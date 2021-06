Der Thurgauer Regierungsrat Urs Martin übt den Spagat

Thurgau Mit der einen Hand Geld ausgeben, mit der anderen sparen: Regierungsrat Urs Martin übt den Spagat Der Thurgau gehört zum kleinen Klub von vier Kantonen, die Finanzen und Gesundheit noch im selben Departement angesiedelt haben. Weil in der Pandemie vermehrt Zielkonflikte aufgetreten sind, macht man sich in Obwalden nun Gedanken, auszutreten. Der Thurgau sieht hingegen nur Vorteile. Christian Kamm 19.06.2021, 05.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Muss im eigenen Departement Interessenkonflikte austragen: Regierungsrat Urs Martin (SVP), Chef des Departements für Finanzen und Soziales. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

Wenn Regierungsrat Urs Martin, Chef des Departements für Finanzen und Soziales, mit seinen Amtskollegen aus St.Gallen oder Zürich bei Konferenzen über Themen aus seinem Departement sprechen will, macht er stets dieselbe Erfahrung: Er hat es mit je drei Ansprechpartnern gleichzeitig zu tun. Das liegt, neben der Anzahl Regierungsräten, auch an der Organisationsstruktur.

Vor 30 Jahren wurde anlässlich der letzten grossen Departementsreorganisation im Thurgau ein Ressort für Finanzen und Soziales geschaffen. Es gilt im Kanton als Schlüsseldepartement. Unterdessen steht der Thurgau mit diesem Konstrukt – Finanzen und Soziales unter einem Dach – schweizweit alleine da. Immerhin ist noch in drei weiteren Kantonen (Glarus, Obwalden und Neuenburg) das Gesundheitsamt ebenfalls im Finanzdepartement integriert.

Die meisten haben ein Gesundheits- und Sozialdepartement

Im Kanton Obwalden ist diese Tatsache jetzt politisch unter Druck geraten. Im Zeichen der Pandemie hätten sich Interessen- und Zielkonflikte zwischen der Finanzverwaltung und dem Gesundheitsamt akzentuiert, begründet die kantonale CSP ihren Vorstoss, wonach das Gesundheitsamt aus dem Finanzressort auszugliedern sei. Einerseits müssten im selben Departement kostenintensive Massnahmen zur Pandemiebewältigung getroffen werden, andererseits versuche die Finanzverwaltung, die Auswirkungen auf die Kantonskasse möglichst gering zu halten. «Der Chef des Finanzdepartements trägt verschiedene Hüte gleichzeitig», was zu Problemen führen könne.

In der grossen Mehrheit der Kantone (darunter St.Gallen und beide Appenzell) sieht man das offenbar schon länger so. Dort wurde die Doppelrolle mit der Schaffung eines eigenen Gesundheits- und Sozialdepartements aufgelöst.

Urs Martin sieht «riesige Vorteile»

Seit rund einem Jahr trägt im Thurgau der neu gewählte Regierungsrat Urs Martin nun die Hüte Finanzen und Soziales beziehungsweise Gesundheit. Ein Problem damit hat er nicht, wie er auf Anfrage sagt. Im Gegenteil: Martin sieht in der Thurgauer Lösung mit Blick auf die Pandemie sogar einen riesigen Vorteil: «Das ermöglicht, viel schneller zu handeln.» Und weiter:

«Weil ich auch den Finanzhut aufhabe, kann ich mit ziemlich ausgereiften Anträgen in die Regierungssitzungen gehen.»

Zwar wurden in der Departementsorganisation im Thurgau in den letzten Jahren immer wieder vereinzelte Veränderungen vorgenommen. Eine grosse Reform aber war laut Martin nie Thema. Denn man sei zufrieden damit, wie es laufe. «Und wir finden, dass sich die aktuelle Einteilung der Departemente sehr bewährt hat.»

«Fünfer-Regierungen haben besseren Zusammenhalt»

Auch dass der Thurgau den Schritt von der Fünfer- zu einer Siebner-Regierung macht, was zahlreiche neue Kompetenzaufteilungen ermöglichen würde, ist im Frauenfelder Regierungsgebäude keine Option. Er sei ein klarer Anhänger des Fünfer-Gremiums, sagt Martin dazu. «Kantone mit einer fünfköpfigen Regierung haben einen viel besseren Zusammenhalt.» Es gebe keine Gruppenbildung und man sei auf jeden Einzelnen angewiesen. In anderen Kantonen – «ohne Namen nennen zu wollen» – werde als Erstes über den Kollegen geschnödet, hat Martin beobachtet. «Das ist nicht das, was wir im Thurgau pflegen.»

Politischer Druck von aussen nicht zu erkennen

Wie sich die Thurgauer Kantonsregierung organisiert, ist im Übrigen allein deren Sache. So sieht es das Geschäftsreglement des Regierungsrats vor. Druck von aussen ist ebenfalls nicht zu erwarten, wie eine Umfrage unter den Fraktionspräsidenten der Regierungsparteien zeigt. Stephan Tobler (SVP), Anders Stokholm (FDP) und Gallus Müller (CVP) sehen persönlich keinen Handlungsbedarf. Vielmehr wird Martins These von den Vorteilen der heutigen Organisation unterstützt. «Gerade in dieser Pandemie kann eine gewisse Nähe auch Vorteile bringen, da man beide Seiten kennt», meint etwa Müller. Laut Tobler führt diese Konstellation zu «qualifizierten Überlegungen bezüglich Kosten und Finanzierung». Als ehemaliger Direktor des Sozialversicherungszentrums Thurgau kann auch Stokholm keine Zielkonflikte erkennen:

Anders Stokholm, Fraktionschef der FDP im Grossen Rat. Bild: Donato Caspari

«Die Kombination von Finanzen und Soziales kann im Gegenteil dazu beitragen, dass in beiden Teilen eine ganzheitliche Sicht vorhanden ist.»

Für SP-Fraktionschefin Sonja Wiesmann Schätzle hingegen ist ein solcher Zielkonflikt im Departement für Finanzen und Soziales gegeben. Auf die Frage, ob sie die Schaffung eines eigenen Ressorts für Gesundheit und Soziales unterstützen würde, ist aber auch für Wiesmann Schätzle klar: «Sicherlich kein zusätzliches Departement, sondern eine entsprechende Anpassung.»