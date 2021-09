Thurgau Mehr Zuzüger im Coronajahr 2020 Im Jahr 2020 hat der Kanton Thurgau durch Zuzüge und Wegzüge gut 2800 zusätzliche Einwohnerinnen und Einwohner verzeichnet. 01.09.2021, 18.10 Uhr

Rund 4500 Menschen aus dem Ausland liessen sich im vergangenen Jahr im Thurgau nieder - gleich viele wie im Vorjahr.

Walter Schwager / LEB

Rund 11 800 Personen zogen im Jahr 2020 vom In- und Ausland in den Thurgau, 3,7 Prozent oder 430 Personen mehr als im Vorjahr. Gleichzeitig zogen weniger Menschen weg: 9000 Personen verliessen den Thurgau über die Kantons- oder Landesgrenze (-100 Personen oder -1,1 %). Damit lag der Wanderungssaldo (Zu- minus Wegzüge) bei 2800 Personen und war im Coronajahr 2020 um 530 Personen höher als im Jahr 2019.

Aus dem Ausland wanderten im Jahr 2020 etwa gleich viele Menschen ein wie im Vorjahr (4500 Personen). Seit 2018 nehmen die Einwanderungen in den Thurgau in der Tendenz wieder zu. Die meisten der 4500 Einwanderinnen und Einwanderer waren ausländischer Nationalität, oftmals hatten sie einen deutschen, italienischen, polnischen oder ungarischen Pass. Gut jede oder jeder Zehnte hat die schweizerische Staatsangehörigkeit.

Am meisten Auswanderung in Richtung Deutschland

Aus dem Thurgau ins Ausland abgewandert sind im Jahr 2020 2660 Personen. Dies sind leicht weniger als 2019 (-144 Personen oder -5,1%). Im Vergleich zum Vorjahr emigrierten 2020 vor allem weniger Menschen aus dem Thurgau nach Portugal. Am meisten Auswanderungen gab es in Richtung Deutschland (960 Personen); hier blieb die Zahl der Auswanderungen gegenüber dem Vorjahr stabil. Aus anderen Kantonen zogen im Jahr 2020 rund 7310 Personen in den Thurgau, etwa 6350 wechselten vom Thurgau in einen anderen Kanton. Netto gewann der Thurgau damit durch Zuzüge aus anderen Kantonen 960 neue Einwohnerinnen und Einwohner. Dies sind etwas mehr als 2019, aber im Vergleich zu den Jahren zuvor nicht ungewöhnlich viele.

Häufig – und noch etwas mehr als im Vorjahr – kamen 2020 die Neuzuzügerinnen und -zuzüger aus dem Kanton Zürich: 2800 Personen zogen von dort in den Thurgau, umgekehrt wechselten 2240 Personen vom Thurgau in den Kanton Zürich. Die meisten Zugezogenen kamen aus dem Bezirk Winterthur (1160 Personen; Wegzüge: 930 Personen). 380 Thurgauerinnen und Thurgauer verlegten letztes Jahr ihren Wohnort in die Stadt Zürich, 300 Stadtzürcher wählten den umgekehrten Weg. Auch aus dem Kanton St. Gallen gab es «netto» zahlreiche Zuzüge in den Thurgau, allen voran aus den Wahlkreisen Wil und St. Gallen. Neu steht auf der Website der Dienststelle für Statistik eine interaktive Grafik bereit, mit der sich die Zu- und Wegzüge aus den beziehungsweise in die Thurgauer Bezirke entdecken lassen.

Rund 900 Bürgerrechtserwerbe

Gemäss der Dienststelle für Statistik haben im Jahr 2020 im Kanton Thurgau 877 Personen die Schweizer Staatsangehörigkeit erworben. Dies sind rund 100 Personen weniger als im Vorjahr. Die Zahl der Einbürgerungen schwankte in den letzten Jahren zwischen gut 800 und 1000 Personen. Etwas weniger als die Hälfte der Eingebürgerten (419 Personen) waren in der Schweiz geboren, die meisten von ihnen (80%) waren jünger als 30 Jahre. (red)