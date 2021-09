Bauernpräsident wehrt sich gegen Kritik von Hermann Hess

Thurgau Bauernpräsident antwortet auf Kritik von Unternehmer Hermann Hess: «Es nützt nichts, sich gegenseitig in die Pfanne zu hauen» Mit Kritik am Selbstverständnis des Thurgaus als Apfelkanton und dem zu grossen Einfluss der Bauern hat Unternehmer Hermann Hess in einem Interview die Landwirtschaft provoziert. Daniel Vetterli, Co-Bauernpräsident, wehrt sich. Christian Kamm Jetzt kommentieren 24.09.2021, 12.00 Uhr

Daniel Vetterli, SVP-Kantonsrat und Co-Präsident des Thurgauer Bauernverbands. Andrea Stalder

Haben Sie sich mit Hermann Hess schon zu einem Glas Most verabredet?

Nein, noch nicht. Hermann Hess hat sich vor ein paar Jahren im Grossen Rat bereits ähnlich geäussert. Damals habe ich ihn zu mir auf unseren Bauernhof eingeladen, und wir haben uns über diese Themen länger unterhalten.

Gefruchtet hat das offenbar wenig.

Ich habe damals viel Wertschätzung gespürt gegenüber dem, was wir auf dem Hof machen. Aber das hält ihn offensichtlich nicht davon ab, seine Meinung zu gewissen Themen zu vertreten.

Über welche Aussagen von Hermann Hess haben Sie sich am meisten aufgeregt?

Ich verstehe das Ganze nicht. Wir haben im Thurgau mit dem Gewerbe, der IHK und der Landwirtschaft drei grosse Wirtschaftsverbände. Wenn wir den Kanton profilieren wollen, dann müssen wir zusammenhalten. Eine pauschale Verurteilung der Landwirtschaft mit Verweis auf die Umweltbelastung mit Dünger oder Pestiziden ist extrem undifferenziert und wird auch unseren Anstrengungen nicht gerecht.

Das tönt jetzt sehr abgeklärt. Sie müssen doch kochen.

Ich schüttle den Kopf, das schon. Die Aussage, dass mit Subventionen Umweltbelastungen finanziert würden, ist undifferenziert und ein Stück weit auch beleidigend für all die Bauernfamilien, die im Oberthurgau jetzt mit der Obsternte beschäftigt sind. Hermann Hess hat ein Ziel: Er will den Thurgau voran bringen. Da nützt es aber nichts, wenn man so miteinander umgeht und sich gegenseitig in die Pfanne haut.

Ein Unternehmer schaut, was an Geld investiert wird und als Wertschöpfung dabei herauskommt. Da kann die hoch subventionierte Landwirtschaft nicht glänzen.

Das greift viel zu kurz. Man kann nicht einfach auf die Produktion von Milch oder Kartoffeln fokussieren. Wir haben eine Land- und Ernährungswirtschaft, Landmaschinenmechaniker oder Bauunternehmer, die von der Landwirtschaft profitieren, die ganze verarbeitende Industrie profitiert − das macht zusammen 14 Prozent der Wertschöpfung im Thurgau aus. Vor- und nachgelagerte Branchen können nicht überleben, wenn es uns, die Landwirtschaft, nicht gibt.

Mit der Feststellung, dass der Thurgau mehr ist als ein Apfelkanton, können Sie leben?

Das unterschreibe ich sofort, ja. Natürlich habe ich umgekehrt auch kein Problem mit dem Apfel. Er steht nicht für verknöcherte Tradition, sondern für die Verbindung von Tradition, Moderne und Innovation. Der kommt keineswegs veraltet daher, sondern lässt sich in zahlreichen Branchen sehr gut einsetzen. Nicht zu vergessen: Der Apfel dient auch als Logo für ein bekanntes Technologieunternehmen.

Apple ist ein grosses Wort.

Ich setze bei meinen Zuckerrüben einen Roboter ein, der GPS gesteuert jätet. In der Thurgauer Landwirtschaft ist Platz für Unternehmer. Wenn wir nur noch Blüemliwiesen mähen würden, dann könnte nachgelagert niemand mehr davon leben. Der Thurgau ist mit einem Überschuss von 120 Millionen Franken der produktivste Kanton der Schweiz, wenn man die Wertschöpfung in der Landwirtschaft mit den Subventionen vergleicht. Und im nachgelagerten Bereich gibt es 20 bis 30 Unternehmen, die genau mit diesen Produkten Geld verdienen können.

Hermann Hess kritisiert auch, dass die Landwirtschaft politisch im Thurgau weit über ihren Verhältnissen lebt. Viele werden ihm da zustimmen.

Die Bauern in den Dörfern draussen, die werkeln nicht einfach vor sich hin. Unter ihnen finden sich coole, junge und ältere Leute, die sich in der Gemeinde und im Kanton engagieren. Und das schlägt sich auch auf den Kantonsratslisten nieder.

Verraten Sie Ihr politisches Erfolgsrezept?

Die Bauern sind mehr bereit als andere, sich für politische Ämter zu engagieren − vom einfachen Stimmenzähler bis zum Gemeindepräsidenten. Das hat mit einer grundsätzlichen Überzeugung und der Einstellung zur Gemeinde, zum Kanton und zum Staat zu tun. Sie kandidieren nicht, weil sie Bauern sind, sondern weil sie sich am öffentlichen Leben beteiligen und Verantwortung übernehmen wollen. Die bäuerlichen Kantonsrätinnen und Kantonsräte sind keine Scharfmacher. Das sind geerdete Leute, die sich für den Kanton einsetzen.

Nennen Sie uns jemanden, der im Thurgau etwas werden will, und sich getraut, sich mit den Bauern anzulegen.

Eben der Hermann Hess.

Er will aber politisch nichts mehr werden. Und sonst?

In der Grünen Fraktion im Grossen Rat gibt es zur Zeit einzelne Exponenten, welche die ganze Biodiversitätsthematik auf eine konfrontative Art beackern. Und es gibt im Grossen Rat einen Vorstoss zu sogenannt biodiversitätsschädigenden Subventionen. Die Parlamentarier, die dort dahinterstehen, zeigen eine ordentliche Bereitschaft, sich mit der Landwirtschaft anzulegen. Sie wünschen sich zwar schon eine Landwirtschaft, aber eine andere, weniger produktive, die mehr auf Biodiversität ausgerichtet ist.