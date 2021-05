Thurgau Note ungenügend - die Thurgauer Grünen haben sich beim Grossratspräsidium verzockt Das Grossratspräsidium ist der grosse Sehnsuchtsort der Thurgauer Grünen − jetzt drohen sie an sich selbst zu scheitern. Weil sie die falsche Kandidatin für das Vizepräsidium nominiert haben. Christian Kamm 20.05.2021, 05.05 Uhr

Gegen die Wahl von GP-Kantonsrätin Karin Bétrisey zur Vizepräsidentin des Grossen Rates gibt es starken Widerstand in den bürgerlichen Fraktionen. Donato Caspari

Manchmal schreibt die Politik die merkwürdigsten Geschichten. Zum Beispiel die: Schon mehr als ein Jahrzehnt träumen die Grünen davon, einmal für ein Jahr auf dem Stuhl des höchsten Thurgauers, der höchsten Thurgauerin Platz zu nehmen. Es ist nicht nur beim Träumen vom Grossratspräsidium geblieben, sondern immer wieder wurden konkrete Anläufe unternommen – bis anhin vergeblich. Jetzt aber, wo der Stuhl in Griffweite ist und ein grünes Generationenprojekt endlich zu gelingen scheint, gibt es plötzlich ein neues Problem: Es sind ausgerechnet die Grünen selbst, die alles zu vermasseln drohen.

Folgenreiche Fehleinschätzung

Wie konnte das passieren? Für einen politischen Schiffbruch braucht es immer zwei Lecks: zum einen eine eklatante Fehleinschätzung, zum anderen ungenügendes politisches Handwerk. Beides kommt hier zusammen, sodass in der Tat ein Untergang droht.

Die Fehleinschätzung betrifft die Kandidatin. Wer auch immer den Grünen geraten haben mag, die erst seit 2018 im Parlament sitzende und ausgesprochen polarisierende Kantonsrätin Karin Bétrisey für das Grossratsvizepräsidium und damit in einem Jahr fürs Präsidium zu nominieren – sie wurden schlecht beraten.

Ein Parlamentspräsidium steht nicht am Beginn einer politischen Karriere, sondern ist deren Krönung. Natürlich ist das nirgendwo so festgelegt, sondern nur ungeschriebenes Gesetz. Aber eines, das Mann und Frau trotzdem ernst nehmen sollten. Denn es ist nicht die eigene Fraktion, die eine Parlamentspräsidentin oder einen -präsidenten «macht». Sondern es sind immer die anderen, die dieses Ehrenamt letztlich verleihen.

Achtung-jetzt-komm-ich-Mentalität

Hier rückt das politische Handwerk in den Fokus. Wer unbedingt dazugehören und mitmischen will, sollte erst recht das Handwerkliche beherrschen. Eine Achtung-jetzt-komm-ich-Mentalität und der Anspruch, alles anders zu machen, ist in einer solchen Konstellation, wie sie bei der Präsidiumswahl im Grossen Rat herrscht, einigermassen verwegen. Politischer Autismus kann verheerende Folgen haben. Niemand hat bessere Gründe, um gewissenhaft im Vorfeld zu sondieren, was drin liegt, als einer, der an die Grenze gehen will. Um nicht zu sagen: provozieren will. Jeder Grünen und jedem Grünen hätte bewusst sein sollen, dass die Kandidatin Bétrisey in den Augen vieler eine Provokation darstellen wird.

Für ein Zurück ist es nun zu spät. Der Karren sitzt zu tief im Dreck. Zu gross der Gesichtsverlust bei einem Rückzieher. Was als Erfüllung eines grünen Generationenprojekts gedacht war, als Symbol der neu gewonnenen politischen Stärke und des neuen Selbstbewusstseins, droht nun als Folge von Überheblichkeit in einer Chaoswahl unterzugehen.

Warum nicht Toni Kappeler?

Doch das Drama reicht noch viel tiefer. Denn eigentlich hätten es die Grünen in den eigenen Händen gehabt, um aus der Wahl am kommenden Mittwoch einen Triumphmarsch zu machen. Vor allem den richtigen Kandidaten: Toni Kappeler. Ein grüner Politsaurier, der nichts von seiner Bissigkeit eingebüsst hat und der seine grüne Identität ungebrochen bis in die Zehenspitzen lebt. Bei Kappeler stimmt aber auch das Gesamtpaket: Erfahren, lebensklug, abgeklärt und kompromissfähig. Kantonsrat Toni Kappeler ist eine anerkannte parlamentarische Autorität. Er hat damit genau das, was ein Grossratspräsident braucht. Und auch eine Grossratspräsidentin haben müsste.