Thurgau Der neueste Ausblick vom Abfallberg: Thurgauer Regierung veröffentlicht Abfallbericht 2021 Wir alle produzieren Kehricht. Sich darum zu kümmern, gehört auch zu den Aufgaben des Kantons. Drei Themen thronen zurzeit zuoberst auf dem Abfallberg: die kantonale Deponieplanung, die Prognostizierung künftiger Kehrichtmengen und der Ersatz der KVA. Christian Kamm 16.12.2021, 17.30 Uhr

Blick in den Abfallbunker der KVA in Weinfelden. Reto Martin

Pünktlich zur bevorstehenden Materialschlacht an Weihnachten hat der Kanton den neuesten Abfallbericht vorgelegt. Die zuständige Baudirektorin Carmen Haag sagte am Donnerstag an einer Medienkonferenz:

Regierungsrätin Carmen Haag, Chefin des Departements für Bau und Umwelt. Andrea Tina Stalder

«Der Thurgau ist bei der Abfallbeseitigung sehr gut organisiert.»

Dabei verwies sie auf die 140 Abfallanlagen im Kanton und die drei Verbände, die auf dem Kantonsgebiet tätig sind.

Neu auch online publiziert

Im Abfallbericht 2021 finden Interessierte nicht nur ein umfangreiches Zahlenmaterial über den Kehricht, sondern auch, wie mit ihm umgegangen wird und wo er schliesslich landet. Darüber hinaus gibt der Bericht Auskunft über die planerische Arbeit rund um den Abfall – damit auch in Zukunft möglichst viel wiederverwertet werden kann statt verbrannt werden muss. Wie Haag informierte, wird der Bericht neu online und mit interaktiven Grafiken publiziert (umwelt.tg.ch/abfallbericht). Dazu gibt es einen Kurzbericht als PDF.

Um beim Aspekt der Planung zu bleiben: Die Mengenprognose für die brennbaren Abfälle bis 2035 geht für den Thurgau von einer Steigerung auf 174'000 Tonnen im Jahr aus. Gegenwärtig beträgt der Wert 151'000 Tonnen, was, wenn das Szenario so eintritt, einer jährlichen Steigerung von knapp einem Prozent entspricht. Zieht man den Anstieg linear weiter, landet man 2050 bei einer Menge von 195'000 Tonnen.

Im letzten Jahrzehnt verlief dieser Anstieg überproportional zur Entwicklung der Wohnbevölkerung. Noch 2010 wurden im Thurgau 374 Kilogramm Abfall pro Einwohner «produziert», 2020 waren es bereits 429 Kilogramm.

Wie gross soll die neue KVA sein?

Martin Eugster, Leiter des kantonalen Amtes für Umwelt. Reto Martin

Diese Prognose mündet schliesslich in die Kapazitätsplanung für die neue Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) Thurgau, die 2030 realisiert werden soll. «Die heutige Anlage läuft seit Jahren am Limit», sagte Martin Eugster, Chef des kantonalen Amts für Umwelt. In der geplanten Kapazität von 224'000 Tonnen sind auch jene 40'000 Tonnen Kehricht aus Süddeutschland eingerechnet, welche die KVA Thurgau im Auftragsverhältnis verbrennt. Zusammen mit einer Reserve von rund zehn Prozent «ist die Kapazitätsplanung der KVA Thurgau realistisch», folgerte Eugster.

Rückläufige Recyclingquote bei Wertstoffen

Dabei wird beileibe nicht aller Müll, der anfällt, auch verbrannt. So sind 2020 28'900 Tonnen Wertstoffe (Papier, Karton, Glas oder Metalle) separat gesammelt worden. Die Recyclingquote betrug 38 Prozent – sie ist allerdings am Sinken. Eugster hat dafür eine Erklärung:

«Die Papiermenge ist in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Und das hat gewichtsmässig einen grossen Einfluss.»

Eine Entwicklung notabene, die vor allem mit der fortschreitenden Digitalisierung zu tun hat.

Die Sammlung von Bioabfällen leidet darunter, dass es kein einheitliches Sammelsystem in den Thurgauer Gemeinden gibt. Aber es gibt das Angebot eines «Check-up» in diesem Bereich, das laut Eugster 2020 fünf Pilotgemeinden durchlaufen haben. «Hier hat es Potenzial, um die Sammelmenge zu steigern.»

Bleibt der mengenmässig mit Abstand grösste Posten an Abfällen: die Bauabfälle. Sie umfassen rund 455'000 Tonnen im Jahr. Auch hier sind die Recyclinganstrengungen gross: 2020 konnten aus Bauabfällen 543'000 Tonnen Recyclingbaustoffe aufbereitet werden.

Mehr Deponien sind noch nicht genug

Achim Kayser, Leiter Abteilung Abfall und Boden im Amt für Umwelt. Andrea Stalder

Bei allen Bemühungen, Stoffkreisläufe zu schliessen: «In der Praxis klappt das noch nicht», räumte Achim Kayser ein, Leiter Abteilung Abfall und Boden. Deshalb brauche es Deponien – ein weiterer Schwerpunkt der kantonalen Abfallpolitik. Hier stehen in kommenden Frühling denn auch politische Entscheidungen im Grossen Rat an. Dann werden erste Deponiestandorte des Typs A (Aushub/Bauabfälle unverschmutzt) und B (verschmutzt) in den kantonalen Richtplan aufgenommen. Bei weiteren laufen die Gespräche. Auf diesem Gebiet sind ebenfalls umfangreiche Planungsarbeiten vorausgegangen, die in gleich drei Teilberichte eingeflossen sind. Klar ist laut den Verantwortlichen heute schon: Bei den Deponietypen A und B werden in den nächsten Jahren zusätzliche Standorte erforderlich sein.