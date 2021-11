Thurgau Ein tierisches Vergnügen macht Theater «Wir wollen nur spielen!», heisst die jüngste Ausstellung im Naturmuseum Thurgau. Tierpuppen treffen dabei auf Tierpräparate. Christof Lampart 26.11.2021, 18.00 Uhr

Schauspieler Simon Engeli mit «Monty» in Aktion im Thurgauer Naturmuseum. Christof Lampart

Am Freitag fand um 19 Uhr im dritten Stock des Naturmuseum Thurgau in Frauenfeld eine ungewöhnliche Vernissage statt. Denn in «Wir wollen nur spielen!» treffen Tierfiguren im Naturmuseum auf ihre biologischen Vorbilder und werden in einer liebevoll-spielerischen Inszenierung einander gegenübergestellt. Was ist der Unterschied zwischen Puppe und Tierpräparat? Gemeinsam ist beiden, dass sie, wenn auch auf unterschiedliche Art, das Tier zum Leben erwecken, indem sie die Fantasie der Betrachter beflügelt.

Ein Spiegelbild von uns selbst

Doch während die Tierpuppe im Rahmen einer Geschichte allerlei menschliche (Un-)Tugenden verkörpert, rückt beim Präparat die biologische Dimension oder die Darstellung eines typischen Verhaltens in den Vordergrund. Hier sieht man spätestens beim zweiten Blick ganz klare Unterschiede. So sind beim echten Feldhasen die Augen beide seitlich angeordnet, während bei den Hasen-Puppen wie beim Menschen beide Auge vorne im Gesicht zu finden sind. «Es ist sehr wichtig, dass der Blick der Puppe auf die Zuschauer fokussiert, entsteht doch so sofort eine Verbindung», weiss die Profi-Puppenspielerin Rahel Wohlgensinger aus jahrelanger Erfahrung.

Mal Theatererlebnis, mal Rundgang

Dennoch gibt es für Museumsdirektor Hannes Geisser viele Parallelen zwischen Puppe und Präparat: «Gut gespielt oder gut präpariert gewinnen sie uns für sich, berühren uns und werden manchmal zum Spiegelbild von uns selbst.» Das Besondere an «Wir wollen nur spielen!» ist, dass die Ausstellung mal wie ein Theatererlebnis, mal wie ein Rundgang durch die Werkstatt eines Puppenmachers oder Präparators wirkt. Auch gibt es viel zu sehen und zu hören, während das Schriftliche klar in den Hintergrund tritt. Ein 24-minütiger, sehr unterhaltsamer Film klärt die Besucherinnen und Besucher über das Werden von diversen Puppenspielproduktionen auf. Eine Werkstatt zeigt die Unterschiede und viele Gemeinsamkeiten zwischen Puppenmacher und Präparator. Und im Zentrum des Raumes sind Präparate und Puppen eins zu eins einander gegenübergestellt.

Öffentliche, szenische Führungen

Wer will, kann auch selbst zu den Puppen greifen und ein kleines Stück für sich und seine Freunde aufführen. Im Laufe der Ausstellung gibt es an vier Tagen unter dem Titel «Einfach tierisch» öffentliche szenische Führungen, die von der Puppenspielerin Rahel Wohlgensinger und dem Schauspieler Simon Engeli von der Theaterwerkstatt Gleis 5 inszeniert werden. Apropos Ausstellung: dass diese für einmal nur knapp zwei Monate, nämlich bis zum 30. Januar 2022, dauert, hat einen besonderen Grund: Das Puppentheater befindet sich dann mitten in der Saison. Winterschlaf halten eben nur die echten Tiere. Weitere Infos unter: www.naturmuseum.tg.ch.