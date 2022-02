Darum bleibt das Theaterprovisorium nicht in der Stadt St.Gallen

Theater St.Gallen Kulturschaffende sind irritiert: So begründet Stadtpräsident Maria Pappa den Entscheid, warum sich St.Gallen nicht um das Theaterprovisorium beworben hat Das Theaterprovisorium «Umbau» verschwindet Ende 2023. Interessenten, welche die Lokalität übernehmen wollen, sind genügend vorhanden. Goldach, Buchs und Altstätten sind mögliche Abnehmer, die Stadt St.Gallen hat hingegen kein Interesse bekundet. Die Kulturschaffenden sind überrascht über den Entscheid. Alain Rutishauser 1 Kommentar 12.02.2022, 05.00 Uhr

Das Provisorium des Theaters St.Gallen kommt Ende 2023 weg. Interessierte Gemeinde und Städte konnten sich für eine zukünftige Übernahme bewerben. Die Stadt St.Gallen ist nicht darunter. Bild: Benjamin Manser (24. Oktober 2020)

Ende 2023 wird das Provisorium «Umbau» des Theaters St.Gallen, das als Ausweichlösung während der Renovation des Hauptgebäudes dient, abgebrochen. Der Kanton hat deshalb alle St.Galler Gemeinden informiert. Interessierte Gemeinden konnten sich für eine Übernahme des 500 Plätze umfassenden Provisoriums bewerben. Und Interesse ist vorhanden: Mit Goldach, Buchs und Altstätten haben sich gleich drei Gemeinden beworben. Der Kanton hat auf Ende Februar angekündigt, einen Entscheid zu fällen.

Dass der «Umbau» ein neues Zuhause in St.Gallen findet, ist vom Tisch. Die Stadt hat keine Bewerbung eingereicht. Dies stösst bei städtischen Kulturschaffenden auf Unverständnis.

Provisorium hätte Option für Konzerte dargestellt

Ann Katrin Cooper, Präsidentin der IG Kultur Ost, hat erst aus den Medien vom St.Galler Entscheid erfahren. Für sie ist das Nichtbewerben der Stadt eine verpasste Chance, hätte das Provisorium doch eine Option für eine grössere Location für Konzerte und Veranstaltungen werden können, die in St.Gallen seit langem händeringend gesucht wird. «Es irritiert mich sehr, dass es kaum Austausch seitens der Regierung mit den Kulturinstitutionen und Kulturschaffenden zu diesem seit Jahrzehnten ungelösten Thema gab», sagt Cooper.

Ann Katrin Cooper, Präsidentin der IG Kultur Ost. Bild: Arthur Gamsa

Die Stadt St.Gallen hätte Interesse anmelden müssen und eine öffentliche Diskussion mit Einbindung der Kultur, der Wirtschaft, des Tourismus und der Bevölkerung beginnen sollen. Ein solcher Ort sei nach Cooper auf vielen Ebenen von grossem Interesse und hätte der Stadt auf diesen vielfältigen Ebenen zu mehr Strahlkraft verhelfen können. Sie sagt:

«Ich wünsche mir grundsätzlich mehr Lust am Austausch und an der Entwicklung gemeinsamer Visionen. Wenn wir nicht miteinander im Gespräch sind, werden keine visionären Ideen geboren.»

Cooper vermutet, dass Kultur in der Gesellschaft eine noch grössere Bedeutung erhalten werde. Deshalb hofft sie, dass die St.Galler Stadtregierung der Kultur und den Räumen, in denen sie stattfindet, den Rücken stärke und die Anliegen der Kulturschaffenden ernst nehme.

Provisorium entsprach nicht den Bedürfnissen

Stadtpräsidentin Maria Pappa sagt auf Anfrage, dass erst vor kurzem ein intensiver Austausch mit den Kulturschaffenden stattgefunden habe. «Wir haben vor knapp drei Jahren die Bedürfnisse eruiert und im Kulturkonzept 2020 festgehalten. Der Wunsch war damals ein Haus für die freie Szene mit verschiedenen Räumen, das spartenübergreifend dienen soll», sagt Pappa.

