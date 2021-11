Thurgau «Als Kind sang ich ‹Hitler kam geflogen›»: Der Frauenfelder Filmemacher Erich Schmid im Interview über seine Kindheit, den Krieg und die Zuckeri Das neueste Werk des Filmemachers Erich Schmid hat am Zürcher Film Festival Premiere gefeiert. Im Gespräch äussert er sich über das Tagebuch seiner Mutter, die Kubakrise und seine Entlassung beim «Tagi». Interview: Aylin Erol Jetzt kommentieren 13.11.2021, 12.23 Uhr

Erich Schmid in der ehemaligen Waschküche seines Elternhauses im Zentrum von Frauenfeld.

Aktivist, Schriftsteller, Journalist und Filmemacher: Erich Schmid ist mit seinen 74 Jahren schon einiges gewesen. Geblieben ist er Filmemacher – und natürlich Frauenfelder. Ende September feierte sein neuster Film am Zürcher Film Festival (ZFF) Premiere.

Erich Schmid, Ihr Film «Adolf Muschg – der Andere» lief im September erstmals vor Publikum. Was ist das für ein Gefühl?

Erich Schmid: Eine Premiere ist immer spannend, um zu sehen, wie das Publikum reagiert. Lachen die Leute? Rufen sie aus? Reden sie darüber? An welcher Stelle? Jede Vorstellung ist anders. Bei der Premiere am ZFF hatte ich ein gutes Gefühl, aber das Publikum war relativ ruhig. Soweit ich das beurteilen kann, ist der Film aber gut angekommen. Zumindest ist niemand rausgelaufen.

Welche Note würden Sie sich selbst für den Film geben?

Ich bin kein Freund von Noten. In der Primarschule beschrieb mich mein Lehrer als «gut, aber langsam», weil ich noch zu verspielt war.

Na gut, dann eben: Wie viele Sterne von fünf würden Sie sich selbst geben?

Sie haben einfach die Skala geändert. Ich finde, das muss das Publikum entscheiden. Ich als Filmemacher kann einfach mein Bestes geben und darauf hoffen, dass es gut ankommt. Und das habe ich getan.

Bevor Sie Filme drehten, arbeiteten Sie als Journalist beim «Tages-Anzeiger», richtig?

Ja, genau. Nachdem ich 1986 mein ­erstes Buch «Verhör und Tod in ­Winterthur» veröffentlichte, wurde ich vom «Tagi» allerdings freigestellt. Das Buch war sehr kritisch gegenüber der Winterthurer Polizei. Das kam nicht überall gut an. Nach meiner Entlassung rettete mich aber ausgerechnet jenes Buch.

Wie sind Sie schliesslich zum Filmemachen gekommen?

Durch Zufall. Bei einer Reise durch Sri Lanka und die Türkei nahm ich statt eines Notizbuchs meine Filmkamera mit. Zurück in der Schweiz sagte mir dann jemand, ich solle aus meinem ­Material einen Film machen. Das habe ich getan, und glücklicherweise kam mein erster Kurzfilm bei den Kritikern gar nicht so schlecht an. Ich gewann sogar einen Preis. Weil mir das Filmemachen gefiel, blieb ich dabei. Grundsätzlich erzähle ich aber einfach gerne Geschichten, egal ob mit Bild oder Text.

Was gefällt Ihnen denn nicht am Filmemachen?

Das Geldsammeln. Das ist mühsam, doch man kommt nicht darum herum. Aber eigentlich bin ich privilegiert.

Weshalb privilegiert?

Ich kann von zu Hause aus einer Arbeit nachgehen, die mir Spass macht und meine Rechnungen bezahlt. Das war nicht immer so. Ich war alleinerziehender Vater und hatte Mühe, mich in der Karriere zu behaupten, den Haushalt zu machen und gleichzeitig ein Kind grosszuziehen. Nur schon der Krach mit anderen Mietparteien, nachdem man das Wäscheabhängen im Mehrfamilienhaus vergessen hatte, konnte da kräftezehrend sein.

Sie sind 74 Jahre alt. Ein Film gibt bestimmt viel Arbeit. Sieht so Ihre optimale Rente aus?

Ich sage immer: Wer Filme macht, leistet Schwerstarbeit. Es verfolgt einen bis in die Träume. Nach neun Stunden Arbeit ist der Tag noch nicht fertig. Man gibt all seine Energie rein. Wenn man es nicht liebt, ist es unmöglich. Und ich liebe das Filmemachen. Ich könnte ohnehin nicht untätig bleiben. Meistens arbeite ich an zwanzig Drehbüchern gleichzeitig, um dann plötzlich eine Eingebung zu haben und ein komplett neues Drehbuch umzusetzen.

