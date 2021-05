Thurgau SP-Fraktionschefin zur Nichtwahl von Karin Bétrisey: «Kein Debakel, sondern ein demokratischer Entscheid» Alles redet im Zusammenhang mit dem Wahldebakel vom Mittwoch im Grossen Rat von den Grünen. Niemand von der SP, obwohl Karin Bétrisey auch deren Kandidatin für das Vizepräsidium gewesen ist. Wir haben bei SP-Fraktionschefin Sonja Wiesmann Schätzle nachgefragt. Christian Kamm 27.05.2021, 16.30 Uhr

Hoffen und Bangen am Wahltag im Grossen Rat: SP-Fraktionschefin Sonja Wiesmann (links) und Karin Bétrisey. Andrea Tina Stalder

Die grüne Kantonsrätin Karin Bétrisey fällt bei der Vizepräsidentinnenwahl des Grossen Rates zweimal durch. Die Wahl musste – historisch einmalig – auf Eis gelegt werden. Ist das auch das Debakel der SP?

Ich spreche hier nicht von einem Debakel, sondern von einem demokratischen Entscheid. Historische Bedeutung hat vor allem, dass die SP, die turnusgemäss an der Reihe gewesen wäre für das Vizepräsidium, verzichtete. Von daher war es von Anfang an etwas Einmaliges.

Wann war für Sie klar, dass es nicht mehr gut kommen wird mit der Kandidatur von Karin Bétrisey?

Als sich nach dem zweiten Wahlgang abzeichnete, dass sich das Stimmenverhältnis in Bezug auf Bétrisey nicht ändert. Dann war absehbar, dass sich nichts mehr bewegen würde.

Der Abbruch und die Verschiebung der Wahl waren für Sie also plausibel?

Ja. In dieser Situation war dieses Vorgehen durchaus angebracht.

Sie sind eine erfahrene Politikerin. Hätten Sie die dunklen Wolken, die schon im Vorfeld der Wahl aufzogen, nicht sehen sollen?

Die Situation abzuwägen, war nicht einfach. Um in Ihrem Bild zu bleiben: Ob es aus den dunklen Wolken auch einen Wolkenbruch geben wird, ist nicht immer klar vorherzusagen.

Klar können sich Wolken auch von selbst wieder verziehen. Aber das wäre dann das Prinzip Hoffnung.

Im Kaffeesatz lesen können auch Sie nicht.

Wer hat das Copyright auf der Idee, dass die SP zu Gunsten einer grünen Kandidatur verzichtet?

Das Angebot kam von der SP. Die Idee, dass auch eine Nichtregierungspartei Anspruch auf das Vize- und dann das Präsidium des Grossen Rats haben sollte, kochte schon länger immer wieder mal hoch. Die SP fand nun: Statt immer nur darüber zu reden, lassen wir jetzt Taten folgen.

Bereuen Sie das Geschenk an die Grünen unterdessen?

Nein, das tue ich nicht.

Waren mit dem Geschenk Auflagen an die Grünen verbunden?

Wir haben keinen Freipass ausgestellt.

Musste es zum Beispiel eine Frau sein?

Nein.

Aber Sie wollten bei der Kandidatur mitreden, im Sinne von: Das stimmt für uns und das stimmt für uns nicht.

Bedingung war, dass es eine Kandidatur ist, hinter der die SP-Fraktion ebenfalls stehen kann.

Es gab von Seiten der SP auch keine konkreten Vorschläge?

Nein, die gab es nicht.

Existierte ein Plan B, falls die grüne Kandidatin nicht gewählt wird?

Wir haben selbstverständlich an die Wahl von Karin Bétrisey geglaubt und gingen zuversichtlich an diese Aufgabe heran. Gleichzeitig haben wir uns aber Gedanken gemacht für den Fall, dass das Vizepräsidium so nicht besetzt werden kann.

Gehörte die Lancierung einer alternativen Kandidatur auch zu den Optionen?

Der eingeschlagene Weg ist der richtige. Also: Abbruch, nochmals über die Bücher gehen und unter den Fraktionspräsidien diskutieren.

Wäre es nicht besser gewesen, für den Fall der Fälle bereits am Mittwoch eine alternative Kandidatur zur Hand zu haben?

Nein, das finde ich nicht. Wenn jetzt diskutiert wird, man hätte mit verschiedenen Plänen an den Start gehen sollen, dann wird unterstellt, dass der erste Plan nicht der beste gewesen ist. Die Abläufe im Grossen Rat sind eingespielt und man informiert sich unter den Fraktionen gegenseitig. Da können Sie nicht einfach in zwei Minuten alles auf den Kopf stellen. Der Abgang verlief geordnet und der jetzt eingeschlagene Weg ist gut.

Ist es eine Option, dass die SP nach diesen Erfahrungen ihr Geschenk an die Grünen zurückzieht und selbst in den Ring steigt?

Diese Möglichkeit besteht. Aber ich würde es anders formulieren: Nicht das Geschenk zurückzuziehen, sondern einfach den Fächer aufzutun. Das ist denkbar, ja.