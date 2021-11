Thurgau: Möchte auf Rückforderung von Sozialhilfe verzichten

Thurgau Asylbewerber sollen Sozialhilfe doch nicht zurückerstatten müssen – Kommission des Grossen Rates krebst zurück Überraschende Wendung in der Frage, ob von Asylbewerbern bezogene Sozialhilfe zurückgefordert werden darf. Der Grosse Rat sagte zuerst ja, überwies den umstrittenen Passus dann aber zurück an die Kommission. Und die meint nun: Nein. Christian Kamm Jetzt kommentieren 13.11.2021, 05.30 Uhr

Die vorberatende Kommission hat eine Kehrtwende gemacht. Wird ihr das Kantonsparlament folgen? Andrea Tina Stalder

Manchmal sind politische Mehrheiten da, um geändert zu werden. Noch im Juni votierte eine klare Mehrheit im Kantonsparlament gegen einen Antrag von SP-Kantonsrätin Marina Bruggmann, der in der Stossrichtung das verlangte, was die zuständige Kommission jetzt selbst vorschlägt. Für die Zeit, in der die Globalpauschale des Bundes für die Betreuung der Asylbewerber geflossen ist, soll es seitens der Gemeinden keinen Anspruch auf Rückerstattung von Sozialhilfe geben. 67 Parlamentarier votierten damals gegen Bruggmanns Antrag und nur 46 dafür.