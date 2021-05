Flüchtlingsbetreuung : Keine Lorbeeren und dann noch Corona

Thurgau Flüchtlingsbetreuung: Keine Lorbeeren und dann auch noch Corona Seit über 30 Jahren führt die Peregrina-Stiftung im Auftrag des Kantons die Durchgangsheime für Asylbewerber. Anerkennung gibt es für diese heikle Aufgabe kaum. Dafür mit Corona jetzt eine noch nie da gewesene Herausforderung. Christian Kamm 22.05.2021, 04.40 Uhr

Während des Lockdowns musste der interne Deutschunterricht auf Fernunterricht umgestellt werden. Ennio Leanza / KEYSTONE

Eigentlich hätte sich die Peregrina-Stiftung letztes Jahr neben ihren Kernaufgaben auch intensiv mit sich selbst beschäftigen wollen. Denn 2020 fiel der Startschuss für eine interne Reorganisation. «Wir haben festgestellt, dass es nötig ist, nach so vielen Jahren auch strukturelle Anpassungen in der Organisation vorzunehmen», schreibt Stiftungspräsident Cyrill Bischof im Vorwort zum nun erschienen Jahresbericht. Was sich in der Folge aber abspielte, war ein Jahr mit noch nie da gewesenen Herausforderungen - wegen Corona.