Maria Pappa, St.Galler Stadtpräsidentin. Bild: Benjamin Manser

Dieses sei kürzlich als Pilotprojekt Pool im Lachenquartier gestartet worden. Eine neue Konzertlokalität sei nicht Teil des Kulturkonzepts gewesen, denn St.Gallen habe mit dem Palace, der Grabenhalle und der Tonhalle bereits mehrere Konzertlokale. Pappa fügt an: «Ausserdem soll das ‹Hektor› im Güterbahnhofsareal eine Eventhalle werden, in der auch Konzerte stattfinden können. Momentan ist aber noch eine Einsprache hängig.»

Die Stadtpräsidentin betont, dass das Provisorium eingehend analysiert wurde und es die Bedürfnisse nicht erfüllt habe.

«Im ersten Moment sieht das Provisorium schön aus, aber darin hat es keine Werkstätten, keine Requisitenräume. Ein Umbau hätte uns einige Millionen gekostet. Aus unserer Sicht investiert die Stadt besser in ein bestehendes Haus.»

Zudem fehle in der Stadt momentan ein gut erschlossener Ort, an den das Theaterprovisorium hingepasst hätte. «Dass kleinere Gemeinden, die nicht so gut bestückt sind, nun die Chance haben auf ein grösseres Eventlokal, gönnen wir ihnen.», sagt Pappa.

Goldach bereits mit passendem Ort in Bahnhofsnähe

Eine der interessierten Gemeinden, Goldach, hat sich schon weit vor der offiziellen Ausschreibung mit dem Provisorium befasst und beim Hochbauamt Interesse bekundet. Auch ein möglicher Ort sei bereits vorhanden, sagt der Goldacher Gemeindepräsident Dominik Gemperli. Nämlich zwischen dem SBB-Bahntrassee, Industriegeleisen und der Mühlegutstrasse.

Dominik Gemperli, Gemeindepräsident von Goldach. Bild: Jolanda Riedener

«Die Fläche gehört der politischen Gemeinde Goldach und befindet sich in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen. Diese ist sowohl mit dem Auto als auch mit Bahn und Bus gut erreichbar», sagt Gemperli. Das Unterfangen – Ab- und Wiederaufbau des Provisoriums sowie innerer Umbau, Anpassungsarbeiten und die Realisierung einer Tiefgarage – würde rund acht Millionen Franken kosten.

Die Idee sei in den wenigen Gesprächen mit Freunden und Verwandten gut angekommen, letztendlich entscheide aber der Kanton, welcher Bewerber den Zuschlag bekomme. «Doch ich bin optimistisch, dass das Theaterprovisorium in Goldach die kulturelle Vielfalt in der Region fördern würde.» Im Falle eines positiven Bescheids ist im Mai eine Abstimmung in der Gemeindeversammlung geplant. Der Baukredit käme dann im November 2022 vors Goldacher Stimmvolk.

1 Kommentar Eduard R. ITH vor 37 Minuten Ja, der Stadtrat von Altstätten hat sich ebenfalls für diese Halle beworben. Richtig, der Stadtrat, nicht die Bürgerschaft, die dann noch einen Kredit von rund sechs Mio. Franken bewilligen müsste. Ob sie das tut ist sehr fraglich, denn Altstätten ist nach wie vor die Steuerhölle im Rheintal. Zudem hängt den Stadtverantwortlichen ein Finanzskandal um das Kunst- und Kulturzentrum Prestegg am Hals. Der Museumsverein dem das soeben sanierte Gebäude (noch) gehört, ist pleite! Obwohl die Gemeinde Altstätten schon Millionen in dieses Projekt verbuttert hat, soll sie als Retterin das Gebäude übernehmen! Nur, woher diese Millionen an Steuerfranken hernehmen, wenn eine Eventhalle auch noch her muss?! Also müssen jetzt Prioritäten gesetzt werden.