mit dem Brandausbruch Beobachtungen gemacht hat, soll sich beim Kantonspolizeiposten Arbon unter der Nummer 058 345 21 00 melden. (kapo)

Montag, 06. Dezember, 11:11 Uhr

Samichlaus liess sich in Diessenhofen vertreten

Weil der Chlausbesuch in Diessenhofen wegen Corona abgesagt werden musste, können Kinder ihr Säckli nun in den Läden in und um Diessenhofen abholen - auch ohne Sprüchli aufsagen. Bild: Dieter Ritter

Bis 2019 kam er jedes Jahr und hielt Audienz beim Diessenhofer Siegelturm, auf einer Bühne neben dem riesigen Weihnachtsbaum. Die Detaillisten-Vereinigung Diessenhofen (DVD) lud ihn jeweils samt Schmutzli und Esel ein. Doch diesmal gab es keine Versli und auch kein Eseli zum Streicheln. Der Samichlaus aus dem Tannenwald kam nicht nach Diessenhofen, aus Respekt vor Corona. Stattdessen wurden dreihundert Chlaussäckli, gefüllt und teilweise finanziert durch die Mitglieder des Industrie- und Gewerbevereins Diessenhofen (IGVD), in den Länden in und um Diessenhofen platziert. Die Diessenhofer Kinder gehen also auch in diesem Jahr nicht leer aus. (red.)

Montag, 06. Dezember, 10:46 Uhr

Schriftsteller Pedro Lenz offenbart seine Thurgauer Wurzeln

Pedro Lenz liest im Bernerhaus in Frauenfeld. Bild: Claudia Koch

Der Langenthaler Schriftsteller Pedro Lenz gastierte am Sonntagnachmittag im Bernerhaus in der Altstadt von Frauenfeld. In breitem Berndeutsch las er vor Gemälden der Künstlerin Heike Müller, deren Bilder noch diese Woche ausgestellt sind. Lenz’ wortgewandte Reise zog auch durch den Thurgau, denn sein Vater hat Wurzlen in Uesslingen. (clk)

Montag, 06. Dezember, 10:11 Uhr

Münchwiler Weihnachtszauber gestartet

Erich und Helene Berger, Inhaber Restaurant by Bergers, und Simon Dahinden, Vorsitzen-der der Bankleitung Münchwilen-Tobel, im Alfred Sutter Park Bild: PD

In Münchwilen ist der Weihnachzauber eröffnet. Initiiert von der Raiffeisen Münchwilen-Tobel, bewirten Erich und Helene Berger noch bis am 23. Dezember im malerischen Sutter-Park ihre Gäste – jeweils Mittwoch bis Freitag ab 16 Uhr und am Sonntag ab 14 Uhr. Da der Anlass im Freien stattfindet, besteht keine Zertifikatspflicht. (kuo)

Montag, 06. Dezember, 09:30 Uhr

Aufbauarbeiten für Chlausmarkt Frauenfeld

Marktstände vor dem Regierungsgebäude Bild: Samuel Koch

Im Stadtzentrum von Frauenfeld laufen die Vorbereitungen für den Chlausmarkt auf Hochtouren. Etliche Marktstandbetreiber stellen ihre Stände zwischen Vorstadt und Promenade auf und bieten ihre Sachen feil. Der Frauenfelder Chlausmarkt dauert von 9 bis 18 Uhr. (sko)

Montag, 06. Dezember, 7:00 Uhr

Thurgauer Verhaltensforscherin weiss, dass eine Impfpflicht nicht alle Probleme löst

«Eine Impfpflicht ersetzt nicht die Aufklärung.» Das sagt Dr. Katrin Schmelz, Psychologin und Verhaltensökonomin am Thurgauer Wirtschaftsinstitut in Kreuzlingen, in einem Interview mit dem ZDF. Seit der Einführung der Impfpflicht in Österreich wird nun auch in Deutschland darüber diskutiert. Die Psychologin erklärt, dass auch bei einer Impfpflicht nicht vergessen werden dürfe, welche Schritte unternommen werden müssten, damit die Akzeptanz in der Gesellschaft möglichst hoch sei. Schmelz sagt:

Katrin Schmelz ist Psychologin und Verhaltensforscherin des Thurgauer Wirtschaftsinstituts Bild: PD

«Menschen, die unter einer Impfpflicht von Impfgegnern zu Befürwortern werden, werden das, weil sie in der Zwischenzeit ihre Überzeugungen geändert haben»

Man müsse also mit oder ohne Impfpflicht weiter in Aufklärungsarbeit investieren, um mehr Menschen davon zu überzeugen, dass die Impfung wirkungsvoll sei und dazu diene, dass alle ihre Freiheiten wiedergewinnen können. (aye)