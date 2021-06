Katholische Kirche Thurgau bringt Mammutprojekt an die Urne

Thurgau Den rechtlichen Rahmen rundum erneuert: «Hat die Kirche keine grösseren Probleme, Kirchenratspräsident Cyrill Bischof?» Die Katholische Kirche Thurgau hat ihre Rechtsgrundlage in einem achtjährigen, aufwendigen Prozess generalüberholt. Über die neue Kirchenverfassung wird am 13. Juni abgestimmt. Kirchenratspräsident Cyrill Bischof nimmt Stellung. Christian Kamm 02.06.2021, 18.30 Uhr

Der Kirchenrat hat sich in seiner Botschaft an die Synode zur Totalrevision des Kirchenorganisationsgesetzes die entscheidende Frage gleich selbst gestellt: Hat die Kirche nicht grössere Probleme?

Cyrill Bischof: Wenn uns von Anfang bewusst gewesen wäre, wie viele Stunden wir in dieses Projekt investieren müssen, wären wir wohl vorsichtiger mit der Frage umgegangen, ob wir es überhaupt angehen wollen. Die Frage ist also berechtigt.

So ein Grundgesetz ist auch nicht das zentrale Thema, wenn man an Kirche denkt.

Es ist zwar wichtig, dass die Grundlagen stimmen und jeder weiss, wovon man spricht. Aber die Kirche darf sich nicht nur um sich und Organisatorisches drehen, sondern sie hat einen Inhalt. Und der ist ein anderer.

Mit dieser Verfassung werden auch keine Seelen gerettet.

Das ist zweifellos richtig.

Der Aufwand, der hier für tote Buchstaben geleistet wurde, ist enorm. Schon bis zur Beratung in der Synode waren in sieben Jahren rund 120 Sitzungen nötig. Nochmal die Frage: Angemessen?

Und ich antworte nochmal gleich: Zum Glück weiss man im Voraus jeweils nicht, was einen erwartet. Ich bin heute aber froh, haben wir diesen Effort geleistet. Und ich kenne das Kirchengesetz jetzt besser denn je, weil ich selbst bei den Arbeiten mitwirken konnte. Aber es ist nun Zeit, das Ganze abschliessen zu können. Andere Projekte liefen zudem parallel weiter – zum Beispiel die Jubiläumsfeierlichkeiten. Die Administration ist deshalb manchmal an ihre Grenze gekommen.

Das Kirchenorganisationsgesetz von 1968 wird von drei Erlassen abgelöst: einer Verfassung und zwei Gesetzen. Sollte eine Modernisierung nicht auch den Anspruch der Verwesentlichung beziehungsweise Verknappung haben?

Das kann man unterschiedlich betrachten. Es braucht Klarheit. Die kann man durch Reduktion erreichen, aber auch durch Detaillierung, indem die Dinge klar umschrieben werden. Wir haben eher den zweiten Weg gewählt, das stimmt. Aber bei der Anzahl Paragrafen wirkt sich das kaum aus.

Es sind 16 Paragrafen mehr.

Eben nicht viel mehr. Aufgebläht wurde die rechtliche Grundlage der katholischen Landeskirche jedenfalls nicht.

Wo liegen denn die Vorteile von «Aus eins mach drei»?

Wenn man das bisherige Kirchenorganisationsgesetz ändern wollte, musste jedes Mal eine Volksabstimmung durchgeführt werden. Deshalb ist es auch nie angepasst worden. Jetzt können wir differenzieren: Das, was Grundlage ist und Bestand hat, steht in der Verfassung. Hier bleibt das Prozedere dasselbe: Für Änderungen braucht es eine Volksabstimmung und die Genehmigung durch den Grossen Rat. Während das neue Gesetz über die Landeskirche und das neue Gesetz über die Kirchgemeinden von der Synode auf Parlamentsstufe angepasst werden können.

Am 13. Juni wird über die neue Kirchenverfassung abgestimmt. Treten Sie mit einem guten Gefühl vor die Stimmbürgerinnen und Stimbürger?

Absolut. Über das Ganze gesehen ist es nicht der ultimative neue Wurf. Es wird nicht einfach alles anders. Aber Aufbau und Struktur stimmen und vor allem hat es einzelne Elemente, die doch sehr in die Zukunft weisen.

