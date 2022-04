Wie Ukrainerinnen in der Schweiz Arbeit finden

neue heimat Küchenhilfe statt Pflegefachfrau: Wie Ukrainerinnen im Thurgau Arbeit finden 62 Geflüchtete sind vor rund drei Wochen mit einem Car in Felben-Wellhausen im Kanton Thurgau angekommen. Unter ihnen waren auch Viktoriia Fridliand und Nataliia Tsyba mit ihrer Tochter. Auch wenn sie alle gerne in die Ukraine zurückkehren würden, wollen sie vorerst in ihrer neuen Heimat Fuss fassen. FM1Today 15.04.2022, 19.25 Uhr

Seit drei Wochen lebt Viktoriia Fridliand bei der Famile Roos in Uesslingen-Buch im Kanton Thurgau. «Aktuell leben bei uns zwei Geflüchtete. Zu Beginn haben wir uns für acht Personen angemeldet, sind nun aber froh, dass es nur zwei sind. Es ist fordernd. Es kommen Fragen und Probleme auf. Aber es ist eine gute Sache», sagt Gastgeberin Annemarie Roos.

Engagement im Kampf gegen russische Propaganda

Viktoriia Fridliand lernt fleissig Deutsch und will unbedingt arbeiten. Sie ist auf der Suche nach einem Job in der IT-Branche oder in einem Tierheim. Ihre Gedanken sind aber bei den Menschen, welche in der Ukraine geblieben sind. «Ich bin sprachlos. Pausenlos verfolge ich die Nachrichten, stehe in Kontakt mit Verwandten und erhalte Augenzeugenberichte. Es ist schwierig, in der sicheren Schweiz zu sein, und mir gleichzeitig um meine Mitmenschen in der Heimat sorgen zu machen», sagt Viktoriia Fridliand, die aus der Nähe von Kiew stammt.

Obwohl sie weit weg vom Krieg ist, hat sie einen Weg gefunden, um zu helfen. Sie engagiert sich ehrenamtlich im Kampf gegen die russische Propaganda. Da sie sich mit Computern auskennt, hilft sie dabei, russische Webseiten mit Falschinformationen zu blockieren. «Wir wollen eine Cyber-Armee mit hunderttausenden Mitgliedern aufbauen, damit wir stärker als die Russen sind. So wollen wir grosse Webseiten mit gutem Schutz blockieren. Die Propaganda der Russen ist sehr mächtig. Würden wir nichts unternehmen, wäre dieser Informationskrieg wahrscheinlich verloren», sagt Viktoriia Fridliand.

«Bin glücklich und stolz, dass ich eine Beschäftigung gefunden habe»

Auch die Ukrainerin Nataliia Tsyba will in der Schweiz arbeiten. In der Ukraine war sie als Pflegerin in einem Spital tätig. Dieser Arbeit würde sie auch gerne in der Schweiz nachkommen, was sich aber schwierig gestaltet. Da sie auch gerne kocht, hat ihre Gastfamilie ihr eine Stelle im Restaurant Guhwilmühle in der Nähe von Aadorf vermittelt.

«Da ich eigentlich einen anderen Beruf erlernt habe, ist die Arbeit noch etwas ungewohnt für mich. Trotzdem bin ich glücklich und stolz, dass ich eine Beschäftigung gefunden habe. Die Schweizerinnen und Schweizer sind sehr hilfsbereit und zeigen mir, was ich machen muss. Die Arbeit hier im Restaurant ist nicht schwierig aber ich bin froh, dass ich nun eine habe», sagt Nataliia Tsyba.

Ruedi Schaufelberger, der Wirt des Restaurants Guhwilmühle, und Nataliia Tsyba verstehen sich auch ohne gemeinsame Sprache. Nataliia lernt schnell und ist ein aufgestellter Mensch. Sie gibt sich in ihrem neuen Job Mühe und überzeugt ihren Chef. «Sie hat Zukunft bei uns. Ich hoffe, es gefällt ihr auch hier. Wenn sie aber in einem Spital eine Arbeit findet, können wir darüber sprechen und finden sicher eine Lösung», sagt Schaufelberger.

Diese Woche erhält Nataliia einen Arbeitsvertrag und hat fürs Erste in ihrer neuen Heimat Fuss gefasst.