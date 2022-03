Thurgauer Staatsrechnung mit 131,7 Millionen im Plus

Thurgau Es geht noch besser: Ertragsüberschuss des Kantons mit 131,7 Millionen Franken erstmals dreistellig Nach dem Rekord ist vor dem Rekord: Schon vor einem Jahr kletterten die schwarzen Zahlen in der Thurgauer Staatsrechnung auf ein neues Allzeithoch. Das wurde jetzt nochmals deutlich übertroffen. Christian Kamm 24.03.2022, 18.45 Uhr

Regierungsrat Urs Martin ( links ) und Urs Meierhans, Chef der Finanzverwaltung, konnten einen neuen Rekordüberschuss präsentieren. Bild: Donato Caspari

Die Steuersenker haben Recht bekommen. Als das Thurgauer Kantonsparlament vor Weihnachten den Steuerfuss um acht Prozentpunkte senkte, fragten sich viele, ob sich der Kanton diesen Schritt überhaupt leisten kann. Anlässlich der Präsentation der Staatsrechnung 2021 mit Finanzdirektor Urs Martin am Donnerstag gab es nur eine Antwort: Er kann.

160 Millionen besser als budgetiert

Denn die Kennzahlen der Thurgauer Staatsrechnung sind auch dieses Jahr wieder historisch. Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Überschuss von 131,7 Millionen Franken rund 160 Millionen besser ab als budgetiert. Wie schon in den Vorjahren trägt die (diesmal sechsfache) Gewinnausschüttung der Nationalbank zum Bilderbuch-Ergebnis bei (plus 43,5 Millionen Franken gegenüber Budget). Aber auch die Steuereinnahmen aller Gattungen schlossen deutlich über Budget ab (plus 125,4 Millionen) – sogar bei den Unternehmen, womit niemand gerechnet hatte. Regierungsrat Martin erinnerte daran, dass der Budgetprozess wegen der Pandemie von grosser Unsicherheit geprägt gewesen sei. Und man sei von erheblichen Einbrüchen ausgegangen, was nicht eingetreten sei.

«Es hat sich gezeigt, dass Branchen, die volkswirtschaftlich einschenken, sehr gut gelaufen sind.»

Resultat: Die Steuereinnahmen befinden sich auch laut Urs Meierhans, Chef der Finanzverwaltung, wieder auf Vor-Corona-Niveau. Schliesslich hat auch die anhaltend hohe Ausgabendisziplin in der Verwaltung zum Ergebnis beigetragen (22 Millionen weniger als in den Globalbudgets vorgesehen).

Investitionsrechnung im grünen Bereich

Besonders hob der Finanzdirektor diesmal die Zahlen der Investitionsrechnung hervor, die im Thurgau in den vergangenen Jahren immer deutlich unter Budget geblieben sind. Nun aber konnten für 114 Millionen Franken Bruttoinvestitionen getätigt werden und damit 40 Millionen mehr als letztes Jahr. Die Nettoinvestition liegt nur unwesentlich (1,9 Millionen) unter Budget.

Der positive Abschluss in der Erfolgsrechnung prägt auch das Ergebnis der Gesamtrechnung. Sie weist einen Finanzierungsüberschuss von 133,2 Millionen Franken aus – auch das noch nie dagewesen im Thurgau. Statt des veranschlagten Selbstfinanzierungsgrads von 15 Prozent wurden 328 Prozent erreicht. Urs Martins Einschätzung der Finanzlage fällt entsprechend positiv aus:

«Wir haben einen gut bestellten Acker, schöne Perspektiven und ein paar Wolken am Himmel.»

Sach- und Betriebsaufwand aus dem Lot

Wolken deshalb, weil sich in der Staatsrechnung 2021 auch Corona-Bremsspuren finden. Der Aufwand liegt deutlich über Budget (138 Millionen), was Martin wie Meierhans auf die Pandemie zurückführen. Die Ausgaben zur Bewältigung der Coronakrise belaufen sich 2021 auf 40,5 Millionen Franken. Doch auch hier bietet der solide Finanzhaushalt Spielraum: So kann die Regierung nun sogar beantragen, Corona-Rückstellungen im Umfang von 20 Millionen aufzulösen, und es verbleiben immer noch 50 Millionen im Topf – für alle Fälle. «Wir sind für den Herbst gerüstet», betont Urs Martin.

Der nächste Rekordüberschuss – und nun, wohin mit dem vielen Geld? Die Regierung schlägt vor, den Löwenanteil von rund 76 Millionen Franken in die Vorfinanzierung der Erneuerung der Thurgauer Museumslandschaft fliessen zu lassen (Historisches Museum Arbon, Schloss Frauenfeld, Kunstmuseum). Der Fonds für Biodiversität und der Energiefonds sollen mit je sechs Millionen profitieren sowie Rückstellungen im Umfang von zwei Millionen mit Blick auf die Flüchtlingssituation gemacht werden. Und 40 Millionen sind für die Schwankungsreserve beim nationalen Finanzausgleich vorgesehen.