Welches sind für Sie denn die wichtigsten inhaltlichen Neuerungen?

Zum einen, dass die Verfassung und die Gesetze in ein aktuelles, zeitgemässes Gewand gekleidet wurden: Form, Sprache, Begriffe und so weiter wurden aktualisiert. Ausserdem wurden sämtliche Zuständigkeiten geklärt und die Rechte der Schwächeren generell gestärkt.

Dort, wo Ungleichgewichte bestanden, haben wir eingegriffen.

Beispiele?

Etwa die ganze Frau-Mann-Thematik. Aber auch Migranten im Verhältnis zu Einheimischen oder Kirchgemeinde-Bistum und Umwelt-Wirtschaft. Also überall, wo es vermeintlich Stärkere gibt und Schwächere, versuchten wir, einen Ausgleich zu schaffen. Wir haben zum Beispiel einen Umweltartikel in die Verfassung aufgenommen und Formulierungen, die die Rechte und die Verantwortung zwischen Kirchgemeinderat und Bischof definieren, dies insbesondere bezogen auf die Liegenschaften und das Personal. Und es gibt Vorteile für Migranten.

Letztere erhalten mehrheitlich automatisch das Stimmrecht. Gab das keine Diskussionen?

Nein, das ist eine Selbstverständlichkeit. Schon jetzt konnten sich Migranten nach einer gewissen Zeit einschreiben lassen und haben dann das Wahlrecht bekommen. Nun wurde die Regelung ausgeweitet.

Ein wesentlicher Teil der katholischen Kirche besteht aus Ausländerinnen und Ausländern. Diese auszuschliessen, wäre nicht rechtens.

Denn sie zahlen auch Steuern. Das Anliegen, die demokratischen Rechte zu stärken und zu beleben, durchzieht zudem die gesamte Reform.

Etwa mit der Einführung des fakultativen Referendums gegen sämtliche Beschlüsse der Synode und der Etablierung des Initiativrechts.

Ja, und dazu kommt, dass künftig das Öffentlichkeitsprinzip auch in der Kirche gilt. Und wir haben die Wahlkreise analog unseren fünf politischen Bezirken neu gezogen. Diese Wahlkreise bekommen noch eine zusätzliche Bedeutung. Neu erfüllen sie eine ähnliche Funktion wie Fraktionen. Darüber hinaus erhalten neue Aufgaben Verfassungsrang, etwa die Ökumene, die im alten KOG nicht enthalten ist.

Kontrovers wurde diskutiert, dass das Amt des Pflegers in der Kirchenbehörde abgeschafft werden soll. Musste das sein?

Ein logischer Schritt. In einigen Kirchgemeinden ist die Funktion des Pflegers heute schon nicht mehr in der Behörde, sondern in der Verwaltung angesiedelt. Eigentlich ist es ja ein Zufall, wenn man in der Behörde jemanden hat, der dieses Amt übernehmen kann. Und wir reden hier nur von den grösseren Gemeinden. In den kleineren ist die bisherige Lösung weiterhin erlaubt, wenn das Pensum des Kirchenpflegers nicht mehr als 15 Prozent beträgt. Dann darf ein Angestellter der Kirchgemeinde weiterhin auch Behördenmitglied sein.

Warum 15 Prozent?

Das haben wir bei den Schulen abgeschaut. Dort gilt ebenfalls die 15-Prozent-Regel.

Und es ist doch logisch und war auch in der Synode letztlich nachvollziehbar: Ich kann als Angestellter nicht in meiner eigenen vorgesetzten Behörde sitzen.

Die letzten drei katholischen Kirchenverfassungen haben jeweils 50 Jahre gehalten. Wie lange wird diese überdauern?

Lassen Sie es mich so sagen: Die nächsten grossen Veränderungen rund um die Kirche werden nicht Verfassungsrevisionen sein.

Die Kirche ruft ihre Schäfchen an die Urne. Und es besteht die Gefahr, dass beim verkopften Thema Verfassung kaum jemand hingeht.

Ich kann die Frage nachvollziehen. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass wir in der Schweiz in der einmaligen und privilegierten Situation sind, als Basiskatholiken etwa zur Frage «Was ist Kirche?» oder «Wie leben wir Kirche?» detailliert Stellung nehmen zu können. Das ist in dieser Form sonst nirgendwo auf der Welt möglich.