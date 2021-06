Mehr Transparenz im Thurgauer Grossen Rat

Thurgau Grosser Rat, öffne dich! Das Kommissionsgeheimnis soll jetzt doch weitgehend fallen Ausgerechnet das Thurgauer Kantonsparlament hätte trotz neuem Öffentlichkeitsgesetz eine Hochburg der Geheimniskrämerei bleiben sollen. Nun hat die Regierung umgedacht und schlägt in ihrem Gesetzesentwurf vor, das Kommissionsgeheimnis mit wenigen Ausnahmen abzuschaffen. Christian Kamm 26.06.2021, 05.10 Uhr

Der erste Schritt zum Abstimmungserfolg: Das Initiativkomitee «Ja zum Öffentlichkeitsgesetz» reichte am 16. März 2018 beim Kanton die Unterschriften ein. Bild: Reto Martin

Völlig überraschend kommt die Wende der Kantonsregierung nicht. Zwar hatte sie in ihrem Vernehmlassungsentwurf für ein Öffentlichkeitsgesetz noch vorgesehen, das Kommissionsgeheimnis im Grossen Rat nur für wissenschaftliche Zwecke zu schleifen – und auch das nur unter voller Anonymisierung.

Doch siehe da: In der Vernehmlassung fiel dieser Vorschlag, ausgerechnet die kantonale Legislative weiterhin im Dunkeln munkeln zu lassen, krachend durch. So heisst es jetzt in der am Freitag veröffentlichen Botschaft für ein Öffentlichkeitsgesetz:

«Aufgrund eines vielfachen Wunsches im Vernehmlassungsverfahren wird neu vorgeschlagen, die Protokolle der parlamentarischen Kommissionen frei zugänglich zu machen.»

Aufsichtskommissionen bleiben geheim

Allerdings gibt es Ausnahmen. Die Protokolle der sogenannten Aufsichtskommissionen bleiben geheim – das betrifft zu einen mit der Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission (GFK) das schärfste Schwert des Parlaments sowie die Justizkommission. Alle anderen vorberatenden Kommissionen aber, so der Vorschlag, müssten sich künftig gefallen lassen, dass man nach getaner Arbeit und vollführten Beschlüssen Einblick in ihre Diskussionen nehmen kann.

Die Frage ist jetzt, wie dieser Vorschlag im Parlament selbst ankommen wird. Denn faktisch will die Regierung hier eine Transparenzvorgabe machen, vor der dann nicht sie, sondern vor allem der Grosse Rat betroffen sein wird. Stephan Felber, Generalsekretär im federführenden Departement für Justiz und Sicherheit, räumt auf Anfrage ein:

«Der Vorschlag wird gewisse Diskussionen auslösen, das ist klar.»

Nach den Voten in der Vernehmlassung sei er aber überzeugt, dass es richtig ist, die Kommissionsprotokolle öffentlich zu machen. «Für uns Juristen gehören sie seit je zu den Gesetzesmaterialien.»

Neu mit Schlichtungsstelle

Auch ein weiteres Anliegen des ehemaligen Initiativkomitees, das 2019 mit seinem Triumph an der Urne die Schaffung eines Thurgauer Öffentlichkeitsgesetzes erst möglich gemacht hat, wurde erhört. In einer eigens einberufenen Medienkonferenz hatten die Kämpfer für mehr Transparenz im März dieses Jahres die Schaffung einer Schlichtungsstelle in Streitfällen verlangt. Also dann, wenn ein Gesuch um Akteneinsicht von einer Behörde abgelehnt wird und der Gesuchsteller den Entscheid nicht akzeptieren will.

In solchen Fällen entscheidet künftig der sogenannte Öffentlichkeitsbeauftragte nach einem geregelten Verfahren. Die Schaffung der Funktion des Öffentlichkeitsbeauftragten ist im Gesetz sowieso für Beratungs- und Informationstätigkeiten vorgesehen. Wobei der Begriff «entscheiden» im Falle der Schlichtung zu hoch gegriffen ist. Vielmehr handelt es sich rechtlich nur um eine Empfehlung an die Streitparteien ähnlich der Tätigkeit eines Friedensrichters. Der Weg ans Gericht steht anschliessend offen.

Finanzielle Auswirkungen bleiben unklar

Mit der Schlichtungsstelle wurde laut Felber ebenfalls ein in der Vernehmlassung mehrfach geäusserter Wunsch aufgenommen. Dass ein Schlichtungsverfahren im Vernehmlassungsentwurf noch nicht enthalten war, begründet er mit der Absicht, das Gesetz möglichst schlank zu halten – wie von allen Interessierten ausdrücklich gewünscht. Man habe sich damals vor allem am Beispiel des Kantons Zug orientiert. «Und die kennen kein Schiedsverfahren.»

Die finanziellen Auswirkungen des Öffentlichkeitsgesetzes sind weiterhin schwer kalkulierbar. Niemand weiss, wie viele Gesuche um Akteneinsitz dereinst im Thurgau gestellt werden. Nehme man St.Gallen als Beispiel, so Felber, dann würden sich die Anfragen in engen Grenzen halten. Aufgrund der Erfahrungen im Kanton Solothurn sind 60 Stellenprozente für den neuen Öffentlichkeitsbeauftragten vorgesehen. Angesiedelt wird die Funktion bei der Stelle für Datenschutz. Deren Pensum beträgt künftig gesamthaft 160 Prozent.