Kantonsregierung Bürokratischer Wildwuchs: Thurgauer Regierung will Vorschriften auf den Prüfstand stellen Immer mehr administrative Auflagen: Das ist auch in der Thurgauer Politik ein Thema. Die Kantonsregierung ist bereit, als einmalige Aktion die gesamte Rechtssammlung oder periodisch einzelne Teilbereiche zu überprüfen. Die Deregulierer hätten mehr erwartet. Christian Kamm Jetzt kommentieren 13.12.2021, 05.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das kantonale Verwaltungsgebäude in Frauenfeld. Bild: Reto Martin

Von sich aus ist der Regierungsrat nicht auf die Idee gekommen. Vielmehr musste er vom Parlament vor einem Jahr dazu genötigt werden. Damals hat eine knappe Parlamentsmehrheit einen Vorstoss überwiesen, der von der Exekutive einen Bericht zur Prüfung der Einführung einer kantonalen Regulierungsbremse verlangt. Eine solche Bremse, befand die Regierung, sei nicht nötig, denn im Thurgau herrsche keineswegs ein ungebremstes Regulierungswachstum. Darüber hinaus erfolgten Regulierungen nicht zum Eigennutz des Staates, sondern zur Klärung von Rechten und Pflichten.

Nun hat der Regierungsrat den Auftrag des Parlaments fürs Erste erfüllt und den bestellten Bericht vorgelegt.

So weit würde die Regierung gehen

Nach einem Blick in Nachbarkantone mit ihren Mechanismen, welche die Regulierungsdichte regulieren sollen, und nach einem Abstecher auf die Bundesebene und in die Wissenschaft, springt der Regierungsrat quasi über seinen Schatten und schlägt eine eigene Massnahme vor. Für die nächste Legislatur könne man sich «die Überprüfung der gesamten Rechtssammlung als einmaliges Projekt» vorstellen. Oder alternativ: Die «periodische Überprüfung speziell ausgewählter Bereiche, in denen ein entsprechend grosses Entlastungspotenzial vermutet wird».

Ein regelmässiges Regulierungscontrolling pro Amtsperiode soll aus Sicht des Regierungsrats hingegen aufgrund des «grossen personellen und finanziellen Aufwands» nicht weiterverfolgt werden.

Zu teuer und zu aufwendig

Das gilt auch für alle anderen Instrumente des Bürokratieabbaus, welche die Verwaltungslehre kennt. So für die «one-in, one-out»-Regelung, wonach für jedes neue Gesetz ein vergleichbares altes abgeschafft wird. Um jedoch Erlasse tatsächlich miteinander vergleichen zu können, müssten die Regulierungskosten beziffert werden können, mahnt die Kantonsregierung. «Aktuell gibt es keine Methode.» Die Regulierungsfolgenabschätzung schliesslich, welche etwa Basel-Land praktiziert, ist der Thurgauer Exekutive nicht nur zu unpräzis, weil sie auf reinen Schätzungen beruhe, sondern ebenfalls zu aufwendig.

Schliesslich wird auch die Idee eines KMU-Forums verworfen, das als beratendes Organ in Sachen Regulierung fungieren könnte. Dieses würde neue administrative Belastungen frühzeitig prüfen und Stellungnahmen an die Regierung verfassen. Auch hier: «Unverhältnismässiger Aufwand.» Viel Hoffnung wird hingegen in die vom Kanton verfolgte Strategie «Digitale Verwaltung Thurgau» gesetzt. Administrative Prozesse könnten so verbessert und effizienter gestaltet werden.

Brigitte Kaufmann muss schweigen

Die Initiantin des regierungsrätlichen Berichts, FDP-Kantonsrätin Brigitte Kaufmann, schweigt zum Resultat – beziehungsweise muss notgedrungen passen. Sie kann sich als amtierende Parlamentspräsidentin gegenwärtig nicht in die operative Politik einmischen und wird deshalb das Geschäft auch in der anstehenden Debatte im Grossen Rat nicht kommentieren.

Jörg Schläpfer, Kantonsrat (FDP, Frauenfeld). Bild: PD

Das tut an ihrer Stelle FDP-Kantonsrat Jörg Schläpfer, der sich bereits vor einem Jahr für Kaufmanns Vorstoss stark gemacht hatte. Er sagt:

«Wichtig ist jetzt vor allem, dass das Thema angepackt wird.»

Schläpfer könnte auch mit einer einmaligen Überprüfungsaktion leben. Schliesslich seien viele Erlasse relativ statisch. «Wenn sich nichts ändert, dann braucht es auch keine neue Kontrolle.» Weil die Regierung die Digitalisierung ins Spiel bringt, lässt Schläpfer seine Idee einer E-Mail-Adresse «regulierung@tg.ch» für bürokratiegeplagte Bürger und Unternehmer wieder aufleben. Zudem macht er die Überregulierung an einem konkreten Beispiel fest: Im Februar stimme man national über die Tabakwerbung ab. Gleichzeitig liege eine kantonale Botschaft zum selben Thema auf dem Tisch.

Peter Bühler: Zum narrisch werden

Peter Bühler, Kantonsrat (Mitte, Ettenhausen). Bild: PD

Mitte-Kantonsrat Peter Bühler, auch er ein parlamentarischer Kämpfer gegen bürokratischen Wildwuchs, lobt die Machart des regierungsrätlichen Berichts. Aber: «Über die Schlussfolgerungen bin ich perplex.» Die Regierung staple massiv zu tief, kritisiert Bühler. Zwar müsse man das, was sie hier selbst vorschlage, selbstverständlich sofort umsetzen. Doch das reiche nicht:

«Mit einer einmaligen Aktion kommt keine Dynamik rein. Wir müssen unbedingt dran bleiben.»

Es gelte, sich ständig zu fragen, was an Regulierung unbedingt nötig sei «und was auf den Scheiterhaufen der Geschichte gehört». Als Geschäftsführer eines Druckereibetriebs spricht Bühler aus Erfahrung – von bürokratischen Auflagen und manchmal schlicht Sinnlosem, das man in dieser Funktion zu erledigen habe. «Da wirst du narrisch.» Und: «Jede Regulierung weniger ist volkswirtschaftlich bares Geld.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen