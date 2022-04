Thurgauer Schulleiter fordern einheitliche Lohnklasse

Thurgau Nachwuchssorgen: Neue Schulleiterinnen und Schulleiter dringend gesucht Die Personaldecke für die Thurgauer Schulleitungen war schon vorher dünn. Zwei Jahre unter Pandemiebedingungen haben die Problematik weiter verschärft: Die Belastung im Job hat zu-, die Attraktivität abgenommen. Nun brauche es einen Effort, um genügend Nachwuchs zu rekrutieren, appellieren die Verantwortlichen. Christian Kamm 08.04.2022, 05.00 Uhr

«Übermässig gefordert»: Die Belastung der Schulleiterinnen und Schulleiter hat laut dem Verbandspräsidenten enorm zugenommen. Donato Caspari

Als die Mitglieder des Verbands Thurgauer Schulgemeinden im vergangenen November endlich wieder an einer echten Versammlung miteinander anstossen konnten, schlug der Frauenfelder Schulpräsident Alarm. Viele Schulleiterinnen und Schulleiter stünden kurz vor der Pensionierung, sagte Andreas Wirth. Deshalb werde Nachwuchs in den kommenden Jahren dringend gebraucht. Nur wenn alle einen Effort leisteten, würden den Schulen im Thurgau auch künftig genügend qualifizierte Schulleitungen zur Verfügung stehen.

Der Mahner wurde gehört. Denn in diesen Tagen sind die Vorstände des Verbands der Schulgemeinden (VTGS) und des Verbands der Schulleiterinnen und Schulleiter (VSLTG) zusammengesessen – und haben unter anderem die Nachwuchsproblematik diskutiert.

Zum Teil nur Interimslösungen möglich

VSLTG-Präsident Magnus Jung bestätigt das Problem:

Magnus Jung, Präsident des Verbands Schulleiterinnen und Schulleiter Thurgau. PD

«Das Thema ist brennend, denn die Personaldecke ist sehr dünn.»

So könnten Schulgemeinden zum Teil keine Schulleiter finden oder nicht den passenden. Immer wieder müsse man sich mit Interimslösungen behelfen, etwa mit Pensionierten oder sogar mit Support von aussen. «Das ist mittlerweile ein Markt», sagt Jung. Ein Blick in den «Zytpunkt», das Verbandsorgan der Schulgemeinden, genügt: «Ihre Schulleitungsstelle ist vakant?», heisst es dort sinnigerweise in einem Inserat. Dann bietet ein Beratungsunternehmen Unterstützung mit einer temporären Lösung an, «damit der Schulbetrieb aufrechterhalten bleibt».

Inwieweit nun geballte Pensionierungen anstehen, kann Jung quantitativ nicht beurteilen. Allerdings: Die Ersten, die damals vor 17 oder 18 Jahren die neue Ausbildung zum Schulleiter im Thurgau absolvieren hätten, kämen nun tatsächlich ins Pensionsalter, bestätigt er.

Keine pandemiebedingte Kündigungswelle

Und welche Rolle spielt die Pandemie beim Mangel an Nachwuchs? Schulleiterinnen und Schulleiter sind nicht nur pädagogische Fachkräfte, sondern haben auch eine Managementfunktion. Eingeklemmt zwischen Lehrerschaft, Schulkindern, Eltern und Behörde, stecken sie in einer klassischen Sandwichposition, die unter Coronabedingungen für entsprechende Frustrationen gesorgt haben dürfte.

Es gebe keine pandemiebedingte Kündigungswelle, betonen Magnus Jung und auch Heinz Leuenberger, Präsident des VTGS, unisono. «Das Problem war schon vorher da», sagt Jung. Dann sei aber die Pandemie dazu gekommen und habe den Schulleitungen eine weitere Aufgabe beschert. «Wir waren übermässig gefordert», bilanziert der oberste Thurgauer Schulleiter. Und:

«Die Belastung hat enorm zugenommen.»

Dazu komme, dass man mit der Integration von ukrainischen Flüchtlingskindern in den Schulbetrieb nun von einer Ausnahmesituation in die nächste geraten sei.

Motivieren und unterstützten

Heinz Leuenberger, Präsident des Verbands Thurgauer Schulgemeinden. Reto Martin

Was nun? Laut Heinz Leuenberger wird das Amt für Volksschule eine Umfrage durchführen, um sich ein Bild über die Belastung der Schulleitungen zu machen. Andreas Wirth appellierte im November an die Schulpräsidenten, in den eigenen Reihen geeignete Lehrpersonen für den Schulleitungsnachwuchs zu rekrutieren, sie zu unterstützen und zu begleiten. Ein zweischneidiges Schwert, wie Leuenberger weiss. Denn: «Gute Lehrpersonen will man eigentlich nicht hergeben.» So habe Erlen, wo Leuenberger Schulpräsident ist, beispielsweise einer Kindergärtnerin die Gelegenheit gegeben, die Ausbildung zu absolvieren. In Erlen seien die Leitungsstellen jedoch besetzt. «Sie verlässt uns jetzt.» Und eine andere Gemeinde profitiert.

Alle in die höchste Lohnklasse einreihen

Der Verband der Schulleitungen setzt laut Jung auf attraktivere Rahmenbedingungen, um neue Schulleiter zu rekrutieren und die aktuellen zu halten. Zum einen fordert der VSLTG, künftig sämtliche Schulleiter in der Lohnklasse 23 einzureihen. Getreu dem Motto: «Egal, ob in der Primar- oder in der Sekundarschule – ich bin Schulleiter.» Die Vorgaben des Kantons lassen heute noch einen Spielraum von der 21. bis 23. Lohnklasse. Noch ist unklar, ob sich die Schulgemeinden zu einer entsprechenden Empfehlung durchringen können. «Der Entscheid ist offen», sagt Leuenberger. Er sei sich nicht einmal sicher, ob es überhaupt noch Schulleiter in der Lohnklasse 21 gebe, so Leuenberger. «Die Schulleiterlöhne im Thurgau sind gute Löhne.»

Zweitens peilt der VSLTG grössere Schuleinheiten an, um grössere Pensen für Schulleiter zu ermöglichen. Damit soll sichergestellt werden, dass die Schulleitungen genug Zeit für ihre Aufgaben haben. Bei Leuenberger geniesst dieses Anliegen eine gewisse Sympathie. Die Professionalisierung mit entsprechenden Pensen schreite generell voran:

«Auch eine Schulgemeinde kann man nicht mehr nach dem Feierabend führen.»

Letztlich laufe diese Forderung aber auf die vermehrte Bildung von Volksschulgemeinden hinaus. «Und das ist dann eine politische Frage.» Zudem gelte es, mit Blick auf die Postulate der Schulleiter auseinanderzuhalten, was gewerkschaftliche Anliegen seien, und was «echte Anliegen, um den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten». Hier seien die Interessen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern eben nie ganz deckungsgleich.