Eine Eingebung war wohl auch Ihr Film über den Schriftsteller Adolf Muschg. Darin spielt die Kindheit als eine prägende Phase im Leben eine wichtige Rolle. Wir befinden uns in Ihrem Elternhaus in Frauenfeld. Was hat Sie hier geprägt?

Da gibt es lustige, schöne und eben auch einschneidende Erlebnisse. Ich bin ein Kind der Nachkriegszeit. Als Vierjähriger sang ich noch «Der Hitler kam geflogen». Als Jugendlicher war ich Teil der 68er-Bewegung. Das prägt. Und deshalb behandle ich diese Themen in allen meinen Filmen.

Was war eines dieser einschneidenden Erlebnisse?

Als ich etwa zehn Jahre alt war, fand ich das alte Tagebuch meiner Mutter. Als junge Frau arbeitete sie als Haushälterin und Köchin für eine jüdische Familie in Holland. Ihre Erzählung im Tagebuch darüber, wie sie die Sachen für die Flucht dieser Familie packte und wie sie selbst gerade noch den letzten Zug zurück in die Schweiz erwischte, bevor die Nazis in Holland einfielen, was sie alles auf dem Weg sah, die Verzweiflung, die Angst und dann ihre Erleichterung, als sie in der Schweiz ankam – das alles traf mich völlig unvorbereitet.

Sie kamen 1947 zur Welt, haben den Krieg also selbst nicht erlebt. Fühlten sich die Schilderungen Ihrer Mutter als Zehnjähriger nicht weit entfernt an?

Nein, im Gegenteil. Es fühlte sich so real an, als hätte ich es selbst erlebt. In meiner Kindheit war der Krieg ständig so präsent, dass ich sogar einmal bei einem Sirenentest dachte, ich müsste um mein Leben rennen. Ich hatte solche Angst. Ich glaube, ich bin nie wieder so schnell gerannt.

Wie wurde aus dem verängstigten Kind ein 68er-Aktivist?

Durch die Musik. Nach diesem einengenden Gefühl der Angst, des Traumas vom Krieg, wirkte Jazz wie ein Gegengift. Diese unglaubliche Kraft, die man in der Musik spürte, war für mich eine emotionale Be- freiung und auch ein Gegenstück zum deutschen Schlager, der die Leute einfach nur vergessen lassen wollte.

Ich hätte gedacht, Sie wären ein rebellischer Rocker gewesen?

Ja, später kamen dann die Rolling Stones und Beatles dazu. Ich liess mir die Haare wachsen und trug Jeans, das kam in Frauenfeld gar nicht gut an. Ich fühlte mich ausgegrenzt mit all den blöden Sprüchen und Vorurteilen, die ich ständig zu hören bekam – nur wegen drei Zentimetern Haare und einer Hose! So zog ich nach Winterthur, wo ich in die 68er-Bewegung reinkam. Wir hatten viel Hoffnung für die Zukunft.

Wie sieht es heute mit Ihrer Hoffnung für die Zukunft aus?

Ich habe ein sehr erfülltes Leben und könnte privat kaum zufriedener sein. Ich hoffe, das bleibt so. Gesellschaftlich und politisch aber beschäftigen mich der aufkommende Rassismus, Nationalismus und vor allem auch die Klimaerwärmung. Die jungen Leute, die auf die Strasse gehen, geben mir aber Hoffnung für die Zukunft. Ich finde die «Fridays for Future»-Bewegung richtig und wichtig. Selbst schaue ich auch auf Nachhaltigkeit im Alltag, wo immer es geht.

Kommen wir zu etwas leichteren Themen. Sie wohnen heute mit der Witwe von Max Bill, Angela Thomas, im Max-Bill-Haus in Zumikon. Vermissen Sie gerade jetzt im Herbst nicht den typischen Frauenfelder Zuckerrübengeruch?

Haben Sie gewusst, dass die Zuckeri in Frauenfeld wegen der Kubakrise ­erbaut wurde? Man hatte Angst, dass der Zucker ausgehen könnte. Auch mein Vater kaufte damals einen 50-Kilo-Sack Zucker. Das ist eine lustige Geschichte.

Eine lustige Geschichte über die Kubakrise?

Nicht direkt. Mein Bruder und ich hätten zusammen die 50 Kilo Zucker verräumen sollen, aber versäumten es natürlich. Der Papiersack stand tagelang hier im Gang herum. Wütend wollte unser Vater uns dann zeigen «wie man das richtig macht». Er hievte den Zucker mit einer schnellen Bewegung auf den Rücken und – zack! – riss der Papiersack natürlich. Der gezuckerte Gang sah danach wunderbar aus und wir Buben kriegten uns kaum ein vor Lachen.

Ich spreche von Zuckerrüben, und Sie kommen mit der Kubakrise. Sehen Sie immer alles in einem politischen Kontext?

Ja, aber natürlich! Alles ist politisch!